لانس وباريس | ليس ذنبك أن ليلة 14 فبراير لم تتكرر يا سعود .. وهازارد الصغير سكت دهرًا ونطق تألقًا!

إذا ما كنا نقول إن أزمة سعود عبد الحميد مع لانس مؤخرًا، في ترك مساحة خلفه عند تقدمه إلى الأمام، فاليوم، كانت جبهة الفريق اليمنى، أكثر قوة، خاصة مع تواجد روبن أجويلار في الخلف، وكأنها توليفة قوية قد يعتمد عليها يانيك كاهوزاك، دون التقليل من جهد إسماعيلو جانيو، الذي يغيب بسبب الإصابة.

تواجد سعود في منطقة الخصم، بالتزامن مع سيطرة لانس على الكرة، والتي باتت شبه كاملة في الشوط الثاني، جعلنا نشاهد "النسخة الهجومية" المحببة لنا في نجم الهلال السابق، فرغم أنه لم يسدد، إلا أن كراته العرضية كانت أشبه بتوزيع الهدايا على زملائه.

قوة في الالتحامات البدنية، ومرور سريع، وتوغل في العمق، وكرات عرضية مُتقنة، كلها كانت سمات أداء سعود عبد الحميد، الذي كان أحد أبرز نجوم لانس، في لقاء اليوم.

أتتذكرون ماذا حدث في 14 فبراير؟ في تلك الليلة، كان سعود يوزع الهدايا، وزملاؤه يتقبلونها، فصنع تمريرتين حاسمتين أمام باريس إف سي، وقاد لانس لانتصار عريض بنتيجة (5-0).

اليوم، كان بالإمكان أن تعد معي، عدد الكرات العرضية التي أرسلها سعود إلى داخل منطقة الجزاء، وكانت تنتهي باستجابة "برعونة"، مع تدخل دفاعي في الوقت المناسب، فيما كانت اللقطة الأخطر في الدقيقة 27، عندما ترجم سوبوتكا عرضية سعود، لرأسية تألق الحارس نكامباديو في التصدي لها.



