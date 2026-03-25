لامين يامال وليونيل ميسي: من حمامات الأطفال إلى صراع على لقب «أعظم لاعب في التاريخ»؟

ليونيل ميسي

لقد فعلها مرة أخرى! بعد عام من أن أصبح أول لاعب يفوز بجائزة NXGN مرتين، احتل لامين يامال صدارة قائمة GOAL السنوية لأفضل المراهقين في كرة القدم العالمية للمرة الثالثة على التوالي. ولم يكن هناك أي شك في نتيجة التصويت لعام 2026. لم يعد يامال مجرد اللاعب الشاب الأكثر موهبة في كرة القدم اليوم. بل هو أيضًا اللاعب الأكثر موهبة على الإطلاق، نقطة.

قد يكون هاري كين وكيليان مبابي في صدارة السباق على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، لكن يامال البالغ من العمر 18 عامًا يلاحقهما عن كثب ويخالف كل التوقعات أسبوعًا بعد أسبوع. وكما قال بوكايو ساكا سابقًا: «بصراحة، ما يفعله في سنه هذه، ماذا يمكن أن تقول؟... إنه غير واقعي. هذا ليس طبيعيًا. لا أحد يفعل ذلك." ولا حتى ليونيل ميسي، في الواقع.

دائمًا ما يتردد المرء في إقحام أعظم لاعب في التاريخ في محادثة حول إمكانات يامال. يبدو الأمر غير عادل، لا سيما في ضوء عدد الشباب الذين انهاروا سابقًا تحت ضغط وصفهم بـ "ميسي الجديد". لكن الحقيقة هي أن المقارنات أصبحت الآن لا مفر منها تمامًا لأن أوجه التشابه مذهلة للغاية.

نحن نتحدث عن لاعبين صغيري الحجم، يساريي القدم، يلعبان في الجناح الأيمن، قادرين على خداع الظهيرين من وضع الوقوف بمجرد حركة بسيطة بالكتف أو انطلاقة سريعة - وهذا هو السبب في أن يامال، تمامًا مثل ميسي قبله، أصبح نجمًا عالميًا مع برشلونة قبل بلوغه العشرين. لكن ما يثير الدهشة حقاً هو أن الإسباني أكثر تطوراً من ميسي في نفس العمر، مما يطرح سؤالاً كان يُعتبر في الماضي كفراً: هل يمكن أن ينتهي الأمر بيامال بمنافسة معبوده على لقب أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم؟

  • المختار

    كانت مهارات ميسي المذهلة واضحة، بالطبع، منذ صغره. كان كارليس ريكساش، المدير الرياضي السابق لبرشلونة، متلهفًا للغاية للتعاقد مع ابن مدينة روزاريو، لدرجة أنه أقنع ميسي البالغ من العمر 13 عامًا بالتوقيع على عقد مبدئي في أحد نوادي التنس بكاتالونيا في 14 ديسمبر 2000.

    كما أنه كان لا يزال في الثامنة عشرة من عمره عندما حصل على أول ميدالية له في دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أنه غاب عن الفوز النهائي على أرسنال بعد تعرضه لإصابة خطيرة في أوتار الركبة في مباراة الإياب من دور الـ16 ضد تشيلسي، إلا أن ميسي كان قد قدم ما يكفي ليحصل على ترشيح لجائزة الكرة الذهبية لعام 2006.

    لكن في عام 2024، أصبح يامال البالغ من العمر 17 عاماً أصغر لاعب على الإطلاق يتم ترشيحه لجائزة الفردية الأكثر شهرة في كرة القدم، واحتل المركز الثامن في التصويت. وفي سبتمبر الماضي، لم يحرمه من المركز الأول سوى أوسمان ديمبيلي، الذي لعب دوراً بارزاً في تحقيق باريس سان جيرمان لثلاثية تاريخية.

    في تلك المرحلة، كان يامال قد ارتدى بالفعل القميص رقم 10 الذي ارتداه ميسي بتميز كبير خلال 13 من أصل 17 موسمًا حافلًا بالبطولات في برشلونة - وبدا الأمر حقًا كما لو أن يامال هو المختار.


    • إعلان

  • "ميسي هو مارادونا في كل يوم"

    لقد تآمر القدر بقسوة ضد من سبق ميسي في ارتداء القميص، أنسو فاتي، الذي وقع ضحية لسلسلة من الإصابات المتتالية، لكن القدر بدا دائمًا وكأنه يقف إلى جانب يامال.

    كان صعوده إلى العرش مقدراً سلفاً تقريباً، حيث عيّن ميسي فعلياً يامال، الذي كان يبلغ من العمر أربعة أشهر آنذاك، كخليفته في المستقبل خلال جلسة تصوير شهيرة تعود إلى عام 2007.

