وفي كلمة ألقاها خلال حفل «غران غالا ديل كالتشيو»، أكد المهاجم الأرجنتيني أن اهتمام العملاق الكتالوني به كان أكثر بكثير من مجرد شائعات في الصحف.
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"ما تردد كان صحيحًا!" .. لاوتارو مارتينيز يؤكد اهتمام برشلونة به ويكشف سبب تفضيله البقاء في إنتر
تأكيد اهتمام برشلونة
أكد المهاجم الأسطوري لإنتر رسميًا أنه كان في يوم من الأيام هدفًا رئيسيًّا لبرشلونة. وعلى مدار عدة فترات انتقالات، ارتبط اسم اللاعب الأرجنتيني الدولي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى كامب نو، لكن الصفقة لم ترَ النور أبدًا.
وتحدث المهاجم بصراحة تامة عن الموقف، معترفاً بأن احتمال الانضمام إلى أحد أكثر الأندية عراقة في العالم كان حقيقة واجهها.
وخاطب اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً وسائل الإعلام ونخبة كرة القدم الحاضرة قائلاً: "الشائعات حول برشلونة كانت صحيحة، لكن في النهاية أردت البقاء هنا مع زملائي في الفريق وجماهيري".
وأضاف: "بالنسبة لي، إنتر هو كل ما يمثل الفخر والسعادة والرغبة في الاستمرار. لقد اخترت البقاء هنا مرة أخرى، وأريد تحقيق إنجازات عظيمة مع إنتر".
وعن رحيل المدير الرياضي بييرو أوسيليو بعد 30 عامًا من العمل داخل إنتر، علق الأرجنتيني: "أنا آسف جدًّا، فهو من منحني الثقة والمشروع. سأظل ممتنًا له إلى الأبد".
- Getty Images Sport
الولاء للنيراتزوري
على الرغم من جاذبية الدوري الإسباني وفرصة قيادة خط الهجوم في أحد الأندية الأوروبية الكبرى، أوضح مارتينيز أن قلبه ظل راسخًا في ميلان. فقد أقام المهاجم «رابطة عميقة» مع جماهير سان سيرو وزملائه في غرفة ملابس إنتر، وهو ما غلب في النهاية على إغراء الانتقال للخارج.
وقد أثمر قراره بالبقاء عن مكاسب هائلة للنادي، حيث قاده إلى الفوز بالعديد من الألقاب المحلية، بما في ذلك لقب الدوري الإيطالي. وبقراره رفض عرض الأندية الإسبانية العملاقة، عزز مكانته كأسطورة ناشئة في النادي.
موسم جديد من الطموح
ينصب تركيز اللاعب الأرجنتيني الآن بالكامل على موسم 2026-27، في الوقت الذي يسعى فيه إنتر إلى الدفاع عن هيمنته المحلية. ورغم تأخره في بدء برنامج اللياقة البدنية الكامل بعد التزاماته الدولية، إلا أن التوقعات المحيطة بأدائه لا تزال عالية كما كانت دائمًا. ولا يمكن المبالغة في تقدير أهميته للفريق، لا سيما في ظل مواجهته للتحديات في كل من الدوري الإيطالي ونظام دوري أبطال أوروبا الموسع.
وقد أبدى كريستيان كيفو؛ مدرب إنتر، ثقته في أن يصل مهاجمه إلى آفاق جديدة هذا الموسم، مشيرًا إلى أخلاقيات العمل المذهلة التي يتمتع بها المهاجم. وقال كيفولموقع SportMediaSet: "لاوتارو هو قائدنا، لأنه يحب هذا القميص، وستكون هذه هي السنة التاسعة له في هذا الفريق.
"إنه متحمس ولديه طموح كبير على الرغم من خيبة الأمل التي تسببت بها خسارة نهائي كأس العالم. لديه الطموح الصحيح، فقد عاد من كأس العالم في أقرب وقت ممكن، واختصر إجازته ولم يحصل سوى على بضعة أيام راحة قبل العودة إلى العمل. أعتقد أنه جاهز لخوض موسم كبير".
- Getty Images Sport
التركيز على المستقبل
وبالنظر إلى المستقبل، يحرص مارتينيز على نسيان كل الشائعات المتعلقة بالانتقالات وقيادة إنتر إلى مزيد من المجد. فهو لا يزال محور الهجوم، ويستمر سجله التهديفي ضد مختلف الفرق الإيطالية في الارتفاع نحو مستويات تاريخية. والرابطة التي أشار إليها مع زملائه في الفريق واضحة على أرض الملعب، حيث شكل شراكات هجومية فتاكة مع العديد من المهاجمين على مر السنين.
وبعد أن استقر مستقبله وأعاد تأكيد التزامه تجاه النادي، يستعد الأرجنتيني لمواصلة مسيرته نحو تحطيم الأرقام القياسية.
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