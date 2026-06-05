لامين يامال وجيلبرتو مورا و11 من نجوم المستقبل في قائمة NXGN يستعدون لإشعال كأس العالم 2026

ليس لامين يامال مجرد المراهق الأبرز في كأس العالم هذا الصيف فحسب، بل هناك احتمال حقيقي بأن يكون اللاعبالأبرز في أمريكا الشمالية، وذلك بفضل الموهبة الفذة التي يتمتع بها جناح برشلونة والمنتخب الإسباني. منذ أن خاض أول مباراة دولية له وسجل هدفاً مذهلاً في مرمى جورجيا وهو في السادسة عشرة من عمره، أصبح يامال خياراً أساسياً للمدرب لويس دي لا فوينتي.

لقد أظهر بالفعل أنه لن يثبطه احتمال اللعب في بطولة كبرى، بعد أن أبدع في يورو 2024 عندما انتصرت "لا روخا" في ألمانيا. كان هدف يامال الذي افتتح التسجيل ضد فرنسا في نصف النهائي هدفاً رائعاً حقاً، ويشير أداؤه مع ناديه منذ ذلك الحين إلى أن المزيد من الأهداف المماثلة قد يكون في انتظاره.

ما هو العائق الوحيد؟ تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة في أبريل، ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب على الأقل في المباراة الافتتاحية لإسبانيا، وقد تبقيه خارج الملاعب لفترة أطول قليلاً. من المفترض أن يتأهل فريق دي لا فوينتي بسهولة إلى الأدوار الإقصائية حتى بدون نجمه الصاعد، ولكن إلى أي مدى سيكون يامال جاهزاً عندما يعود إلى الملاعب؟ قد تحدد الإجابة ما إذا كان يامال سيحظى بفرصة رفع كأس العالم بعد ستة أيام فقط من عيد ميلاده التاسع عشر.