لامين يامال يُستبعد من قائمة إيفان راكيتيتش لأهم لاعبي برشلونة
رافينها بدلاً من يامال وبيدري
في موسم لم تبتعد فيه الأضواء كثيرًا عن الإنجازات القياسية التي حققها النجم الشاب يامال، قدم راكيتيتش وجهة نظر مختلفة حول الترتيب الهرمي في برشلونة. أصر اللاعب الدولي الكرواتي السابق، بطل فوز النادي بدوري أبطال أوروبا عام 2015، على أن الجناح البرازيلي رافينها هو حالياً العضو الأكثر أهمية في الفريق. وبينما أقر راكيتيتش بالموهبة الهائلة للنجوم الصغار، أشار إلى المساهمة الشاملة للاعب البالغ من العمر 29 عاماً باعتبارها العامل الحاسم.
العامل الفارق الحقيقي
وفي حديثه قبل المواجهة الحاسمة في الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد يوم 4 أبريل، أكد راكيتيتش أن هناك فرقًا واضحًا في المستوى العام لبرشلونة اعتمادًا على وجود رافينها.
"بشكل عام، يبدو لي أنه اللاعب الذي يتحكم في فريقه أكثر من أي لاعب آخر في الوقت الحالي"، أوضح راكيتيتش لصحيفة موندو ديبورتيفوخلال بطولة "ليجندز تروفي" في ميلانو. "بالطبع، نتحدث كثيرًا عن بيدري ولامين يامال، لكنني أعتقد أن هناك برشلونة مع رافينها وبرشلونة بدونه".
صعوبات يواجهها النجم الصاعد
تتزامن تصريحات راكيتيتش مع فترة نادرة من الاضطراب يمر بها يامال. وقد بدا الغضب واضحاً على وجه اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً مؤخراً بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها فريقه بصعوبة على رايو فايكانو، حيث زعمت صحيفة "دياريو سبورت" أنه قال: "دائماً أنا... هذا جنون". وقد أُشير إلى وجود توتر بين يامال ومدرب برشلونة فليك، على الرغم من أن الألماني أصر علناً على أنه لا توجد أي مشاكل بينه وبين أحد نجومه.
المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا تقترب
سيواجه برشلونة أيضًا أتلتيكو مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أقصاه فريق دييغو سيميوني بالفعل من كأس الملك. إنها مواجهة ستختبر مرة أخرى حنكة فليك التكتيكية في مواجهة العزيمة القوية التي يتمتع بها سيميوني. ويتوقع راكيتيتش، الذي يعرف تمامًا ما يتطلبه النجاح على الساحة الأوروبية، أن تشهد المباراة مواجهة تكتيكية تشبه لعبة الشطرنج بين المدربين عندما يلتقيان مجددًا بعد فترة التوقف الدولية.
وأضاف راكيتيتش: "الأمر صعب دائمًا، فهما فريقان يعرفان بعضهما جيدًا. أعتقد أن هانسي فليك، وكذلك سيميوني، سيقومان بإعداد فريقيهما جيدًا. أعتقد أننا سنستمتع بمباراة رائعة في دوري أبطال أوروبا. آمل أن يتأهل برشلونة، لكنني أعتقد أن الأمر سيكون صعبًا للغاية".