إسبانيا وتشيكيا | ظلم رودري بهدفه المذهل: إلى لامين يامال .. كن مثل ميسي ولا تتحدث عن الكرة الذهبية مجددًا!

ربما انتُقد كثيرًا خارج الملعب، بسبب كثرة تصريحاته للإعلام، حول أحقيته بالكرة الذهبية، ولكن الحق يُقال، فإن ما يصنعه لامين يامال، سواءً مع برشلونة أو المنتخب الإسباني، يؤكد أننا سنشاهده حاملًا للبالون دور، عاجلًا أم آجلًا.

ولكن، إذا وصفنا هدف لامين يامال "المذهل" في مرمى تشيكيا، فبالتأكيد أنه سيظلم رودري، الذي صنع دورًا بطوليًا في الانتصار بثلاثية لإسبانيا، ليواصل بطل كأس العالم، تحقيق العلامة الكاملة، في بطولة دوري الأمم الأوروبية "2026-2027"، مع الوصول إلى الجولة الثالثة.

المنتخب الإسباني وصل للنقطة التاسعة، بعد تخطي عقبة تشيكيا بنتيجة (3-1)، بفضل ثلاثية لامين يامال ورودري وميكيل ميرينو، في الدقائق 6 و35 و89، ليتصدر المجموعة الثالثة، بينما سجل جيري سلاما هدف تشيكيا بالدقيقة 69، في مباراة نستعرض معًا أبرز ملامحها في النقاط التالية..