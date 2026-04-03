لامين يامال و9 نجوم مراهقين سيقلبون كأس العالم 2026 رأساً على عقب

لامين يامال ليس فقط المراهق الأكثر بروزًا في كأس العالم هذا الصيف. فمن المرجح أن يكون اللاعبالأكثر بروزًا في أمريكا الشمالية أيضًا، نظرًا لموهبة الجناح في نادي برشلونة والمنتخب الإسباني. منذ أن خاض أول مباراة دولية له في سن السادسة عشرة وسجل هدفًا رائعًا ضد جورجيا، أصبح يامال لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب لويس دي لا فوينتي.

وقد أظهر يامال بالفعل أنه لا يخاف من اللعب في البطولات الكبرى، حيث قدم أداءً خارقاً في يورو 2024 عندما توجت "لا روخا" باللقب في ألمانيا. كان هدف يامال الافتتاحي ضد فرنسا في نصف النهائي تحفة فنية حقيقية، وتشير مستواه مع ناديه منذ ذلك الحين إلى أن المزيد من الأداء الرائع قد يكون في انتظاره، حيث يأمل في الفوز بكأس العالم في 13 يوليو، بعد ستة أيام فقط من بلوغه التاسعة عشرة من عمره.