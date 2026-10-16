"لعبت تحت تأثير التخدير" .. لاوتارو يرد على نظريات المؤامرة بخصوص الأرجنتين والمعاناة بسبب السعودية

في الأرجنتين، لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر، أجرى مقابلة مطوّلة في وقت تُبعده الإصابة عن الملاعب حتى ما بعد توقف نوفمبر. وقد تحدّث بصراحة عن عائلته، وتضحيات والديه، وارتباطه بإنتر، والمعاناة التي عاشها في قطر: "أقول دائمًا إنني وُلدت في غرفة تغيير الملابس لأن والدي كان لاعب كرة قدم. عندما كنت أنا وأخي في الثالثة أو الرابعة من العمر، إذ يفصل بيننا عشرة أشهر، كنا نشاهد الحصص التدريبية والاجتماعات التكتيكية والأحاديث التحفيزية. كان والدي قائدًا للفرق التي لعب لها. وهو من نقل إلينا هذا الحب لكرة القدم.
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البدايات
وقال نجم إنتر عن بداياته:"عندما كنت طفلاً، كنت ألعب في الدفاع. بدأت مسيرتي مثل والدي، في مركز الليبرو. وبعدها، عندما بدأنا نخوض مباريات تنافسية ذات نقاط، قام أحد المدربين بتحويلي إلى الأطراف لأنني كنت أُحدث الفارق في ذلك المركز. وعندما وصلت إلى راسينغ، بدأت ألعب في مناطق أكثر توسطًا، كرأس حربة. كنت أحب التراجع إلى الخلف للمشاركة في اللعب واستلام الكرة والتفاهم مع زملائي، وما زلت أفعل ذلك حتى اليوم. كل ما تعلمته وعشته بنفسي منذ صغري ساعدني في تنمية إحساس هائل بالمسؤولية تجاه الرياضة والانضباط والعمل. وهذا ما أحاول نقله إلى أبنائي حتى اليوم".
وأردف: "عندما كنت ألعب في الدفاع، كنت من نوع اللاعبين الذين يبعدون الكرة إلى الأمام ويرتمون على الأرض كثيرًا. وإلى حد ما، لا يزال ذلك جزءًا من أسلوب لعبي اليوم. لقد تعلمت الكثير خلال تلك الفترة: تعلمت كيف أدافع وكيف أراقب الخصم. وهذه أمور تفيدني اليوم، حتى في المهام التي يتعين علينا كمهاجمين القيام بها".
وحول دور العائلة: "كانت والدتي دائمًا هي من تعتني بنا. كانت تعمل دائمًا في تنظيف المنازل وكانت ترعى أيضًا إحدى النساء. وفي فترة كنا نعاني فيها ماليًا بشكل كبير، عمل والدي في دار لرعاية المسنين إلى جانب لعبه كرة القدم. وفي النهاية، لم نكن نراه إلا في المساء، على العشاء. لقد عشت أنا وأخي الأكبر أسوأ فترة مرت بها عائلتنا. كان لدينا ما نأكله، لكننا لم نكن نقدر على تحمل أي كماليات صغيرة. كنا نعيش في منزل أعاره لنا أصدقاء، وإذا كانت ذاكرتي لا تخدعني، فقد كنا ندفع 100 بيزو فقط مقابل الكهرباء. أتذكر ذلك لأنه كان وقتًا تعرضنا فيه لمعاناة كبيرة حقًا. لكن في تلك اللحظات بالتحديد تتعلم أن تقدّر القيمة الحقيقية للأشياء، وللحياة بشكل عام، وقبل كل شيء للقيم الإنسانية: أن تكون متواضعًا ومسؤولًا، ومستعدًا دائمًا للعمل وللسعي إلى تطوير نفسك".
