Goal.com
مباشرالتذاكر
FBL-FRA-CUP-LENS-TOULOUSEAFP
زهيرة عادل

بعد موسم رائع مع لانس .. سعود عبدالحميد يتحدث عن موقفه من العودة لروما

انتقالات
سعود عبد الحميد
لانس
روما
الدوري الفرنسي
الدوري الإيطالي

الظهير السعودي لا يزال عقده مستمرًا مع نادي العاصمة الإيطالية..

بالتزامن مع بقاء مباراة واحدة تفصل الظهير الأيمن السعودي سعود عبدالحميد عن نهاية فترة إعارته إلى لانس الفرنسي، تحدث عن مستقبله ومصيره من العودة لنادي روما من جديد.

الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

  • نهاية إعارة سعود للانس تقترب

    صاحب الـ26 عامًا خاض أمس السبت، آخر مباراة للانس في الدوري الفرنسي 2025-2026، أمام ليون، ونجح في المساهمة في فوز فريقه برباعية نظيفة.

    الآن لم يتبق أمام سعود في الموسم الجاري مع لانس سوى مواجهة نيس، حيث نهائي كأس فرنسا، المقرر له 22 من مايو الجاري.

    • إعلان

  • سعود عبدالحميد يتحدث عن مستقبله

    بسؤال الظهير الأيمن السعودي عن مستقبله، وما إذا كان سيعود لروما من جديد لإكمال عقده أم أن لانس سيتحرك لشرائه نهائيًا، أكد أنه ليس صاحب قرار وليس على دراية بما يحدث خلف الكواليس بعد.

    وقال سعود خلال تصريحاته لموقع "winwin": "للأمانة لا أمتلك كامل التفاصيل، لكن إذا كان لانس يحتاجني فسأقدم كل ما أقدر عليه، القرار لهم. أنا جاهز لأي نادٍ سواء العودة لروما أو البقاء مع لانس، سأقدم كل ما لدي لإثبات وجودي".

    الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!


  • مسيرة سعود عبدالحميد في السعودية

    بدأ سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2018.

    ومع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لعب سعود 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا 9 آخرين

    وفاجأ سعود الشارع الرياضي السعودي بالكامل؛ عندما قرر الرحيل عن الاتحاد في يناير 2022، والانضمام إلى صفوف عملاق الرياض الهلال.

    ومثّل النجم الدولي الفريق الهلالي، في 115 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 آخرين؛ لينتقل بعدها إلى نادي روما، وتحديدًا صيف 2024.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-TOULOUSEAFP

    مسيرته في الملاعب الأوروبية

    بقميص روما.. سجل سعود هدفًا وصنع آخر، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات؛ وذلك خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ونظرًا لعدم حصوله على فرصة كبيرة مع روما؛ انضم سعود إلى لانس الفرنسي صيف 2025، على سبيل الإعارة.

    وحتى الآن.. شارك سعود عبدالحميد في 30 مباراة مع فريق لانس الأول لكرة القدم؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، وصانعًا 8 تمريرات حاسمة.

    الدوري الإيطالي مجانًا على stc tv لعملاء باقات بيتي فايبر ومفوتر 4 وماكس وبرو 4 و5شاهد الآن!


    NEW stc tv Serie A GoalGetty Images


كأس فرنسا
لانس crest
لانس
لانس
نيس crest
نيس
نيس
الدوري الإيطالي
فيرونا crest
فيرونا
هيلاس فيرونا
روما crest
روما
روما