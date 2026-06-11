يعجب يامال وبيدري: انفجر دوليًا وطريقة هانزي فليك تناسبه.. كأس العالم 2026 قد يمنح برشلونة "بديل خوليان ألفاريز"

بينما تتجه أنظار العالم صوب الملاعب المونديالية، تعيش الإدارة الرياضية للعملاق الكتالوني برشلونة حالة من "الطوارئ الصامتة"؛ لترتيب أوراق خط الهجوم، لمرحلة ما بعد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ليفاندوفسكي البالغ من العمر 37 سنة، أعلن الرحيل عن برشلونة رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ وذلك بعد 4 سنواتٍ ساهم خلالها في عودة البلوجرانا، للسيطرة المحلية مجددًا.

ووضعت الإدارة البرشلونية، النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني؛ كـ"هدف أول" لخلافة ليفا، في الفترة القادمة.

إلا أن تعقُد المفاوضات مع أتلتيكو مدريد، والمخاوف من استمرار تمسك نادي العاصمة ببقاء اللاعب في صفوفه؛ جعل برشلونة يضع أكثر من خطة بديلة، لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم.

"راديو كتالونيا" لم يكشف تفاصيل الخطط البديلة؛ ولكنه أكد أن برشلونة يعمل عليها بالفعل، تحسُبًا لفشل صفقة ألفاريز في النهاية.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف من الممكن أن يكون كأس العالم 2026، سبيل برشلونة للعثور على بديل ألفاريز..