وأتبع نجم إنتر: "في ذلك الوقت، لم تكن تدرك حجم الجهد الذي يبذله والداك. كنت أقول: 'أبي، بدلاً من الأحذية السوداء، أريد الزرقاء، اللامعة. أريد هذا، وأريد ذاك.' وكانا يحاولان أن يمنحانا ما نريد. لم يكونا قادرين على ذلك دائماً، لكنهما فعلا كل ما في وسعهما. كانا يشتريان الأحذية بالتقسيط، أو بأموال يستلفانها من الأصدقاء. كل هذه أمور تجعلك تكبر، اليوم أنا سعيد وفخور لأنني حققت حلم طفولتي بأن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا. وأنا سعيد لأنني قادر على مساعدة عائلتي، على الرغم من أن والديّ ما زالا يعملان، كل منهما في مجال عمله الخاص. في عائلتنا، كان لدى الجميع دائمًا إحساس قوي بالمسؤولية تجاه عملهم".
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المنتخب
وعاد لاوتارو بالذاكرة لبداياته مع المنتخب: "عندما بدأت أذهب إلى مركز تدريبات المنتخب الوطني، كنت في الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة من عمري، في الفترة نفسها التي ظهرت فيها لأول مرة مع الفريق الأول. وكانت أول بطولة شاركت فيها هي بطولة ألكوديا، حيث قدّمت مستوى جيداً للغاية.في ذلك الوقت كانت الأندية الأوروبية قد بدأت فعلاً بالاتصال بي. لكنني أردت الاستمرار في اللعب لراسينغ، وأن أصنع اسماً لنفسي وأرسم طريقي الخاص.".
وأكمل: "كانت كوبا أمريكا 2021 صعبة للغاية عليّ على المستوى الشخصي. فقد وُلدت ابنتي في فبراير. وعندما دخلنا المعسكر كان عمرها شهرين ونصف الشهر، وعندما عدت كانت قد أتمّت نحو خمسة أشهر. كانت فترة صعبة، لأن تفويت ذلك الوقت، خصوصاً مع ابنتي الأولى، وأنا حديث العهد بالأبوّة، كان أمراً قاسياً. لكننا جميعاً عشنا فترة صعبة. فقد أصبح "ديبو" أباً أيضاً خلال المعسكر، وكذلك "تشينو" مارتينيز كوارتا. عشنا جميعاً فترة صعبة، لكن أن نتجاوزها بالتتويج بلقب بعد كل هذه السنوات من دون أي نجاح للأرجنتين، فذلك كان بمثابة الحياة والفرح والسعادة. كنا جميعاً فخورين بما حققناه. كان الأمر صعباً إلى أقصى حد، لأن العالم كان متوقفاً بينما كنا نحن نواصل اللعب (جائحة كورونا). تحمّلنا تلك المسؤولية، وكانت تلك نقطة البداية لكل ما جاء بعد ذلك. كنا نبني شيئاً جميلاً. مجموعة يدافع أفرادها عن بعضهم داخل الملعب وخارجه. كان هناك تماسك وجو جيد وطاقة إيجابية جداً بين كل من يعمل معنا. وبالنسبة لي، هذا أمر أساسي لتحقيق النتائج".
واستمر لاوتارو: "تحدثت عن ذلك أيضًا في فيلم وثائقي وفي مقابلة أجريتها مع أشخاص في نادي إنتر. شرحت قليلًا عن طبيعتي: لا أريد أن أفوّت حصة تدريبية واحدة، ولا أريد أن أفوّت مباراة واحدة.
في ذلك الوقت، كان ثلاثة أو أربعة من زملائي في إنتر يعانون أيضًا من مشاكل بدنية وكانوا يفكرون في كأس العالم أكثر من النادي. لكنني مختلف. أنا مخلص لمن يفتحون لي الأبواب، ولمن يعاملونني بشكل رائع للغاية. أتحمّل مسؤولية عملي لأنني أشعر بذلك في أعماقي. في تلك اللحظة، شعرت أنني لا أستطيع التخلي عن المسؤولية وترك النادي. لذلك واصلت اللعب".
