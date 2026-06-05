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World Cup NXGN GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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لامين يامال وجيلبرتو مورا و11 من نجوم المستقبل في قائمة NXGN يستعدون لإشعال كأس العالم 2026

NXGN
كأس العالم
لامين يامال
باو كوبارسي
أيوب بوعدي
G. Mora
لوكا فوسكوفيتش
إسبانيا
المكسيك
إسكتلندا
كيندري باييز
ابراهيم مباي
K. Alajbegovic
T. Fletcher
حمزة عبد الكريم
L. Herrington
السنغال
المغرب
الإكوادور
أستراليا
كرواتيا
مصر
البوسنة والهرسك
فقرات ومقالات

لم يتبقَ على انطلاق كأس العالم سوى أقل من أسبوع، حيث تجري الفرق حالياً استعداداتها النهائية للمشاركة في البطولة التي ستُقام في أمريكا الشمالية. وقد أصبح المسرح مهيئاً لعدد كبير من اللاعبين ليصبحوا أبطالاً قوميين، ومن بينهم بعض من أكثر اللاعبين الشباب إثارة في عالم كرة القدم اليوم.

بيليه وكيليان مبابي هما المراهقان الوحيدان اللذان سجلا أهدافًا في نهائي كأس العالم، لكن العديد من اللاعبين الآخرين - من مايكل أوين إلى ليونيل ميسي - تألقوا على الساحة العالمية رغم أنهم لم يبلغوا العشرينات بعد.

إذن، من يمكنه أن يحذو حذوهم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟ اختارت GOAL 11 لاعباً مؤهلاً لـ NXGN (من مواليد 2007 أو بعدهم) يمكنهم صنع اسم حقيقي لأنفسهم هذا الصيف...

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    لامين يامال (إسبانيا)

    ليس لامين يامال مجرد المراهق الأبرز في كأس العالم هذا الصيف فحسب، بل هناك احتمال حقيقي بأن يكون اللاعبالأبرز في أمريكا الشمالية، وذلك بفضل الموهبة الفذة التي يتمتع بها جناح برشلونة والمنتخب الإسباني. منذ أن خاض أول مباراة دولية له وسجل هدفاً مذهلاً في مرمى جورجيا وهو في السادسة عشرة من عمره، أصبح يامال خياراً أساسياً للمدرب لويس دي لا فوينتي.

    لقد أظهر بالفعل أنه لن يثبطه احتمال اللعب في بطولة كبرى، بعد أن أبدع في يورو 2024 عندما انتصرت "لا روخا" في ألمانيا. كان هدف يامال الذي افتتح التسجيل ضد فرنسا في نصف النهائي هدفاً رائعاً حقاً، ويشير أداؤه مع ناديه منذ ذلك الحين إلى أن المزيد من الأهداف المماثلة قد يكون في انتظاره.

    ما هو العائق الوحيد؟ تعرض يامال لإصابة في أوتار الركبة في أبريل، ومن المتوقع أن تبعده عن الملاعب على الأقل في المباراة الافتتاحية لإسبانيا، وقد تبقيه خارج الملاعب لفترة أطول قليلاً. من المفترض أن يتأهل فريق دي لا فوينتي بسهولة إلى الأدوار الإقصائية حتى بدون نجمه الصاعد، ولكن إلى أي مدى سيكون يامال جاهزاً عندما يعود إلى الملاعب؟ قد تحدد الإجابة ما إذا كان يامال سيحظى بفرصة رفع كأس العالم بعد ستة أيام فقط من عيد ميلاده التاسع عشر.

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  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    باو كوبارسي (إسبانيا)

    لكن يامال لن يكون المراهق الوحيد في تشكيلة إسبانيا. فقد شارك باو كوبارسي في أربع من مباريات "الروخا" الست في تصفيات كأس العالم أواخر عام 2025، ويبدو أنه في طريقه لترسيخ مكانه في خطط دي لا فوينتي، بعد أن كان استبعاده من تشكيلة إسبانيا الفائزة ببطولة أمم أوروبا مفاجأةً بسيطة.

    يعد اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا أحد أعمدة فريق برشلونة بقيادة هانسي فليك منذ أكثر من عامين، حيث يتناسب رباطة جأش كوبارسي في التعامل مع الكرة وقدرته على التمرير مع غريزته الدفاعية العالية المستوى. ومن المرجح أن تكون هذه البطولة هي الأولى من بين العديد من البطولات في مسيرة واعدة طويلة وحافلة بالنجاحات.

