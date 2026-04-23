إقالته ستتحول لمطلب شعبي .. يامال يضع فليك على "أبواب الحرب" مع دي لا فوينتي ونعمة "وداع الأبطال" تنقذ الألماني!

شخصان من بين جميع الأطراف المعنية كانا الأكثر حزنًا وقلقًا بعد الإصابة الصادمة ليامين يامال، الأول هو هانزي فليك مدرب برشلونة ونظيره في منتخب إسبانيا لويس دي لا فوينتي.

الآن تجمعهما شراكة في الحزن والقلق، ولكن ما قد يحدث بعد ذلك قد يحولهما إلى خصمين، في سيناريو مكرر لواقعة سابقة ين الثنائي.

المشهد كان من المفترض أن يكون عكس ذلك تمامًا، النجم الشاب سجل هدف الفوز والاطمئنان لصالح برشلونة على سيلتا فيجو، ليعلنها الفريق الكتالوني عقب الانتصار 1/0 :"صدارة الدوري الإسباني في أمان ولا مجال للمفاجآت".

صاحب الـ18 سنة فاجأ الجميع بعدها بالإشارة نحو دكة البدلاء بعد التسجيل، ثم سقط على الأرض وسط حالة من الذهول والذعر من تعرضه لإصابة قوية.

وعقب التأكد من الابتعاد عن ريال مدريد بفارق 9 نقاط، تبين أن يامال يعاني من من تمزق في عضلة الفخذ الخلفية وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" وهي مشكلة كان من الواضح منذ البداية أنها ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم، والخطر الأكبر يتعلق بكأس العالم!

سيناريو لم يكن يتمناه فليك حتى وإن ضمن الدوري "على الورق"، خاصة وأنه يعيد الخلاف مرة أخرى مع دي لا فوينتي، في أزمة قد تحدد الأحلام المونديالية لبطل يورو 2024!