معاناة قطر
واسترجع قلب الهجوم معاناته في مونديال قطر بسبب الإصابة: "أتذكر أنني في أول حصة تدريبية لي مع المنتخب الوطني، وبعد الرحلة، قمنا ببعض تمارين المرونة ولم أعد أشعر بكاحلي.
لذلك تحدثت إلى المدرب وسألته إن كان بإمكاني إراحته لبعض الوقت. ولم أشارك في تلك المباراة الودية. ثم عندما بدأ كأس العالم، لعبت تحت تأثير المخدر منذ المباراة الأولى أمام السعودية.
وتكرر الأمر بعد المباراة الثانية، لكن بعد مواجهة المكسيك أصبح الاستمرار صعباً حقاً. وهذا أمر طبيعي، لأنك عندما تتلقى الإبر تجد صعوبة حتى في المشي صباحاً. وكانت أول خمس أو ست خطوات بعد الاستيقاظ كافية لتجعلني أبكي من شدة الألم. كنت أعيش مع الثلج في غرفتي، وأحاول باستمرار تخفيف التورم في كاحلي. فالإبر جعلته يتورم بشكل هائل. وأصبح التدريب صعباً جداً لأنه كان عليّ أولاً أن أخفّف التورم".
وأردف: ""قطر كانت شيئًا مميزًا بسبب كل ما عشته هناك. رفعنا كأس العالم، وكان ذلك أهم شيء. ثم جاءت كوبا أمريكا. كنت أيضًا قادمًا من موسم رائع مع إنتر: كنت الهداف وأفضل لاعب في الموسم، وفزنا بالدوري. الوصول إلى كوبا أمريكا بتلك الحالة منحني راحة بال كبيرة. كنت في حالة ذهنية جيدة واستعددت بالطريقة الصحيحة. والتسجيل في النهائي كان مكافأة على كل العمل الذي قمت به وعلى الطريقة التي استعددت بها للمسابقة. في إحدى المقابلات، قلت إنه كان ثأرًا، لكنني لا أرى الأمر بهذه الطريقة حقًا. بالنسبة لي، كان مكافأة على كل التضحيات التي قدمتها منذ أن وطأت قدمي مركز تدريب المنتخب الوطني للمرة الأولى".
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مونديال أمريكا
وعن المونديال الأخير: "لقد كانت كأس عالم شديدة الحماس، شديدة الحماس بالفعل. كل مباراة كان الصراع فيها محتدمًا حتى النهاية. كما أن الجماهير تماهت معنا بقوة، مع هذا الفريق ومع المسيرة التي خضناها. أعتقد أن كأس العالم هذه كانت الخلاصة المثالية لكل ما بنيناه خلال هذه السنوات. فريق يدعم أفراده بعضهم بعضًا داخل الملعب وخارجه، ولا يعتبر أي شيء خسارة محسومة. فريق يتماهى مع هذه القيم، مع جماهيره ومع الرغبة في المزيد دائمًا. مع قائد مثل ليو، الذي علّمنا ألا نستسلم، وأن نبحث دائمًا عن شيء أكثر. وكأس العالم التي لعبها أظهرت مرة أخرى أنه، في كل مرة يرتدي هذا القميص، يريد المزيد دائمًا. وعلى الرغم من أن النتيجة في النهاية لم تكن ما أردناه، فإن كل ما عشناه كان لا يُصدّق".
وأكمل لاوتارو: "الكثير منا وصل في حالة صعبة. كنت قد تعرضت لإصابة في العضلة النعلية أبعدتني عن الملاعب لمدة شهرين. في تلك اللحظة تحدثت مع مدرب اللياقة البدنية وقلت له: 'أستاذ، أحتاج إلى اللعب. أحتاج إلى الوصول إلى كأس العالم وقد لعبت بعض المباريات؛ أحتاج إلى الوصول إلى هناك وأنا في جاهزية بدنية للمنافسة'. كانت تلك مخاطرة أخرى قررت أن أخوضها. لعبت مع فريقي حتى المباراة الأخيرة.وكما قلت سابقًا، كنا ندافع عن بعضنا البعض ونمنح دائمًا أفضل طاقة ممكنة لمن كان عليه النزول إلى أرض الملعب، حتى يتمكن من تقديم مستوى جيد".
