لامين يامال وليونيل ميسي: من حمامات الأطفال إلى صراع على لقب «أعظم لاعب في التاريخ»؟

قد يكون هاري كين وكيليان مبابي في صدارة السباق على جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، لكن يامال البالغ من العمر 18 عامًا يلاحقهما عن كثب ويخالف كل التوقعات أسبوعًا بعد أسبوع. وكما قال بوكايو ساكا سابقًا: «بصراحة، ما يفعله في سنه هذه، ماذا يمكن أن تقول؟... إنه غير واقعي. هذا ليس طبيعيًا. لا أحد يفعل ذلك." ولا حتى ليونيل ميسي، في الواقع.

دائمًا ما يتردد المرء في إقحام أعظم لاعب في التاريخ في محادثة حول إمكانات يامال. يبدو الأمر غير عادل، لا سيما في ضوء عدد الشباب الذين انهاروا سابقًا تحت ضغط وصفهم بـ "ميسي الجديد". لكن الحقيقة هي أن المقارنات أصبحت الآن لا مفر منها تمامًا لأن أوجه التشابه مذهلة للغاية.

نحن نتحدث عن لاعبين صغيري الحجم، يساريي القدم، يلعبان في الجناح الأيمن، قادرين على خداع الظهيرين من وضع الوقوف بمجرد حركة بسيطة بالكتف أو انطلاقة سريعة - وهذا هو السبب في أن يامال، تمامًا مثل ميسي قبله، أصبح نجمًا عالميًا مع برشلونة قبل بلوغه العشرين. لكن ما يثير الدهشة حقاً هو أن الإسباني أكثر تطوراً من ميسي في نفس العمر، مما يطرح سؤالاً كان يُعتبر في الماضي كفراً: هل يمكن أن ينتهي الأمر بيامال بمنافسة معبوده على لقب أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم؟