من واقعتي لامين يامال والتكريم إلى نصيحة فليك.. جوان لابورتا يتخلى عن تهوره لـ"تحقيق حلم برشلونة الأكبر"!

في السنوات القليلة الماضية.. دخل جوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، في صدامٍ عنيف مع جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

إلا أن لابورتا، بدأ يتلافى هذا الصدام مؤخرًا؛ وتحديدًا في النصف الثاني من الموسم الماضي، ثم بداية العام الرياضي الحالي 2026-2027.

"لماذا؟!".. رئيس برشلونة لا يريد أي هتافات جماهيرية في مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، إلا لمساندة الفريق الأول لكرة القدم؛ مع عدم تشتيت اللاعبين ومديرهم الفني الألماني هانزي فليك، بأمورٍ خارج المستطيل الأخضر.

لذا وجدنا لابورتا يلغي تكريم نجومه الإسبان الدوليين، الذين تحصلوا على بطولة كأس العالم 2026؛ وذلك قبل مباراة برشلونة ضد نادي أتلتيك بيلباو يوم 27 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى "المؤجلة" من مسابقة الدوري الإسباني.

قرار جوان لابورتا بإلغاء تكريم النجوم الإسبان الدوليين؛ جاء لمجموعة من الأسباب المهمة للغاية، أبرزها على الإطلاق هي:

* أولًا: برشلونة تابع لإقليم كتالونيا؛ الذي يُطالب بالاستقلال عن إسبانيا أساسًا.

* ثانيًا: الأحداث التي وقعت بعد مباراة برشلونة ضد نادي إلتشي يوم 23 أغسطس 2026؛ وذلك في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

وبدأ برشلونة موسمه الرياضي الجديد 2026-2027، بمبارة الجولة الثانية ضد إلتشي؛ حيث قام أحد مشجعي النادي برفع علم الاستقلال الكتالوني، ليتعرض للضرب والاعتقال من الشرطة الإسبانية.

هذه الواقعة أشعلت غضب الكتالونيين وجماهير برشلونة؛ وبالتالي.. فإن تكريم نجوم إسبانيا الدوليين في المباراة التالية، كان سيزيد الأمر سوءًا.

هُنا.. فضل جوان لابورتا ومجلسه عدم الصدام مع مشجعي النادي، حتى لا تتحوّل مدرجات ملعب "سبوتيفاي كامب نو" إلى ساحة للغضب الجماهيري؛ وهو ما كان كفيلًا أن يؤثر على تركيز اللاعبين، ويهدد استقرار الفريق بأكمله.

والمميّز في الأمر، أن نجوم برشلونة تفهموا هذا الموقف تمامًا؛ حيث لم يتخذوا موقفًا من إدارة لابورتا مثلًا، لعدم تكريمهم بملعب "سبوتيفاي كامب نو".