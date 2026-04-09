لامين يامال يحذر من أن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد «لم تنتهِ بعد»، حيث نشر نجم برشلونة منشوراً يتسم بالتحدي على إنستغرام

على الرغم من خيبة الأمل التي تسببت فيها الهزيمة على أرضنا، لجأ يامال إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد لمشجعي البلوغرانا أن الحلم بالوصول إلى نصف النهائي لا يزال قائماً. شوهد اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً وهو يبدو مكتئباً على أرض الملعب بعد المباراة، حيث تلقى الدعم من زميله داني أولمو، لكن مظهره تغير ليصبح مظهراً يتسم بالتحدي التام بحلول صباح اليوم التالي.

ونشر الجناح صورة مؤثرة له من المباراة على إنستغرام يوم الخميس، مصحوبة بدعوة تحفيزية للجماهير. كتب يامال: "الأمر لم ينتهِ بعد، يا جماهير برشلونة، سنبذل قصارى جهدنا في مباراة الإياب. معاً، دائماً."