  • United States v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    كيندري بايز (الإكوادور)

    أحد المراهقين الذين لن يشاركوا للأسف في بطولة أمريكا الشمالية هذا الصيف هو إستيفاو، بعد أن تعرض المهاجم البرازيلي لإصابة في نهاية الموسم أثناء لعبه مع تشيلسي، مما أدى إلى استبعاده من قائمة المرشحين للانضمام إلى المنتخب. ومع ذلك، سيظل هناك لاعب شاب مملوك لنادي «البلوز» يشارك في البطولة.

    لاعب خط الوسط الإكوادوري كندري بايز هو أحد أكثر المراهقين خبرة من حيث عدد المباريات الدولية التي خاضها، وقد تم استدعاؤه للمشاركة في كأس العالم. يلعب الشاب التابع لنادي تشيلسي حالياً على سبيل الإعارة في نادي ريفر بليت، وقد تم ترشيحه كنجم محتمل منذ عام 2023، عندما خاض أول مباراة دولية له في سن الـ16.

    أصبح بايز بعد ذلك أصغر لاعب يسجل هدفاً في تصفيات كأس العالم التابعة للاتحاد الأمريكي لكرة القدم (كونميبول) بعد بضعة أسابيع، لكنه لعب في الغالب كبديل على المستوى الدولي منذ كأس أمريكا الجنوبية 2024. هذا لا يعني أن اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً لن يتمكن من ترك انطباع كبير في أمريكا الشمالية. في الواقع، يمتلك بايز ما يكفي من السحر في قدميه ليجذب الأنظار إلى أحد الفرق المفاجئة في البطولة.

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    إبراهيم مباي (السنغال)

    ربما الآن أكثر من أي وقت مضى، يواجه عدد من اللاعبين خيارًا صعبًا فيما يتعلق بانتماءاتهم الدولية، حيث من المتوقع أن يمثل العديد من المشاركين المحتملين في كأس العالم دولًا لم يكونوا يتصورون اللعب لصالحها أثناء نشأتهم.

    إبراهيم مباي، على سبيل المثال، قضى طفولته يلعب لفرنسا في جميع المستويات حتى تحت 20 عاماً، ليقبل بعد ذلك دعوة للانضمام إلى منتخب السنغال في نوفمبر.

    سجل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا هدفًا في مشاركته الثانية مع "أسود تيرانغا"، ليصبح بذلك أصغر هداف في تاريخ هذه الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، ثم لعب دورًا مهمًا في وصول منتخب بلاده إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية، حيث سجل هدفًا واحدًا وصنع هدفين. وبالتالي، سيكون مهاجم باريس سان جيرمان واثقًا من ترك بصمته في ثاني بطولة كبرى له في عام 2026.

  • Ayyoub Bouaddi Morocco 2026Getty Images

    أيوب بوعادي (المغرب)

    لاعب آخر يبلغ من العمر 18 عامًا سيمثل إحدى الدول الأفريقية هذا الصيف على الرغم من لعبه مع منتخبات فرنسا للناشئين، وهو أيوب بوعادي، الذي غيّر انتماءه الدولي إلى المغرب عشية انطلاق البطولة.

    يبلغ رصيد بوعادي 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا تحت 21 عامًا، لكن لاعب وسط ليل انضم مباشرة إلى تشكيلة "أسود الأطلس" التي تسعى لتكرار إنجازها في الوصول إلى نصف النهائي عام 2022. ومن المؤكد أن بوعادي سيضيف الكثير من الجودة إلى تشكيلة المغرب بعد أن لفت الأنظار في كل من الدوري الفرنسي، وبشكل خاص في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين الماضيين.

    يتنافس باريس سان جيرمان وأرسنال حاليًا على التعاقد مع بوادي هذا الصيف، ويأمل ليل أن يترك انطباعًا جيدًا في أمريكا الشمالية لرفع سعره أكثر.

  • Gilberto Mora Mexico 2026Getty Images

    جيلبرتو مورا (المكسيك)

    بصفتها أحد البلدين المضيفين، كان من المتوقع أن تتعرض المكسيك لضغوط هائلة في كأس العالم، حتى قبل فشلها في تجاوز مرحلة المجموعات عام 2022. لذا، تبحث "إل تري" عن أبطال جدد، وقد وُضعت أعباء التوقعات بقوة على عاتق جيلبرتو مورا، على الرغم من كونه أصغر لاعب في البطولة بأكملها.