وأتبع: "أعتقد أن المباراة أمام إنجلترا استنزفت منا قدرًا هائلًا من الطاقة. قدرًا هائلًا. قدمنا كل شيء، حتى ما لم نكن نملكه. ثم، في النهائي، رؤية لاعبين مثل نيكو وكوتي وليتشا، الذين كان عليهم مغادرة الملعب بعد أن قدموا كل ما لديهم. مثل جونزالو وليو وخوليان. يمكنني أن أواصل ذكر الأسماء؛ يمكنني أن أذكرهم جميعًا. لأننا في النهاية تركنا كل شيء على أرض الملعب، حتى ما لم نكن نملكه.
كان ذلك واضحًا للعيان: كان هناك لاعبون لا يكادون يقدرون على السير، ومع ذلك واصلوا الركض. وحتى اللعبة الأخيرة، كانت لدينا فرصة للفوز. لذلك فإن سماع بعض النظريات أمر مزعج. إنه مزعج تحديدًا لأنه من الواضح أننا قدمنا كل شيء. وهذا ما يمنحنا راحة البال. كان المنافس أفضل، وغادرنا الملعب دون أي طاقة متبقية. كان من الممكن أن يحدث ذلك عاجلًا أو آجلًا. لقد خسرنا القليل جدًا في السنوات الأخيرة. أتذكر أن المدرب كان قد قال لنا، هناك في قطر، إن اللحظة التي سنخسر فيها ستأتي عاجلًا أو آجلًا. وفي النهاية حدث ذلك في مباراة نهائية. الأمر مؤلم. مؤلم بشكل مضاعف. يترك جرحًا عميقًا. لكن الأهم هو أن ننتفض من جديد وأن نستعيد الرغبة في المنافسة، كما فعلنا على مدى كل هذه السنوات. أعتقد أننا جاهزون ولدينا رغبة كبيرة في مواصلة المنافسة على أعلى مستوى، وفي الارتقاء بالأرجنتين إلى أعلى ما يمكن".
نهائي إسبانيا ولقاء إنجلترا ومواجهة مصر
وناقش لاوتارو النهائي الذي خسرته بلاده ضد إسبانيا وبلوغه: "أمام الكاميرات، يجب عليك بالتأكيد أن تتصرف بشكل مختلف، لأنها في النهاية مباراة كرة قدم وكل شيء ممكن أن يحدث. لكن في أعماقنا، من الواضح أنها لم تكن مباراة كأي مباراة أخرى. كانت مباراة خاصة. بسبب كل التاريخ الذي يقف خلفها، ولكن أيضًا لأننا أردنا اللعب في نهائي كأس العالم مرة أخرى. المباراة ضدهم، كل تاريخ الأرجنتين، تاريخ مالفيناس: كل هذه كانت أمورًا جعلت ذلك اللقاء خاصًا. لكن الأمر الذي ركزنا عليه أكثر كان شيئًا آخر: الفوز بتلك المباراة يعني اللعب في نهائي كأس العالم مرة أخرى بعد ثلاث سنوات ونصف. في النهاية، دخلنا أرض الملعب بشيء إضافي، بالطاقة الإيجابية اللازمة للعب مباريات كهذه. استقبلنا هدفًا، لكننا واصلنا السيطرة على الكرة، نحاول ونفعل ما نعرف كيف نفعله.
وواصل: استمر ذلك حتى الثانية الأخيرة. كنا حاضرين في المباراة، كنا متحدين. وفي النهاية، أتاحت لنا تلك المباراة اللعب في نهائي مرة أخرى".