    ومع ذلك، في حين يُعتبر يامال الآن على نطاق واسع الخلف الأكثر جدارة لملك كامب نو، فإن السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان بإمكانه حقًا أن يضاهي المستوى غير المسبوق من التميز المستمر للفائز بثماني جوائز الكرة الذهبية.

    لأن ثبات أداء ميسي هو ما يميزه عن كل لاعب آخر في التاريخ. لم يسبق لأحد أن قدم أداءً بمستوى عالٍ جدًا - على أعلى مستوى - لفترة طويلة من الزمن. كما قال جورج فالدانو، الفائز بكأس العالم 1986، ذات مرة: "كان مارادونا مارادونا أحيانًا. أما ميسي فهو مارادونا كل يوم".

    والأمر الجنوني هو، بالطبع، أن ميسي لم ينتهِ بعد. فقد تجاوز حاجز الـ900 هدف الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من أنه سيبلغ 39 عاماً في يونيو، يُتوقع الآن أن يقود نجم إنتر ميامي الأرجنتين إلى كأس العالم هذا الصيف في أمريكا الشمالية - بعد أربع سنوات من إكمال مسيرته الكروية فعلياً بحصوله أخيراً على الكأس في قطر، بعد تقديمه عروضاً ساحرة متتالية في سنٍ يكون فيه معظم اللاعبين قد تقاعدوا بالفعل.

  • ذكاء كروي لا مثيل له

    من الواضح أن ميسي يتمتع بصفات عديدة جدًا جدًا جدًا، لكن الذكاء هو مفتاح استمراريته المذهلة.

    بادئ ذي بدء، كان لديه الحس السليم للعناية بجسده قدر الإمكان بعد تعرضه لعدد من الإصابات العضلية المقلقة في بداية مسيرته. يمكن للمرء بالتأكيد أن يجادل بأن رونالدينيو ونيمار كانا موهوبين بشكل طبيعي أكثر من ميسي، لكن لم يمتلك أي من البرازيليين نفس الانضباط أو التفاني في مهنته.

    لكن ذكاء ميسي الكروي الذي لا مثيل له مكنه أيضًا من تطوير أسلوب لعبه مع تقدم العمر الذي بدأ يسلبه السرعة التي كانت تسمح له في السابق بترك المدافعين وراءه. ونتيجة لذلك، يستخدم ميسي الآن التمركز بدلاً من السرعة لخلق مساحة كافية له ليُظهر سحره بقدمه اليسرى التي تشبه العصا السحرية.

    وبالفعل، بينما يندفع الآخرون في الملعب بسرعة مائة ميل في الساعة في لعبة حديثة تتسم بزيادة اللياقة البدنية والجنون، اشتهر ميسي بالوقت الذي يقضيه في المشي بين الهجمات. لماذا؟ لأنه يتمتع بقدرة فريدة تقريبًا على فهم مجرى المباراة - وبالتالي توجيهها حسب رغبته.

    قال خافيير ماسكيرانو ذات مرة: "نحن البقية نلعب كرة القدم، لكن ميسي يتحكم فيها".

  • لاعب من الطراز الرفيع

    فابيو كابيلو هو أحد الذين رأوا أن يامال لم يثبت بعد نفس مستوى «العبقرية» التي يتمتع بها ميسي - لكن هذا أمر لا يثير الدهشة بالنسبة لشاب في مثل سنه. وكما أشار ميسي نفسه، فإن يامال «يمر بمرحلة نمو، وسيستمر في التطور كلاعب وإضافة عناصر جديدة إلى أسلوب لعبه، تمامًا كما فعلتُ أنا».

    لكن ما أظهره يامال بالفعل هو قدرة هائلة حقاً على التعامل مع الضغط الشديد، سواء كان ذلك الضغط الذي تمارسه وسائل الإعلام أو المنافسون.

    وأشار مدرب برشلونة السابق تشافي مراراً وتكراراً إلى أن قدرة المراهق على اتخاذ القرارات مذهلة للغاية بالنسبة لشخص في مثل هذا العمر، بينما يقول المدرب الحالي للفريق الكتالوني، هانسي فليك، إنه يكاد يعتبر أمراً مفروغاً منه في هذه المرحلة أن يامال يلعب بشكل أفضل كلما كانت المباراة أكبر.

    على سبيل المثال، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الملحمي الموسم الماضي ضد إنتر، كان يامال رائعاً للغاية في المباراتين - على الرغم من أن سيموني إنزاجي شعر أنه لا خيار أمامه سوى وضع ثلاثة لاعبين لمراقبة "ظاهرة" لا تحدث إلا مرة كل 50 عاماً.