    تم إقحام اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، والملقب بـ "بيدري المكسيكي"، في التشكيلة الأساسية لبلاده في الأدوار الإقصائية لكأس الذهب 2025، وانتهى به الأمر بلعب دور رئيسي في فوز فريق خافيير أغيري باللقب، مما جعل مورا أصغر لاعب يفوز ببطولة دولية كبرى، محطمًا الرقم القياسي الذي سجله يامال قبل 12 شهرًا.

    أبعدت الإصابة نجم نادي تيخوانا عن الملاعب خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2026، لكنه استعاد لياقته البدنية الكاملة ومن المتوقع أن يعود إلى التشكيلة الأساسية عندما تبدأ المكسيك البطولة في 11 يونيو.

  • Luka Vuskovic Croatia 2026Getty Images

    لوكا فوسكوفيتش (كرواتيا)

    سيكون هناك اهتمام كبير مرة أخرى هذا الصيف بلاعبي كرواتيا المخضرمين، حيث يقود لوكا مودريتش البالغ من العمر 40 عامًا الفريق في كأس العالم الخامسة في مسيرته الحافلة بالإنجازات. لكن هناك جيلًا جديدًا من المواهب يبرز خلف تلك الأسماء المعروفة، ويُعد لوكا فوسكوفيتش بلا شك أحد أكثرهم إثارةً بعد موسم أعلن فيه عن نفسه كواحد من أكثر المدافعين المركزين الشباب الواعدين في أوروبا.

    تألق اللاعب المعار من توتنهام خلال فترة وجوده في هامبورغ، وحصل على مكان في فريق الموسم في الدوري الألماني، كما أبدى برشلونة اهتمامًا بخدماته، في حين خاض فوسكوفيتش أول مباراتين دوليتين له خلال تصفيات كأس العالم.

    يُشكل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً تهديداً حقيقياً من الكرات الثابتة، فضلاً عن كونه مدافعاً من الطراز الأول، وقد يشارك في التشكيلة الأساسية إلى جانب جوسكو جفارديول في فريق زلاتكو داليتش هذا الصيف.

  • Kerim AlajbegovicGetty

    كريم ألابيغوفيتش (البوسنة والهرسك)

    في حين أن إدين دزيكو سيحظى على الأرجح بأكبر قدر من الاهتمام بين لاعبي البوسنة والهرسك، وهم يستعدون لخوض مشاركتهم الثانية فقط في كأس العالم، فإن اللاعب الذي يقع في الطرف المقابل من مسيرته المهنية هو ربما أكثر أعضاء الفريق إثارة للاهتمام. في الواقع، لولا مساهمات كريم ألايبيغوفيتش، لما كانت البوسنة والهرسك موجودة في أمريكا الشمالية أصلاً.

    فقد خرج اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً من مقاعد البدلاء ليقدم أولاً تمريرة حاسمة لهدف التعادل الذي سجله دزيكو في نصف نهائي الملحق ضد ويلز في مارس الماضي، قبل أن يسجل ألايبيغوفيتش ركلة الجزاء الحاسمة في ركلات الترجيح ليضمن تأهل بلاده إلى النهائي ضد إيطاليا. لفت ألاجبوفيتش الأنظار مرة أخرى أمام الأزوري، حيث فازت البوسنة مرة أخرى بركلات الترجيح، وبالتالي سيكون أمام الجناح الهادئ الآن أكبر مسرح على الإطلاق لإظهار ما هو قادر عليه.

    يأتي ألايبيغوفيتش بعد موسم مع ريد بول سالزبورغ سجل فيه 13 هدفاً في جميع المسابقات، وكانت أدائه في النمسا كافياً لإقناع باير ليفركوزن بتفعيل بند إعادة الشراء وإعادة ألايبيغوفيتش إلى ألمانيا قبل انطلاق موسم الدوري الألماني المقبل.