"أعتقد أنهم كانوا أفضل بكثير في الشوط الأول. بدنيًا أيضًا، كانوا يتمتعون ببعض التفوق. في الشوط الثاني، خرجنا بعقلية مختلفة وبطريقة مختلفة في اللعب عن تلك التي بدأنا بها. أعتقد أن تبديلاتهم غيّرت أيضًا طريقة ضغطهم ولعبهم. وذلك ساعدنا.صنعنا الكثير من الفرص، لكن الكرة لم تكن تريد الدخول. التسديدات التي ارتدت من القائم، فرص أليكسيس ونيكو جونزاليس، تسديدات إنزو من بعيد، الكرات الرأسية، بدا أن اليوم لم يكن يومنا. ثم في النهاية، نجحنا في تسجيل هدفين في الدقائق الأخيرة من المباراة. كانت فرحة مضاعفة ثلاث مرات".
وأكمل: "كان من المهم أن نفرض أنفسنا بتلك الطريقة أيضًا. أن نجعلهم يفهمون أنه للفوز بتلك المباراة، سيكون عليهم التغلب علينا في كل الجوانب.
لأننا كنا منغمسين تمامًا، ملتزمين بشكل كامل بتحقيق هدفنا. كانت هناك مشاعر كثيرة، وأمور كثيرة تحدث في الوقت نفسه، لدرجة أن كرة القدم نفسها كانت تتراجع إلى المرتبة الثانية في بعض الأحيان".
وحول مواجهة مصر الملحمية: "حدث الأمر ذاته ضد مصر أيضًا. ليو أدرك أن اللعب من العمق مستحيل فتحرك إلى الأطراف، قريبًا من خط التماس. وقد جاءت الأهداف من تلك الحالات في ذلك الوقت أيضًا. ضد إنجلترا، كنا قد صنعنا بالفعل فرصًا من العرضيات لنيكو غونزاليس وأليكسيس. كنا نعلم أن هدف الانفراج قد يأتي بتلك الطريقة. ثم جاء هدف إنزو من ركلة ركنية قصيرة بين رودريجو وليو.
وأردف: في تلك اللحظة، كان قلبا دفاعهم عملاقين. كنا قد أرسلنا قلبي دفاعنا إلى منطقة الجزاء، ومعهما أليكسيس على ما أعتقد، وخوليان.رأيت أنهم كانوا جميعًا متكدسين قريبًا من المرمى. وعندما مرر ليو الكرة إلى إنزو، تحركت قليلًا خارج منطقة الجزاء لأتحرر وأستلمها. ثم سيطر إنزو على الكرة بلمسة، ولم يتمكن أحد من التصدي له فأسكنها في الزاوية البعيدة.كان هدفًا لا يُصدق، منحنا طاقة أكبر مما كنا نملكه بالفعل. بعد ذلك الهدف، كان كل شيء طاقة إيجابية. والجماهير عادت بقوة إلى المباراة أيضًا. الدقائق الـ15 الأخيرة كانت مباراة مختلفة تمامًا".
علاقة خاصة مع الوالد
وعن والده، قال لاوتارو: "حملني والدي إلى التدريبات على دراجته النارية مرات لا تُحصى. وفي أوقات أخرى كنا نذهب على الدراجة الهوائية مع أخي عندما لم يكن والدي قادرًا على العمل. كانت والدتي تعمل أيضًا. وعندما نعود من المدرسة، كنت أنا وأخي نُعدّ لأنفسنا شيئًا نأكله بسرعة في بعض الأحيان لأننا لم نكن نحب الخضروات التي تتركها لنا والدتي. لذلك كنا نُعدّ لأنفسنا طبقًا من المعكرونة. ثم نستقل دراجتينا ونقطع 45 دقيقة، وأحيانًا ساعة كاملة، للوصول إلى النادي في الوقت المناسب للتدريب. اليوم أريد أن أشارك كل هذا مع والدي أيضًا. لأنه طوال طفولتي، وحتى في العاشرة مساءً، كنا نلعب أنا وهو واحدًا ضد واحد على ملعب صغير بنيناه معًا بمجرفة. أعتقد أن كل هذه الأمور، بغضّ النظر عمّا إذا كنت قد أصبحت لاعب كرة قدم محترفًا بعد ذلك أم لا، هي أجمل ذكريات طفولتي. أن أشارك كل شيء مع أخي، وأن نكافح معًا من أجل حلم. لقد تمكّنت من تحقيقه، أما هو فلم يستطع بسبب ظروف مختلفة. لكن في النهاية، عشنا كلانا دائمًا من أجل كرة القدم. وهو لا يزال مرتبطًا بهذه الرياضة حتى اليوم، إذ يساعد والدي في النادي في باهيا بلانكا. أريد أن أشكره هو أيضًا، لأنه ساعدني بلا شك مساعدة هائلة على التطور".
