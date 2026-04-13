لامين يامال يأمل في تقديم أداء على غرار ليبرون جيمس ويطلب من دييغو سيميوني "معروفاً" في الوقت الذي يتطلع فيه نجم برشلونة إلى تحقيق فوز في مباراة العودة ضد أتلتيكو مدريد
إلهام من أسطورة الدوري الأمريكي للمحترفين
أطلق يامال رسالة جريئة قبيل رحلة برشلونة إلى ملعب «المتروبوليتانو»، حيث قام بتحديث حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي في إشارة إلى أحد أساطير كرة السلة. فقد استبدل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا صورته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لليبرون جيمس وهو يحمل كأس «لاري أوبراين»، في إشارة واضحة إلى العودة التاريخية لفريق كليفلاند كافالييرز في نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA) عام 2016.
يجد برشلونة نفسه في هذا الموقف الحرج بعد فوز أتلتيكو الساحق في مباراة الذهاب، التي شهدت طرد باو كوبارسي وتسجيل جوليان ألفاريز لهدف رائع من ركلة حرة. وفي مؤتمره الصحفي قبل المباراة، أوضح الجناح هذه الإشارة الرقمية، موضحاً أهميتها في الوقت الذي يتطلع فيه إلى لعب دور رئيسي في تحقيق عودة قوية للفريق الكتالوني.
"إنه أحد النماذج التي يمكن أن تلهمني لمباراة الغد. آمل أن ألعب بنفس المستوى الذي يلعب به. لدينا الكثير من اللاعبين المخضرمين والشباب... لست الوحيد"، قال يامال للصحفيين، آملاً أن يتمكن برشلونة من التعافي من عجزه في مجموع النتيجة، تماماً كما تغلب جيمس على عجزه 3-1 في السلسلة.
طلب خاص لسيميوني
على الرغم من أهمية المباراة، لا يزال يامال واثقاً من قدرته على اختراق دفاع أتلتيكو مدريد المعروف بصلابته. بل إنه ذهب إلى حد أن يطلب مازحاً من دييغو سيميوني ميزة تكتيكية تساعده على التأثير في مجريات المباراة منذ البداية. "أشعر أنني في حالة جيدة جداً، ولديّ رغبة كبيرة. أنا متحمس لذلك. آمل أن أتمكن من إحداث الفارق... وأن يقدم لي تشولو معروفاً ويضعني في مواجهة فردية مع أحد اللاعبين"، قال الشاب.
وقد ردد المدرب هانسي فليك رغبته في المواجهات الفردية، عندما سُئل عما إذا كان يفكر في استخدام المراهق في دور مختلف من أجل مفاجأة الروجيبلانكوس.
"قدم لامين أداءً جيدًا للغاية في المباريات الأخيرة، وأنا سعيد جدًا به، وما أقوله له هو أنه يجب أن يستمر في القيام بهذه الأشياء"، قال. "إنه أحد الأفضل في المواقف الفردية، وعلينا مساعدته ومنحه الفرصة. علينا أن نلعب كفريق؛ هذا هو المفتاح غدًا. لم أعد قلقًا بشأن الأداء الفردي. لدينا العديد من اللاعبين المتميزين، لكنهم أيضًا لديهم ذلك. لقد قلت من قبل أن المباريات غالبًا ما تُحسم بلحظات، وآمل أن تكون تلك اللحظة في صالحنا غدًا".
التوقعات بعودة أخرى مشهورة
في حين يرى البعض أن فارق الهدفين لا يمكن تجاوزه، أبدى يامال صراحةً تحديه لهذا الوضع. فبعد فترة وجيزة من مباراة الذهاب، نشر يامال منشوراً على إنستغرام وجه فيه تحذيراً واضحاً إلى «لوس كولتشونيروس»، قائلاً: «الأمر لم ينتهِ بعد، يا كوليرز، سنبذل قصارى جهدنا في مباراة الإياب. معاً، دائماً».
وأكد هذه الرسالة يوم الاثنين، مشدداً على أنه لن يكون "معجزة" إذا تمكنوا من تحقيق عودة قوية.
وأضاف: "علينا أن نلعب بالطريقة التي نعرفها. بقوة دون أن نفقد أسلوبنا. نعدكم بأننا إذا خرجنا من البطولة، فسنقاتل حتى النهاية، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل هذا اللقب. ستكون مباراة مدتها تسعون دقيقة أو أكثر لأن الأمر لم ينته بعد. العودة ممكنة، ولهذا السبب نحن هنا".
المسؤولية والمستقبل
على الرغم من أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، إلا أن يامال يتحمل بالفعل عبء النادي على عاتقه، لكن خريج أكاديمية «لا ماسيا» ينظر إلى دوره على أنه امتياز وليس عبئًا. وأشار إلى نشأته في النادي باعتبارها مصدر قوته التنافسية وحبه لألوان «البلوغرانا». «منذ صغري، تحملت المزيد من المسؤولية. هذه ليست مشكلة، بل ميزة. أستمتع بكل لحظة مع زملائي وأشكرهم على كل شيء"، قال.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن اللاعب الدولي الإسباني لديه طموحات كبيرة لمسيرته في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وعند سؤاله عن مستقبله، ظل يامال يركز على الجوائز الكبرى في عالم كرة القدم. "لا أعرف، لكنني آمل أن أحصل على ألقاب أكثر مما حصلت عليه حتى الآن. آمل أن أفوز بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا. إن إضافة ألقاب جديدة سيجعلني سعيداً". وسيكون اجتياز اختبار أتلتيكو يوم الثلاثاء الخطوة الكبرى التالية نحو تحقيق هذا الحلم.