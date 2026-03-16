لامين يامال ومحمد صلاح في مواجهة مباشرة! إسبانيا ومصر تستعدان لخوض مباراة ودية بعد إلغاء مباراة «الفيناليسيما» ضد الأرجنتين
مصر توافق على خوض مباراة ودية في مارس
وفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، وافقت مصر رسميًا على دعوة الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم (RFEF) لخوض مباراة ودية في 31 مارس. ووافق حسام حسن، مدرب منتخب الفراعنة، على الاقتراح بمواجهة بطل أوروبا بقيادة لويس دي لا فوينتي في إسبانيا. ويأتي هذا الاتفاق لإنقاذ فترة التجمعات الدولية لكلا البلدين بعد إلغاء البطولة الودية التي كان من المقرر إقامتها في الدوحة، قطر. وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه يضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات السفر لمواجهة "الروخا"، حيث من المتوقع أن يكون مهاجم ليفربول محمد صلاح نجم المباراة. ومن المتوقع الإعلان عن الملعب قريبًا.
تأكيد مباراة فيرارييل ضد صربيا
قبل إبرام الاتفاق مع الجانب الشمالي الأفريقي، كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد تحرك بسرعة لتأمين مباراة حاسمة ضد صربيا في 27 مارس. وستُقام هذه المباراة على ملعب «إستاديو دي لا سيراميكا» التابع لنادي فياريال، مما يتيح للجماهير المحلية فرصة مشاهدة المنتخب الوطني. وقد وجدت صربيا نفسها في المأزق نفسه الذي واجهته إسبانيا، حيث بقيت دون مباريات بسبب الانهيار المفاجئ للبطولة القطرية. وبقبولها الدعوة الإسبانية، أنقذت الدولة البلقانية فترة توقفها وستخوض الآن مباراتين تحضيريتين ضد إسبانيا والمملكة العربية السعودية قبل انطلاق دوريها التنافسي.
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يؤكد إلغاء مباراة «فيناليسيما»
أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الأحد إلغاء مباراة "فيناليسما" لعام 2026 بين إسبانيا والأرجنتين، التي كان من المقرر إقامتها في 27 مارس في قطر. وأوضحت الهيئة الإدارية أن الوضع السياسي الحالي في المنطقة جعل استضافة هذا الحدث أمراً مستحيلاً. فقد المشجعون فرصة مشاهدة لامين يامال وهو يواجه نجمه المفضل ليونيل ميسي. وعلى الرغم من بحث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن بدائل متعددة - بما في ذلك إقامة المباراة في ملعب سانتياغو برنابيو، أو مباراة ذهاب وإياب، أو ملعب أوروبي محايد - إلا أن الأرجنتين رفضت جميع الخيارات. واقترحت الأرجنتين، التي فازت في النسخة السابقة بفوزها على إيطاليا 3-0، بديلاً هو إقامة المباراة حصرياً في 31 مارس، وهو ما ثبت أنه غير ممكن بالنسبة لإسبانيا.
الأنظار تتجه نحو مجموعات كأس العالم
وبعد الانتهاء من مباريات مارس الودية، ستستغل كلتا الدولتين هذه المباريات القادمة كاستعداد نهائي قبل كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية. وقد أُدرجت تشكيلة دي لا فوينتي في المجموعة H، حيث ستواجه مجموعة متنوعة من المنافسين. وستبدأ «لا روخا» مشوارها في البطولة بمواجهة الرأس الأخضر، قبل أن تلتقي بالسعودية وأوروغواي. في الوقت نفسه، تجد مصر نفسها في المجموعة G المثيرة للاهتمام. سيفتتح صلاح وزملاؤه البطولة بمواجهة بلجيكا، أحد عمالقة أوروبا، ثم يواجهون نيوزيلندا. كان من المفترض أن يواجهوا إيران بين هاتين المباراتين، لكن انسحاب إيران من البطولة أدى إلى تعقيد الوضع.
