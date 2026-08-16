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Saud Abdulhamid Lens Luis Enrique Ousmane Dembele (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

لانس أهان كبرياء باريس باسلوب مورينيو .. انسوا كوميديا سعود "السوداء" فقد فاز بثاني بطولاته!

فقرات ومقالات
لانس
باريس سان جيرمان
كأس الأبطال الفرنسي
سعود عبد الحميد
لويس إنريكي
فلوران ثوفين
عثمان ديمبيلي

لانس يفوز بكأس الأبطال الفرنسي..

سجّل أيها التاريخ، لانس يكتب المجد، ويعانق كأس الأبطال الفرنسية، بعد الفوز على "بطل أوروبا"، باريس سان جيرمان، بنتيجة (1-0)، في نهائي السوبر الذي أقيم على ملعب بولار دولولي.

هدف أحرزه فلوريان توفان في الدقيقة 32، ليواصل حقبة ذهبية كتبها سعود عبد الحميد ورفاقه، فبعد الفوز بكأس فرنسا لأول مرة في تاريخه، جاء الدور على أول لقب "سوبر" يدخل خزائن لانس.

مباراة غريبة الأطوار، شهد بطاقتين صفراوتين مباشرتين، الأولى من نصيب كيليان أنطونيو، ظهير لانس، في الدقيقة 39، والثانية لنونو مينديش، ظهير باريس، بالدقيقة 86.

وتوج سعود عبد الحميد باللقب الثاني في مسيرته الأوروبية مع لانس، في الوقت الذي خسر فيه لويس إنريكي، لقبه الرابع عشر مع باريس سان جيرمان، بعد أيام من التتويج بكأس السوبر الأوروبي.

ماذا حدث في نهائي كأس السوبر الفرنسي؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Luis EnriqueGetty Images

    الحظ العاثر يواجه إنريكي .. لن يعادل برشلونة وبايرن!

    لا يختلف اثنان على اسم لويس إنريكي، المدرب الذي صنع الإنجازات مع برشلونة، ثم بات قائد "الحقبة الذهبية"، لباريس سان جيرمان، بعدما قاده للفوز بـ13 بطولة، واقتناص ثنائية دوري أبطال أوروبا، ولكن ما شهده ملعب بولار دولولي، كان استمرارًا لـ"الحظ العاثر"، الذي ربما حرم إنريكي من معادلة مجد برشلونة وبايرن ميونخ.

    كلما بات إنريكي قريبًا من تحقيق العلامة الكاملة في البطولات؛ جاء نهائي ليحرمه من حفر اسمه مع برشلونة "جوارديولا" أو بايرن "فليك"، وحتى عندما كان قريبًا من بلوغ ذلك المجد، وفاز بستة ألقاب، في موسم 2025، جاءت بطولة كأس العالم للأندية، بنظامها الموسع، والتي تقام كل 4 سنوات، لتحرم كتيبته من إكمال العلامة الكاملة، في النهائي.

    وباستعراض تاريخ إنريكي التدريبي، تجده دائمًا ما يفقد في طريقه، لقبًا أو اثنين، في طريقه لحصد العلامة الكاملة في موسم واحد..

    * برشلونة 2015: فاز بـ5 بطولات وخسر نهائي كأس السوبر الإسباني.

    * باريس سان جيرمان 2025: فاز بـ6 بطولات وخسر نهائي كأس العالم للأندية.

    * باريس سان جيرمان 2026: فاز بـ3 بطولات وخسر نهائي السوبر الفرنسي وثمن نهائي كأس فرنسا.

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  • اسلوب مورينيو أهان كبرياء باريس

    من ينسى طريقة "ركن الباص"، التي ارتبطت بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، منذ حقبته الأولى مع تشيلسي، فرغم أنه تلقى انتقادات كبيرة بأنه يقتل متعة كرة القدم، ولكنه أثبت بأن فكرته تمثل حلًا لكتابة المجد، وها هو اسلوبه يثبت بأنه وسيلة فعّالة لإسقاط الكبار، رغم أنه ينبغي الاعتراف بأن لانس فاز بقليل من الحظ.