  • Tyler Fletcher Scotland 2026Getty Images

    تايلر فليتشر (اسكتلندا)

    تلقّت اسكتلندا ضربة قاسية عشية انطلاق كأس العالم، عندما تعرض لاعب الوسط الرئيسي بيلي جيلمور لإصابة في الركبة خلال المباراة الودية التي فازت فيها اسكتلندا على هايتي قبل البطولة، مما أدى إلى استبعاده من التشكيلة. لكن يأس أحدهم هو فرح آخر، وسيكون تايلر فليتشر حريصًا على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة المفاجئة.

    فليتشر جونيور، نجل لاعب خط الوسط السابق في منتخب اسكتلندا ومانشستر يونايتد، دارين، خاض أول مباراة له مع الشياطين الحمر خلال الموسم الماضي بعد أن قضى فترة في أكاديمية مانشستر سيتي، وحصل الشهر الماضي على لقب أفضل لاعب في فريق الاحتياط في مانشستر يونايتد.

    هذا اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً، وهو لاعب وسط قتالي ومهاري، مثل إنجلترا لفترة وجيزة على مستوى الشباب إلى جانب شقيقه التوأم جاك. ومع ذلك، في حين أن جاك لا يزال على الطريق نحو اللعب يوماً ما مع "الأسود الثلاثة"، التزم تايلر باللعب مع اسكتلندا في عام 2024، وقد تمت مكافأته الآن بمكان في كأس العالم.

  • Lucas Herrington Australia 2026Getty Images

    لوكاس هيرينغتون (أستراليا)

    على عكس معظم زملائه في المنتخب الأسترالي، لم يضطر لوكاس هيرينغتون إلى السفر مسافة طويلة للوصول إلى معسكر تدريبات "السوكيروز" استعدادًا لكأس العالم في كاليفورنيا، نظرًا لأنه يلعب مع ناديه "كولورادو رابيدز" في دوري MLS. وهناك فرصة أيضًا خلال البطولة أمام هذا اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لإثبات الأسباب التي جعلته يحظى بآراء إيجابية منذ وصوله إلى الولايات المتحدة في مطلع عام 2026.

    على الرغم من وصوله بخبرة لا تتجاوز 29 مباراة مع الفريق الأول خلال فترة لعبه في الدوري الأسترالي مع بريسبان رور، إلا أن هيرينجتون لعب كل دقيقة مع رابيدز حتى الآن هذا الموسم، ليبرز كأحد أفضل المدافعين الشباب في الدوري بأكمله.

    أدى أداء هيرينجتون إلى حصوله على أول مشاركة دولية مع منتخب أستراليا في مارس، ومن المحتمل جدًا أن يجد نفسه ضمن التشكيلة الأساسية لتوني بوبوفيتش في المباراة ضد تركيا يوم 13 يونيو في افتتاحية البطولة للمنتخب الأسترالي. وقد جذب هيرينجتون بالفعل اهتمامًا من الدوري الإنجليزي الممتاز ومن أنحاء أوروبا، ومن المرجح أن تؤدي بعض العروض القوية إلى لفت انتباه المزيد من الكشافين إلى إمكانات هيرينجتون.

  • Hamza Abdekarim Egypt 2026Getty Images

    حمزة عبد الكريم (مصر)

    وأخيرًا، اختيار مفاجئ حقًا من مصر، التي أثارت صدمة واسعة النطاق باختيارها حمزة عبد الكريم، الذي لم يسبق له المشاركة في أي مباراة دولية، عند الإعلان عن التشكيلة النهائية للمنتخب المشارك في كأس العالم. لم يخض المهاجم سوى تسع مباريات مع الفريق الأول للنادي منذ أن أصبح أصغر لاعب في تاريخ الأهلي في فبراير 2025، ولم يسبق له أن مثل بلاده سوى في منتخب تحت 17 عامًا.

    هذا لا يعني أن عبد الكريم ليس لاعباً واعداً، وقد تجلت إمكاناته في فبراير عندما انتقل على سبيل الإعارة إلى برشلونة. ومنذ ذلك الحين، سجل خمسة أهداف في سبع مباريات بالدوري مع فريق تحت 19 عاماً في برشلونة، ويأمل العملاق الإسباني في تحويل انتقال عبد الكريم إلى انتقال نهائي هذا الصيف.

    ويبقى أن نرى كيف تخطط مصر للاستفادة من اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً هذا الصيف. وقد حصل على القميص رقم 9، مما يشير إلى أنه قد يشارك في المباريات خلال البطولة.