15 مخالفة متكررة .. رودري يهاجم حكم مباراة فرنسا وإسبانيا بسبب لامين يامال!

أصر رودري على أن الإحصاء الرسمي لا يعكس واقع المباراة، مشيرًا إلى أن العدد الهائل من التدخلات التي لم تُعاقب عليها وصل إلى رقم مكون من خانتين.

وقال رودري بعد المباراة: «ما هو واضح هو أننا نواجه هذه المشكلة المتعلقة بعدد التدخلات منذ ثلاث مباريات حتى الآن. أتفهم أن بعضها قد لا يكون أخطاء، لكننا نتحدث عن 10 أو 15 خطأً حيث يسقط اللاعب على الأرض ويتعرض للتدخل، ويجب أن يعلن الحكم عن ذلك، وإلا فإن المدافعين سيستمرون في فعل الشيء نفسه. كان التساهل واضحاً للغاية أمام فرنسا".

ووفقًا لبيانات المباراة، لم يحصل يامال سوى على خطأ واحد فقط خلال المباراة. وأدى هذا الخطأ الوحيد إلى ركلة جزاء في الدقيقة 22، نجح ميكيل أويارزابال في تحويلها إلى هدف ليفتتح التسجيل. ومن المفارقات أن هذا القرار أثار غضب مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، الذي شكك أيضًا في معايير التحكيم التي اتبعها بارتون.