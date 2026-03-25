إذا كان الأمر بيد لاندون دونوفان (44 عامًا)، اللاعب الذي يحمل الرقم القياسي في عدد مشاركات المنتخب الأمريكي، فلن يرتدي لاعب الدوري الألماني المحترف نوكاي بانكس (19 عامًا، نادي أوغسبورغ) قميص المنتخب الأمريكي بعد الآن. المهاجم السابق لبايرن ميونيخ وباير ليفركوزن غاضب لأن بانكس رفض دعوة مدرب المنتخب الأمريكي ماوريسيو بوكيتينو للمشاركة في فترة التوقف الدولية الحالية التي تشمل مباريات ودية ضد بلجيكا والبرتغال.
لأنه قد يرغب في اللعب لصالح ألمانيا: المهاجم السابق لبايرن ميونيخ لاندون دونوفان يريد استبعاد لاعب محترف في الدوري الألماني من المنتخب الأمريكي
يلعب بانكس منذ سنوات مع منتخبات الولايات المتحدة وهو حالياً لاعب في منتخب تحت 20 عاماً. في سبتمبر، تم ضمه لأول مرة إلى تشكيلة المنتخب الأول، لكنه لم يشارك في المباراة الودية ضد اليابان. بعد ذلك، لم يستدعِ بوكيتينو المراهق للمباريات الودية في سبتمبر وأكتوبر. لكن هذه المرة، اختار الأرجنتيني بانكس، الذي رفض الدعوة.
أثار ذلك غضب دونوفان، الذي طالب في "بودكاست Unfiltered Soccer" مع زميله السابق تيم هوارد بفرض عقوبات: "من وجهة نظر الاتحاد، وخاصة مات كروكر (المدير الفني للاتحاد الأمريكي، محرر)، الذي يتخذ هذه القرارات: إذا كان هناك شخص لا يريد اللعب لمنتخب بلده - فليذهب! وداعًا!"
وأضاف دونوفان، الذي خاض 157 مباراة دولية، في إشارة إلى بانكس: "أنا لست غاضباً منه. له الحق في اتخاذ قراراته. لكن الأمر لم يعد يهمني الآن. إذا كان لا يريد اللعب للولايات المتحدة، حسناً، مفهوم!"
وُلد نوكاي بانكس في هونولولو
يُعتبر بانكس موهبة كبيرة في خط الدفاع. ويحظى بتقدير كبير في نادي أوغسبورغ، حيث أصبح الآن لاعبًا أساسيًا وشارك في 22 مباراة مع الفريق هذا الموسم. وُلد بانكس في هونولولو لأم ألمانية وأب أمريكي. وانتقل إلى ألمانيا في سن الثامنة، ثم انتقل في عام 2015 من نادي TSV Dietmannsried إلى أكاديمية أوغسبورغ للشباب.
أداءه القوي في الدوري الألماني يجعل بانكس محط اهتمام الولايات المتحدة. ومع ذلك، من المرجح أن يلعب اللاعب الأيمن الذي يبلغ طوله 1.93 متر مع الاتحاد الألماني لكرة القدم أيضًا. وهو متردد، فالمباريات النهائية لكأس العالم القادمة، التي ستقام في بلده من بين أماكن أخرى، ليست الحجة الأكثر إقناعًا بالنسبة له: "ما زلت في مرحلة اتخاذ القرار، وأعلم أن كأس العالم قادم. لكن أمامي مسيرة طويلة، ولذلك لا أريد أن أجعل قراري يعتمد على بطولة واحدة."
لا يُعرف حتى الآن أي شيء عن جهود محددة من جانب الاتحاد الألماني لكرة القدم، على الرغم من أن مجلة "كيكر" كتبت قبل بضعة أسابيع أنه ظهر "على رادار" مدرب المنتخب الوطني تحت 21 عامًا أنطونيو دي سالفو.
لاندون دونوفان: "هذا هراء"
تحدث بانكس عن «قرار مهم» لا يريد اتخاذه بمفرده، بل «مع عائلتي وبعض الأشخاص المهمين بالنسبة لي. لا أريد أن أضع لنفسي موعداً نهائياً، سأخذ وقتي وأقرر بهدوء».
ولكن إذا كان الأمر يعود إلى لاندون دونوفان، فإن ذلك لم يعد ضرورياً على الإطلاق: "إذا كان يشعر بأنه ألماني، فلا بأس. لقد قلت دائماً إنه يجب أن يسترشد المرء بشغفه عند اتخاذ مثل هذا القرار. سيكون الأمر واضحاً تماماً إذا أراد أن يكون جزءاً من المنتخب الأمريكي. لقد شارك في العديد من المعسكرات، حتى في فرق الشباب. الاتحاد يسعى منذ وقت طويل لإقناعه. ويبدو الأمر وكأننا نتوسل إليه ليلعب لصالح بلدنا. هذا هراء".
إحصائيات أداء نوكاي بانكس كلاعب محترف في نادي أوغسبورغ:
المهام 30 مباريات لأكثر من 90 دقيقة 14 الأهداف 1 تمريرات حاسمة 1 بطاقات صفراء 10