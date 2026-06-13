أكد ميشيل سالجادو، المدافع السابق في ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أن لامين يامال يتمتع بمهارات فنية نادرة تؤكد أحقية مقارنته بليونيل ميسي. رغم أن المراهق لا يزال في المراحل الأولى من مسيرته، إلا أن سالجادو يرى أن النجم الصاعد في برشلونة أظهر نفس الجرأة التي كانت سمة مميزة للأيقونة الأرجنتينية في الماضي.
باعتراف أسطورة ريال مدريد .. "ميسي من مجرة أخرى ولكن لامين يامال يشبهه"
إجراء مقارنة مع إحدى الأساطير
وفقًا لتصريحات نشرتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» قبيل المباراة الافتتاحية لكأس العالم في مكسيكو سيتي، أعرب سالجادو عن حماسه بشأن تطور أحد أبرز مواهب المنتخب الإسباني، في الوقت الذي يتواجد في "لا روخا"، في المجموعة الثامنة من كأس العالم، إلى جانب كاب فيردي والسعودية وأوروجواي.
ورغم إقرار أسطورة ريال مدريد بأن ميسي لا يزال في مستوى فريد من نوعه، إلا أن أوجه التشابه بين خريجي أكاديمية لاماسيا، يقصد ميسي ويامال، أصبحت مستحيلة التجاهل.
وقال سالجادو "نحن متشوقون جدًا لرؤية ما سيقدمه لامين (يامال) في كأس العالم هذه، سيكون أمرًا مذهلًا"، كما أضاف "ميسي لاعب من مجرة أخرى، ولكن هناك أوجه تشابه بينهما، لامين هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين يحب الناس مشاهدتهم، لا يوجد الكثير ممن يتمتعون بهذه الشخصية في المواجهات الفردية، ولا أقصد الفردية فحسب، بل المواجهات ضد لاعبين أو ثلاثة، وهذا شيء كان يتمتع به ميسي".
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إنتاج لاماسيا
وأشار سالجادو، الذي قضى عشر سنوات في البرنابيو، إلى أن نشأة اللاعبَين معًا في أكاديمية برشلونة الشهيرة، كانت عاملًا رئيسًا في صعودهما السريع، مؤكدًا أنه عندما وصل ميسي، وهو طفل، قادمًا من الأرجنتين، فإن يامال انغمس في ثقافة البلوجرانا لفترة أطول، مما سمح له بالتعامل مع ضغوط كرة القدم على مستوى النخبة، وهو في سن الـ18 عامًا فقط، وقد ترجم هذا النضج بالفعل إلى ألقاب، حيث فاز يامال بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وبطولة اليورو 2024 مع إسبانيا، وحل ثانيًا في جائزة الكرة الذهبية لعام 2025.
وأضاف "وصل ميسي في سن الـ12 عامًا، ولامين قبل ذلك. لقد نشآ في بيئة كرة القدم في برشلونة، وهي بيئة مميزة. في سن الـ17 عامًا، ما حققه يامال أمر جنوني. صحيح أنه لم يحقق دوري أبطال أوروبا، ولكن أمامه متسع من الوقت للفوز به، لقد تمكن بالفعل من الفوز ببطولة اليورو، وأن يكون أحد اللاعبين المؤثرين بها، وهو أمر ليس سهلًا".
دخول التاريخ
مقارنة سالجادو حول ميسي ليست مقارنة يطلقها باستخفاف، فقد شهد بنفسه صعود النجم الفائز بـ"الكرة الذهبية" ثماني مرات خلال مسيرته الكروية. وتذكر اللحظة التي أدرك فيها لاعبو ريال مدريد أنهم يواجهون موهبة فريدة من نوعها خلال مباراة "الكلاسيكو" التاريخية، التي قدم فيها "المراهق" ميسي، نفسه إلى العالم، لينطلق إلى الكلاسيكو بتسجيله 26 هدفًا جعلته أفضل هداف في تاريخ المواجهة.
وأوضح "كنت محظوظاً بما يكفي لرؤيته منذ اللحظة الأولى. ناقشنا الأمر في غرفة ملابس ريال مدريد بمجرد أن رأيناه في أول مباراة كلاسيكو ضدنا، حيث سجل ثلاثية. عندها أدركنا أنه لاعب مختلف، على مستوى الكبار. لكن عندما أتحدث عن العظماء، فإنني أتحدث عن مارادونا، بيليه... أولئك الذين تركوا بصمة في عصرهم والذين يتفوقون على البقية".
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المخاوف بشأن الإجهاد البدني
على الرغم من الثناء الكبير، لا تزال هناك مخاوف بشأن الضغط البدني الذي يتعرض له يامال. فقد كان الجناح الشاب لاعبًا أساسيًا مع كل من ناديه ومنتخب بلاده على مدار الإثني عشر شهرًا الماضيين، واعترف سالجادو بوجود تساؤلات حول كيفية تعامل الشاب مع كثافة مباريات كأس العالم بعد غيابه مؤخرًا بسبب الإصابة، حيث أبعدته إصابة تعرض لها في نهاية إبريل عن الملاعب منذ ذلك الحين.
واختتم سالجادو قائلاً: "كان لامين مطلوبًا بشدة طوال الموسم، سواءً في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري المحلي أو في باقي المسابقات. هذا أمر واضح. في الوقت الحالي، من الصعب جداً أن نطلب من شاب أن يحافظ على نفسه؛ أولاً، لأنه صغير جداً. ثانياً، لأنه يريد الفوز بكل شيء. وثالثاً، لأننا في عام كأس العالم. من الصعب أن تحافظ على وتيرة أدائك".