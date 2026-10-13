نحن في عصر لامين يامال: كأننا نشاهد تأثير ليونيل ميسي من جديد في برشلونة.. ونجم جلطة سراي يصبح "عبرة" للمستفزين!

"نحن نعيش في عصر لامين يامال".. هكذا يحق لأي عاشق للعملاق الكتالوني برشلونة، أن يتحدث عن جوهرته الإسبانية الرائعة.

يامال، ذلك اللاعب البالغ من العمر 19 سنة، يثبت من مباراة إلى أخرى، سواء على المستوى المحلي أو القاري؛ قيمته الفنية الكبيرة للغاية، في صفوف فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

وحتى لو لم يسجل أي هدف؛ فهذا الجوهرة الإسبانية قادر على تغيير نتيجة أي مباراة، مثلما فعل ضد نادي جلطة سراي التركي.

وصنع يامال هدفين؛ ليقود برشلونة للفوز (4-1) ضد فريق جلطة سراي الأول لكرة القدم، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

وبهذه النتيجة.. وصل برشلونة إلى نقطته السادسة من مباراتين؛ لـ"يتصدر" جدول ترتيب مرحلة الدوري، في انتظار استكمال مباريات الجولة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور يامال ضد جلطة سراي..