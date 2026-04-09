لامين يامال يحذر من أن مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد «لم تنتهِ بعد»، حيث نشر نجم برشلونة منشوراً يتسم بالتحدي على إنستغرام
يامال يحشد مشجعي برشلونة
على الرغم من خيبة الأمل التي تسببت فيها الهزيمة على أرضنا، لجأ يامال إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليؤكد لمشجعي البلوغرانا أن الحلم بالوصول إلى نصف النهائي لا يزال قائماً. شوهد اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً وهو يبدو مكتئباً على أرض الملعب بعد المباراة، حيث تلقى الدعم من زميله داني أولمو، لكن مظهره تغير ليصبح مظهراً يتسم بالتحدي التام بحلول صباح اليوم التالي.
ونشر الجناح صورة مؤثرة له من المباراة على إنستغرام يوم الخميس، مصحوبة بدعوة تحفيزية للجماهير. كتب يامال: "الأمر لم ينتهِ بعد، يا جماهير برشلونة، سنبذل قصارى جهدنا في مباراة الإياب. معاً، دائماً."
- AFP
سيموني يكسر لعنة كامب نو
كانت هذه النتيجة تاريخية بالنسبة لسيميوني، الذي تمكن أخيرًا من تحقيق فوز على أرض برشلونة. استغرق الأمر من المدرب الأرجنتيني 19 محاولة ليحقق فوزًا خارج أرضه على «البلوغرانا»، ولم يكن التوقيت أنسب من ذلك، حيث وضع هذا الفوز فريق «لوس كولتشونيروس» في صدارة المنافسة على مكان ضمن الدور نصف النهائي من البطولة الأوروبية الأرقى.
يواجه فريق برشلونة بقيادة هانسي فليك الآن مهمة شاقة، حيث لم يسبق لأي فريق أن هزم أتلتيكو في ملعبه في مباراة من الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.
غافي يُظهر حضوره بقوة
على الرغم من أن النتيجة كانت محبطة، إلا أن عودة غافي شكلت بصيص أمل كان برشلونة في أمس الحاجة إليه. لعب لاعب الوسط الشوط الثاني بأكمله، في أطول مشاركة له منذ عودته من إصابة أبعدته عن الملاعب لمدة سبعة أشهر بدأت في أغسطس. وقد أظهرت مثابرته في وسط الملعب لمحة عن القوة التي سيحتاجها برشلونة في مباراة الإياب.
وكرر غافي مشاعر يامال على مواقع التواصل الاجتماعي، معبراً عن إحباطه من نتيجة مباراة الذهاب، ومتطلعاً إلى الرحلة إلى ملعب متروبوليتانو. وقال لاعب الوسط: "استحقينا أكثر من ذلك بكثير أمس، لكن هذه هي كرة القدم... لا يزال هناك مباراة الإياب، فلنعمل جميعاً معاً!!"
- AFP
فليك يواجه أزمة إصابات في خط الوسط
يزداد الطريق نحو مباراة الإياب تعقيدًا بسبب تزايد قائمة المصابين في فريق فليك. ويواجه برشلونة حاليًا نقصًا حادًا في خط الوسط قبل مواجهة الديربي مع إسبانيول في الدوري الإسباني نهاية هذا الأسبوع. ولا يزال فرينكي دي يونغ غائبًا عن الملاعب، وهناك مخاوف جدية بشأن بيدري، الذي تم استبداله في الشوط الأول من مباراة أتلتيكو كإجراء احترازي.
مع محدودية الخيارات المتاحة، قد يُمنح جافي دورًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية في وقت أقرب مما كان متوقعًا. وبصرف النظر عن مارك كاسادو وبيدري، قد يضطر فليك إلى الاعتماد على إريك جارسيا لمواصلة دوره المؤقت في مركز لاعب خط الوسط الدفاعي.