هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Lautaro Messi ArgentinaGetty Images
Emanuele Tramacere و معتز الجمال

ترجمه

تجاهل مبابي وهالاند.. لاوتارو يختار الفائز بالكرة الذهبية 2026 ويوجه رسالة عاطفية لميسي

إنتر
الأرجنتين
لاوتارو مارتينيز
ليونيل ميسي
الكرة الذهبية

هذا ما تعلمته من "ليو" في أصعب اللحظات..

من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026؟ سؤال يتردد صداه في جميع أنحاء العالم، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي للتصويت على الجائزة المرموقة. هل يكون مبابي، أو ديمبيلي، أو كفاراتسخيليا، أو رودري، أو هالاند؟ لا أحد من هؤلاء، على الأقل وفقاً لرأي قائد إنتر، لاوتارو مارتينيز، الذي أوضح في مقابلة مع شبكة "تي إن تي البرازيل" (نقلها موقع إل إنترانسيجينتي)، أن هناك مرشحاً واحداً فقط لا جدال عليه بالنسبة له: ليو ميسي.

  • ميسي الأفضل في التاريخ

    قال لاوتارو: "من سيفوز بالكرة الذهبية؟ ميسي، بلا أدنى شك. إنه اللاعب الأفضل في العالم، والأفضل في تاريخ هذه الرياضة. طالما أنه يتواجد على أرض الملعب، فستظل الفرصة دائمًا سانحة أمامه للتتويج".

    • إعلان

  • الأرجنتين بدون ميسي

    وتطرق مارتينيز للحديث عن منتخب التانجو وقائده التاريخي مضيفاً: "كنا نعلم أن هذا الخبر سيأتي عاجلاً أم آجلاً، ولكن عندما يحدث، فإنه يمثل لحظة فارقة بالنظر إلى كل ما يمثله ليو للمنتخب الوطني ولبلادنا. لقد أتيحت لي الفرصة للتحدث معه، ووجهت له بضع كلمات لشكره على كل ما علمنا إياه، وكيف قادنا نحو تحقيق الانتصارات".

  • ما يحمله القلب

    واختتم المهاجم الأرجنتيني حديثه بكلمات مؤثرة عن أيقونة بلاده: "لقد مر بلحظات صعبة للغاية ومع ذلك لم يستسلم أبدًا. هذا هو الدرس الذي أحمله معي، حتى وإن كنا نمر بأحداث يومية مكثفة وهامة تتعلق بمسيرتنا المهنية وحياتنا الشخصية؛ فهذا هو الأثر الذي سأظل أحفظه بداخلي".

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
الدوري الإيطالي
إنتر crest
إنتر
إنتر
أودينيزي crest
أودينيزي
أودينيزي