    بدا يامال بالتأكيد وكأنه ميسي صغيرًا وهو يتفادى مرارًا وتكرارًا المدافعين العالميين، وعندما أعاد برشلونة إلى المباراة في مونتجويك بهدف فردي مذهل، أصبح أصغر لاعب يسجل في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عن عمر 17 عامًا و291 يومًا. ولوضع ذلك في سياقه، لم يشارك ميسي سوى في مباراة واحدة في البطولة في نفس العمر.

    علاوة على ذلك، بفضل ركلته الترجيحية التي اتسمت بهدوئه المعهود في الفوز الساحق على نيوكاسل في دور الـ16 الأسبوع الماضي، تجاوز يامال مبابي ليصبح أصغر لاعب يسجل 10 أهداف في تاريخ البطولة. كان ميسي قد بلغ 21 عاماً بالفعل عندما وصل إلى رقم مزدوج...


  • المرشح الأوفر حظاً للفوز بالكرة الذهبية

    وكأن هناك من يحتاج إلى تذكير، فقد حقق يامال أيضًا بداية أكثر نجاحًا في مسيرته الدولية مقارنة بميسي. فهذا التلميذ النحيف الذي كان يرتدي تقويم الأسنان لم يكن مجرد عضو في المنتخب الإسباني الفائز ببطولة يورو 2024؛ بل كان نجم البطولة.

    بينما كان يقوم بواجباته المدرسية، قام الشاب الذي كان يبلغ من العمر 16 عاماً آنذاك بتلقين لاعبين مثل أدريان رابيو دروساً لن ينسوها أبداً، وعلى الرغم من أنه سيكون هدفاً للجميع مرة أخرى في كأس العالم هذا الصيف، إلا أنه في الواقع في وضع أفضل لإشعال النهائيات مما كان عليه ميسي عندما سافر إلى ألمانيا مع الأرجنتين في عام 2006.

    سجل ميسي هدفاً في أول مباراة له في البطولة، ضد صربيا ومونتينيغرو، لكنه لم يبدأ سوى مباراة واحدة وظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة التي خسرت فيها بلاده بشكل محبط أمام البلد المضيف في ربع النهائي.

    على النقيض من ذلك، يعد يامال أفضل لاعب في الفريق الأعلى تصنيفاً في العالم حالياً، وهو الموهبة الفريدة التي يعتمد عليها فريق لويس دي لا فوينتيس الرائع للحصول على الإلهام الفردي - وهو المرشح المبكر للفوز بالكرة الذهبية.

    وبالطبع، قد يكون لميسي رأي آخر في هذا الشأن، خاصة وأن الأرجنتين من المقرر أن تلتقي إسبانيا في النهائي. وإذا قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي، فسيصبح إرثه مستحيلًا مضاهاة، ناهيك عن تجاوزه. والحقيقة، ربما يكون الأمر كذلك بالفعل، لكن استنادًا إلى ما رأيناه حتى الآن، فإن يامال على الأقل لديه ما يؤهله للدخول في نقاش "أعظم لاعب في التاريخ".

  • التحديات المقبلة

    لكن الأمر لن يتوقف على ما سيحدث هذا الصيف. بل سيتعلق بما سيحدث خلال العقد القادم - وربما حتى العقد الذي يليه - لأن ميسي ما زال يعيد كتابة سجلات الأرقام القياسية منذ أن وُلد يامال.

    يتطلب الأمر شخصية خاصة للتعامل مع صعوبات كرة القدم الاحترافية لفترة طويلة من الزمن - خاصة عندما تكون مستهدفًا في كل مباراة.

    ومن المرجح أن يصبح الأمر أكثر صعوبة في السنوات القادمة، نظراً للشدة المتزايدة لكل من اللعبة نفسها والتدقيق الإعلامي الذي يخضع له النجوم.

    نحن نشهد بالفعل المزيد والمزيد من التغطية الصحفية السلبية لسلوك يامال، داخل الملعب وخارجه، ولا مفر من حقيقة أن مكانته كشخصية مشهورة قد تعيق آماله في أن يُذكر كأحد العظماء. كما قال ميسي نفسه: "الأمر يعتمد على يامال الآن وعلى العديد من العوامل الخارجية، لأن هذه هي طبيعة كرة القدم في الوقت الحاضر".

    ومع ذلك، فإن الموهبة موجودة بالتأكيد، وبينما يقول يامال نفسه إن اللحاق بميسي "مستحيل"، لا يمكن إنكار أن الفائز ثلاث مرات بجائزة NXGN قد قطع شوطاً أطول نحو تحقيق مكانة أسطورية مما كان عليه "أعظم لاعب في التاريخ" في سن الثامنة عشرة - وهذا بحد ذاته أمر يستحق الاحتفال.

فيناليسيما
إسبانيا crest
إسبانيا
إسبانيا
الأرجنتين crest
الأرجنتين
الأرجنتين
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد crest
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة