كشف لامين يامال، نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا، عن مخاوفه من النقطة التي قد تعيق سعيه من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية، في ظل سباقه مع كيليان مبابي ورودري، بعد موسم استثنائي توج فيه مع المنتخب الإسباني بكأس العالم.
"الأمر حدث مع مبابي وقد يتوج لهذا السبب" .. لامين يامال يكشف العائق الذي يهدد فوزه بالكرة الذهبية!
"هذا الأمر قد يشكل عقبة أمام فوزي بالجائزة"
وبرز يامال كأحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مكللًا صعوده المذهل مع كل من برشلونة والمنتخب الإسباني، بعد حصد لقبي الدوري الإسباني ومونديال 2026، غير أن الجناح البالغ من العمر 19 عاماً، أبدى قلقًا مثيرًا للاهتمام، بشأن الطريقة التي ينظر بها عالم كرة القدم إلى ترشحه.
وأوضح نجم برشلونة الشاب، خلال مقابلة مع صحيفة "جارديان": "أعتقد، وبكل صراحة، أن هناك أمرًا واحدًا، وأنا لا أعرف إن كان الناس سيغيّرون رأيهم بشأنه، لكنني أظن أن الناس يعتقدون أنه بما أن لامين عمره 19 عاماً، وهو جيد جداً، فإنه سيفوز في مرحلة ما". وأضاف: "لذا، لنقل مبابي، فابيان، رودري، كفاراتسخيليا، ميسي، كين.. إنهم يعتقدون أنني سأكون موجوداً دائماً وأنني سأفوز في نهاية المطاف".
إنها ملاحظة ناضجة من لاعب تحمّل بالفعل ضغوطاً هائلة على أعلى مستويات اللعبة. وعلى الرغم من صغر سنه، أصبح يامال شخصية محورية في منتخب إسبانيا بقيادة لويس دي لا فوينتي، حيث أشار المدرب إلى أنه يزداد نضجاً يوماً بعد يوم وقادر على قراءة مواقف المباريات المعقدة داخل الملعب وخارجه.
- AFP
يامال يستشهد بمبابي
ودعماً لنظريته، استشهد يامال، بمنافسه على البالون دور، كيليان مبابي، والذي اقتحم الساحة العالمية بطريقة مماثلة، إذ توّج بكأس العالم وهو في التاسعة عشرة من عمره عام 2018، وأصبح على الفور مرشحاً دائماً للجوائز الفردية. ومع ذلك، ورغم سنوات من الأداء النخبوي واعتباره على نطاق واسع وريثاً لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فإن الكرة الذهبية الغائبة لم تصل بعد إلى خزانة ألقاب مبابي.
وقال يامال: "على سبيل المثال، مبابي، حدث له نفس الشيء عندما كان صغيراً. قالوا له إنه في مرحلة ما سيفوز بها، وفي النهاية، حتى الآن، لا يملك أياً منها. لهذا السبب أعتقد أن هذه الأمور تحدث. كما أنها شيء لا أستطيع التحكم فيه؛ ما أستطيع التحكم فيه هو أن ألعب وأفوز وأفوز، وفي النهاية، أعتقد أنه سيأتي وقت لن يكون فيه أي نقاش".
- AFP
ليس مجرد نجم صاعد
ويرفض يامال فكرة أنه مجرد "نجم صاعد"، مؤكدًا أن تأثيره داخل الملعب كان على مستوى الكرة الذهبية منذ فترة طويلة. ليتحدى الفكرة القائلة إنه وافد جديد على النخبة، مشددًا على أن من يفهمون كرة القدم حقًا يستطيعون رؤية التأثير الذي يصنعه في كل مباراة.
وأضاف يامال: "أعتقد أنني كنت على مستوى الكرة الذهبية لمدة أطول من هذا العام فقط. أمتلك هذا المستوى منذ فترة طويلة والجميع يعرف ذلك. من يعرفون كرة القدم يفهمون ما أتحدث عنه، يعرفون مدى تميزي عن غيري. يمكنهم أن يظنوا ذلك، لكنني واثق من أن الأمر ليس كذلك.
عندما تكون أفضل فريق في العالم، تفوز بدوري أبطال أوروبا في اللحظة الراهنة. لا تريد الانتظار للفوز به بعد 10 سنوات، لأنه ربما بعد 10 سنوات سيحدث شيء آخر".
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