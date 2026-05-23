عقم هجومي غير مسبوق.. لاوتارو مارتينيز يحسم لقب هداف الكالتشيو بأسوأ حصيلة في العصر الحديث!

على عكس بعض زملائه، لم يحصل لاوتارو مارتينيز على "إعفاء" من المدرب تشيفو؛ ليكون جزءًا أساسيًا من الرحلة إلى بولونيا، والتي مثلت الجهد الأخير لإنتر في موسم شهد تتويجهم بلقبي الدوري والكأس.

غاب عن اللقاء أربعة لاعبين بتصريح من المدرب: أكانجي، دومفريس، تشالهان أوغلو، وتورام، ليتفرغوا ذهنيًا لبطولة كأس العالم مع منتخباتهم. أما لاوتارو، ورغم استدعائه للمونديال مع الأرجنتين، فقد كان حاضرًا وبدأ أساسيًا بجوار فرانشيسكو بيو إسبوزيتو.

ومع ذلك، جاءت مشاركة القائد باهتة للغاية، حيث ظهر تائهًا على أرض الملعب لمدة 54 دقيقة قبل أن يتم استبداله بـ أنجي يوان بوني. لغة الأرقام عكست معاناته بوضوح؛ إذ لم يسدد أي كرة على المرمى، واكتفى بـ 25 لمسة فقط طوال الشوط الأول وبداية الثاني، مع فقدانه الاستحواذ 8 مرات.

في النهاية، اكتفى بمشاهدة زملائه فيديريكو ديماركو، إسبوزيتو، وأندي ديوف يسجلون ثلاثية إنتر، في مقابل ثلاثية لأصحاب الأرض تناوب عليها بيرنارديسكي وبوبيجا، وهدف عكسي من زيلينسكي.