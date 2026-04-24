أهدر فرصة رجل المباراة: سعود عبدالحميد "عطّل أسلحة بريست" .. ونجم لانس يعالج أخطاءه ليشعل صراع الهلال وإنجلترا!

للمرة الثانية، يؤكد لانس أنه قادر على العودة من بعيد، فبعد الريمونتادا أمام تولوز، حوّل رفاق سعود عبد الحميد، تأخرهم بثلاثية، للتعادل مع ستاد بريست بنتيجة (3-3)، على ملعب فرانسيس لو بلي، ضمن حساب الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري الفرنسي، بموسم 2025-2026.

في الوقت الذي غلب الظن فيه بأن بريست حسم المواجهة، بثلاثيته في الشوط الأول التي حملت توقيع داودا جيندو، لوكاس توسار، جونيور دينا إيبيمبي، في الدقائق 7 و24 و42، تمكن لانس من اقتناص نقطة التعادل، بعدما رد بثلاثية فلوريان توفان، عبد الله سيمان، آلان سانت ماكسيمين، في الدقائق 60 و64 و90+4.

وترك النجم السعودي، سعود عبد الحميد، بصمته أمام بريست، في لقاء الأهداف الستة، التي شهدت وصول لانس للنقطة رقم 63، ليبتعد بفارق ثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان "المتصدر"، صاحب الـ66 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة له، فيما جاء بريست في المركز العاشر، برصيد 38 نقطة.

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول مواجهة بريست ولانس، وأداء سعود عبد الحميد في المباراة.