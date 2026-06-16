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"عرفنا أن يامال لن يفعل شيئًا أمامنا".. شقيقا منتخب كاب فيردي يكشفان كواليس مواجهة نجم برشلونة في كأس العالم!
الانغماس في أجواء يامال
كان الأخوان المولودان في روتردام في قلب الأحداث في أتلانتا، حيث حصدت المنتخب المشارك في البطولة للمرة الأولى نقطة أحدثت صدمة في عالم كرة القدم. وفي حين يخشى معظم المدافعين رؤية يامال وهو يقوم بالإحماء، أوضح ديروي دوارتي أن زملاءه في الفريق كانوا مستعدين لإيقاف المراهق على الفور.
قال ديروي لشبكة ESPN: "تسمع هتافات الجماهير وتشعر من هالته أن لاعباً خطيراً على وشك الدخول". "لكن في اللحظة الأولى التي لمس فيها الكرة، انقض عليه ظهيرنا الأيسر وجناحنا الأيسر. وعرفنا: اليوم لن يفعل شيئاً".
وبالفعل، حتى دخول نجم برشلونة اللامع لامين يامال قبل 20 دقيقة فقط من نهاية المباراة لم ينجح في تحقيق اختراق. حافظ "القرش الأزرق" على هيكل دفاعي منضبط جعل خط الهجوم الإسباني يبدو عاجزاً بشكل غير معهود طوال 90 دقيقة.
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قضية عائلية على الساحة العالمية
بالنسبة إلى لاروس وديروي، شكّل التعادل 0-0 حدثاً عائلياً مؤثراً للغاية. لعب لاروس أساسياً في المباراة واستمر لمدة ساعة قبل أن يحلّ شقيقه محله، وهو تبديل أثار مشاعر مختلطة لكنه كان مصدر فخر كبير في النهاية. قال لاروس متأملاً: "كان الأمر جنونياً بعض الشيء، ففي الحالة المثالية تريد أن تكونا معاً على أرض الملعب، لكننا نمنح بعضنا البعض كل شيء. منذ اللحظة التي خرجت فيها، أصبحت مجرد متفرج، وعندها بدأ التوتر الحقيقي". "على أرض الملعب، لا تدرك ذلك حقاً. عندما تطلق الصافرة، تكون الأجواء احتفالية".
كانت أهمية النتيجة واضحة على وجوه الحاضرين في المدرجات، بما في ذلك والدا الشقيقين. "رأينا والديّنا يبكيان"، قال الشقيقان بعد المباراة بوقت قصير. "من الصعب وصف هذا الشعور، إنه شيء تحلم به فحسب".
تعكس هذه المشاهد العاطفية مشاعر الحارس المخضرم فوزينيا الذي بدا متأثرًا بشكل واضح بعد أن خاض مباراته الدولية رقم 90 في هذه المباراة التي انتهت بالتعادل.
الاستخفاف بأفضل لاعبي العالم
على الرغم من ثقتهم بأنفسهم، سارع الأخوان دوارتي إلى الاعتراف بالمستوى الهائل الذي يتمتع به المنتخب الإسباني. فقد أتاح لهم مواجهة لاعبين من أمثال رودري وبيدري فرصة الاطلاع عن كثب على ما يعنيه التواجد في قمة هذه الرياضة. "عندما يلتف أحدهم أو يمرر كرة رائعة، تفكر: هذا مستوى عالمي"، اعترفا. ومع ذلك، ازدادت عقلية الفريق المستضعف حدةً من خلال مشاهدة معاناة الدول الصغيرة الأخرى، مشيرين بشكل خاص إلى الهزيمة الثقيلة التي منيت بها كوراساو أمام ألمانيا بنتيجة 7-1 في الليلة السابقة.
"تدرك أن هذا كان من الممكن أن يحدث لنا. لكن عندما بدأنا المباراة، كنا في قمة جاهزيتنا على الفور. نظرت إلى الساعة، ورأيت أننا نلعب منذ 20 دقيقة وأن الأمور تسير على ما يرام. منذ تلك اللحظة، أدركت أن هناك حقاً ما يمكن تحقيقه هنا"، أوضح لاروس.
- Getty Images Sport
الحلم بالوصول إلى الأدوار الإقصائية
بعد أن حصدت كاب فيردي نقطة في المجموعة ، لم تعد تعتبر نفسها مجرد مشارك عادي. فقد غيّرت هذه النتيجة التوقعات الموضوعة على عاتق هذه الدولة الأفريقية وهي تستعد لمبارياتها المتبقية. ويعتقد الأخوان دوارتي أن هذه ليست سوى بداية رحلتهم في أمريكا الشمالية، على الرغم من الانتقادات التي استبعدت فرصهم قبل انطلاق البطولة. "بإمكاننا المضي قدماً والقتال من أجل تحقيق المزيد. لم يمنحنا أحد فرصة كبيرة، لكننا كنا دائماً واثقين من قدرتنا على تجاوز هذه المرحلة".
وبعد إحباط أحد المرشحين للفوز بالبطولة، استحق "القرش الأزرق" بالتأكيد أن يحلم بأحلام كبيرة، وهو يتطلع إلى مباراتيه ضد أوروجواي والسعودية لضمان مكان في الأدوار الإقصائية.