    هدف جاء من ثاني تسديدة، هفوة من لوكاس دين، كانت كفيلة بأن يترجم فلوريان توفان، بينية أودول، إلى تسديدة في شباك سافونوف.

    وما عدا ذلك، طوفان من الهجمات الباريسية، بين تنقلات كثيرة في وسط الميدان، وتوزيع كبير في الأدوار، ويكفي أن تشاهد الدقيقة 27، حيث أجرى لاعبو باريس 35 تمريرة، ما بين البناء من الخلف، ثم التدرج في الانتقال إلى الهجوم، قبل أن تفسد في اللحظة الأخيرة.

    باختصار، باريس لعب ولانس فاز، بل بلغ الأمر حد تلاعب بطل أوروبا، بدفاعات "الأصفر والأحمر"، وإرسال الكرات البينية، التي منحت العملاق الباريسي أكثر من فرصة محققة، مثل التي أفسدها عثمان ديمبيلي، بانفراده التام أمام المرمى، في الدقيقة 80.

  • Saud Abdulhamid Lens Paris (Goal Only)Goal AR

    سعود .. شتت أخطر فرصة وسقوطه ألغى هدفا للانس

    وبالنظر إلى أداء سعود عبد الحميد، لاعب وسط لانس، فإنه قد تراوح ما بين القتالية و"النحس"، استماتته في إغلاق الطريق، سواءً أمام كفاراتسخيليا أو نونو مينديش، مع نزوله في الشوط الثاني.

    ولعلّ سعود كان شاهدًا على إبعاد واحدة من أخطر فرص المباراة، التي إن سجلها باريس، لتحدث الناس عن "الجماعية"، التي تجعل الهدف يستحق المنافسة على جائزة بوشكاش.

    قد أبالغ نعم، ولكن يكفي أن تشاهد الدقيقة 61، حينما تناقل أكثر من لاعب باريس للكرة بكعب خلفي، قبل أن يوجهها نونو مينديش إلى المرمى، ليبعدها الحارس، وينجح سعود في تشتيتها بالوقت المناسب.

    في المقابل، كان هناك سوء حظ، أشبه بـ"كوميديا سوداء"، من جانب سعود، والذي تصادفت إعاقته، وقرار الحكم باحتساب خطأ، في الوقت الذي أكمل فيه لاعبو لانس الهجمة، وأنهوها بهدف أحرزه أودول في الدقيقة 89، فيما قرر الحكم إلغاء الهدف، والسبب خطأ لصالح سعود.

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  • كلمة أخيرة..

    ربما كان هناك ثلاثة أبطال في تلك القصة، فلوريان توفان، الذي قدم انتشارًا مذهلًا في مختلف أرجاء الملعب، فهو المدافع والجناح وصانع الألعاب والهدّاف، الذي أثبت جدارته بحمل شارة قيادة لانس، ووجه رسالة إلى زين الدين زيدان، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، بأنه يستحق التواجد في قائمة الديوك باستمرار خلال المرحلة المُقبلة.

    الوجه الثاني، هو الحارس روبن ريسر، الذي لعب دورًا محوريًا في إنقاذ لانس أمام هجمات باريس، بإنقاذ ستة تصديات خلال النهائي.

    الوجه الثالث، هو ديزيري دوي، الذي أثبت شخصية كبيرة داخل أرض الميدان، وتنقل بين الطرفين الأيمن والأيسر، فضلًا عن توغله إلى منتصف الملعب، ومنح أكثر من فرصة محققة، سواءً بأسيست لهدف تم إلغاؤه من فابيان رويز، أو ببينية إلى ديمبيلي الذي انفرد وسدد الكرة فوق العارضة.

    باريس دفع ثمن هفوات دفاعية، سببها التقدم كثيرًا من أجل شن الضغط في منطقة الخصم، كما أن حالة الإرهاق البدني ربما لعبت دورًا في السقوط بنهائي السوبر، بين العودة من رحلة السوبر الأوروبي، أو ضيق الوقت للدوليين، بعد المشاركة في كأس العالم.

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