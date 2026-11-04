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زهيرة عادل

نجم المغرب جندي مجهول في لايبزيج ولكن! .. "رقم فاضح" لإرلينج هالاند يلخص معاناة مانشستر سيتي و"كوارث" دوناروما عرض مستمر

فقرات ومقالات
لايبزيج ضد مانشستر سيتي
لايبزيج
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا
إرلينج هالاند
جيانلويجي دوناروما
نيل العيناوي

أبرز ملامح فوز مانشستر سيتي أمام لايبزيج 3-2..

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في مباراة انتصر بها من لا يستحق، أفلت مانشستر سيتي من التعادل – على الأقل – خلال مواجهة لايبزيج، يوم الأربعاء، محققًا الفوز بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 2026-27.

ثلاثية كتيبة إنزو ماريسكا سجلها كاستيلو لوكيبا "بالخطأ في مرماه"، إنزو فيرنانديز وإرلينج هالاند، في الدقائق 37، 58 و78 من عمر المباراة.

أما ثنائية الفريق الألماني، فأحرزها ريدل باكو والمتألق أنطونيو نوسا في الدقيقتين 49 و61، لكن الريمونتادا فشلت في الأخير.

بهذه النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة التاسعة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند ثلاث نقاط في المركز الـ29 بجدول الترتيب.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيج، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..

  • هالاند "الهداف المتخاذل"

    ذكرنا في البداية أن مانشستر سيتي اقتنص ثلاث نقاط غير مستحقة من أنياب لايبزيج، دعني أخبرك عن كم العيوب في كتيبة إنزو ماريسكا الليلة..

    هل تعلم أن المهاجم النرويج إرلينج هالاند لم يلمس الكرة سوى ثلاث مرات فقط ومررها مرة وحيدة طوال الشوط الأول من مواجهة مانشستر سيتي ولايبزيج؟

    قد تظن أن هذا الرقم يعود لتنوع اللعب في صفوف كتيبة إنزو ماريسكا وإيجاد حلول مختلفة للتهديف والنتيجة ثلاثية أمام لايبزيج .. لكن هذا ليس صحيحًا!

    وربما تعتقد أن هذا الرقم الفاضح لرأس حربة السيتي يعود لفرض رقابة مشددة عليه من قبل لاعبي الفريق الألماني .. لكن حتى هذا لم يكن صحيحًا!

    المشكلة الأساسية تكمن في عقم كتيبة ماريسكا في صناعة الفرص والتمرير للأمام، رغم وجود الرباعي الهجومي ريان شرقي، إنزو فيرنانديز، فيل فودين وإليمان نداي، صحيح أن الوضع تحسن إلى حدٍ ما الشيء في الشوط الثاني، لكن حينها المهاجم النرويج فعل وضعية "التخاذل"..

    النرويجي أهدر فرصة هدف محقق في الدقيقة 53، وقتما انفرد بالحارس مارت فانديفوردت، لكن سدد الكرة في جسده، وتكرر المشهد في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليضيع فرصة أخرى، وإن كان في وضعية تسلل.

    لكن لأنه هالاند وفي أسوأ أحواله يمكنه التهديف، فقد كان صاحب هدف الفوز في الدقيقة 78 بعد تمريرة أكثر من رائعة من إليوت أندرسون من وسط الملعب خلف الدفاعات الألمانية، وضعت النرويجي على انفراد بالحارس، ليسكن الكرة الشباك بلمسة خاطفة.

    وبفضل هذا الهدف، يتصدر حاليًا هالاند قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2026-27، برصيد خمسة أهداف.

  • كوارث دوناروما عرض مستمر

    تارةً يبهرك بتصدٍ أكثر من رائع، يجعله في مصاف أفضل حراس العالم، وتارةً أخرى، يتحول لكارثة حقيقية في صفوف مانشستر سيتي!

    الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما كان هاوٍ أكثر من أي شيء آخر الليلة أمام لايبزيج..

    لنبدأ باللقطة الرائعة الوحيدة – تقريبًا – له في المباراة، والتي كانت في بداية الشوط الثاني، حيث تصدى باليد اليسرى لتسديدة صاروخية من وسط الملعب بأقدام كريستوف باومجارتنر.

    أما عن أخطائه الكارثية، فحدث ولا حرج.. خاصةً وأن عيب فشله في الإمساك بالكرة يصاحبه منذ بداية الموسم الجاري بغرابة!

    بدأت الكوارث في الدقيقة 14، وقتما سدد أنطونيو نوسا تسديدة من على حدود منطقة جزاء مانشستر سيتي، تصدى لها الأول، لكن الكرة فلتت من يديه بغرابة شديدة، ولحسن حظه أنها سكنت شباك من الأعلى.

    وفي الدقيقة 55 من عمر المباراة، تجدد فشل دوناروما في الإمساك بالكرة بعد تسديدة قريبة من لاعب لايبزيج، ولحسن حظه من جديد أن تمسك من الإمساك بها في المحاولة الثانية قبل تسديدة لاعب الخصم.

    أما عن ثنائية لايبزيج في اللقاء، فبعيدًا عن التغطية الدفاعية الكارثية لمانشستر سيتي، فإن المسؤولية في المقام الأول تقع على تمركز دوناروما السيئ، حيث كان بإمكانه التصدي لكليهما إلا أن الكرة مرت بجانبه من الزاوية الضيقة في الهدف الأول، وفي الثاني مرت بجواره في ظل تقدمه عن مرماه. ولحسن حظه أن العارضة دافعت عنه أمام تسديدة صاروخية بأقدام دافيد راوم في الدقيقة 81.

  • نائل العيناوي .. "الجندي المجهول" الذي ينقصه الجرأة

    بالانتقال للحديث عن لايبزيج، فما قدمه الليلة أمام مانشستر سيتي لا يعكس نهائيًا خسارته بنتيجة (1-4) أمام كومو وريال مدريد، ولا حتى الخسارة الليلة بثلاثية مقابل هدفين.

    الثنائي الحارس مارتن فانديفوردت والجناح أنطونيو نوسا كان الأفضل على الإطلاق بين لاعبي الفريقين، خاصةً الأول الذي زاد عن مرماه أمام ثلاث فرص على الأقل، رغم استقباله هدفين.

    لكن بينهما هناك "جندي مجهول" في وسط الملعب نائل العيناوي؛ صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في الهدف الأول الذي سجله ريدل باكو وصنعه نوسا.

    لاعب الوسط المغربي قدم مباراة تُدرس في الضغط العالي واستخلاص الكرة طوال 74 دقيقة شارك بها قبل استبداله، وهو ما صعب المهمة على خط وسط مانشستر سيتي، خاصةً في عملية بناء اللعب.

    دقة تمريرات أسد الأطلسي بلغت 90%، فيما استرد الكرة ست مرات، وقطع ثلاث تمريرات، ولم يخسر الكرة سوى خمس مرات فقط من أصل 52 لمسة.

    لكن جمالية أداء العيناوي تنقصها الجرأة في اللعب للأمام والتقدم بدلًا من البحث عن التمرير السريع والتخلص من الكرة، فلو أحسن استغلال دقة تمريراته بتمريرات طولية تضرب دفاعات مانشستر سيتي، لوضع اسمه في قائمة المساهمين في الأهداف الليلة.

    هذا الجانب يحتاج المغربي لتحسينه بشكل عام في أدائه، ولا يقتصر الأمر على مواجهة مانشستر سيتي، فاللعب الآمن ليس أفضل الحلول دائمًا والمجازفة مطلوبة أحيانًا.

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