وتذكر لاوتارو هدفه بالرأس في شباك الإنجليز: "الهدف في شباك إنجلترا؟ شاهدته مرات كثيرة. وحتى الآن، ما زلت أصادفه. لديّ مقاطع الفيديو محفوظة على هاتفي.
إنه هدف سيبقى في ذاكرتي لبقية حياتي. لأنه كان في نصف نهائي كأس العالم، وفي خضم كل ما كنا نعيشه، ولأنه منحنا إمكانية اللعب في نهائي آخر. ربما في تلك اللحظة لم أكن مدركًا حقًا لقيمة الهدف الذي سجلته، نظرًا لكل ما كانت تعنيه تلك المباراة ولما كان يعيشه الجمهور وعائلتي في المدرجات. ثم عشنا كل شيء بكثافة شديدة لدرجة أنه بعد ثلاثة أو أربعة أيام كان أمامنا نهائي آخر. وكان الأمر كما لو أنني نسيت ذلك الهدف".
وأكمل: "عندما تصل إلى الأرجنتين، تبدأ في الفهم. قبل عودتي إلى هنا، صادف أن مررت بروما، وقضيت ليلة فيها وتناولت الغداء مع عائلتي قبل التوجه إلى المطار. قابلت بعض الأرجنتينيين. أخبرتني سيدة مسنّة أنها احتفلت بهدف لمنتخب الأرجنتين للمرة الأولى منذ وقت طويل جدًا. أمور كهذه تحرّك فيك مشاعر لا تُوصف. ثم تصل إلى هنا، وتطأ أرض بلدك، فيشكرك الناس. ليس فقط على ما نفعله مع المنتخب، بل على المستوى الشخصي أيضًا، على ما كان يعنيه ذلك الهدف، عندها أدرك حقًا أهمية ذلك الهدف في تاريخ منتخب الأرجنتين".
وحول قميص نصف النهائي: "سأمنحه لوالدي، هذا سيُسجَّل في التاريخ. التاريخ، والملعب، ولون القميص، والرقم، واللحظة، كل ذلك سيبقى في الذاكرة. هذا القميص بالتحديد مخصص لعائلتي، لمنزل والدي. مقابل كل ما فعلوه من أجلي عندما كان حلمي أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا. لم أتخيل يومًا أنني سأصل إلى هذا الحد، وأنني سأعيش لحظة كهذه. وكما قلت في المقابلة بعد المباراة، كنت أحلم بتسجيل هدف كهذا منذ أن كنت طفلًا. لأن هذه هي الحقيقة: عندما تختار هذه المهنة، فإنك تعيش من أجل لحظات كهذه. وقد صادف أنني سجلت أحد أهم الأهداف في تاريخ منتخب الأرجنتين. لا يمكن أن يكون هناك مصير أفضل لهذا القميص من أن أمنحه لوالدتي. لأنها ما زالت تحافظ على سريري كما هو، وعلى غرفتي كما كانت، حتى أتمكن من النوم فيها عندما أرغب في العودة إلى المنزل.
إنها غرفة صغيرة جدًا، لكنني أعود إليها مع زوجتي وأطفالي. وأريد أيضًا أن أهديه إلى والدي، الذي علّمني كيف أنافس، وكيف أكون مسؤولًا، وكيف أحب هذه الرياضة".
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