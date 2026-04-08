خطة نفسية واستفزازات متعمدة .. فخ أتلتيكو مدريد السري لحرمان برشلونة من يامال "جسديًا وذهنيًا" بقمة دوري الأبطال!

يؤمن دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد، بالقيمة الكبيرة التي يتمتع بها لامين يامال جناح برشلونة، خاصة في ظل غياب الجناح البرازيلي رافينيا للإصابة، مما جعله يخطط لحيلة ذكية قبل مواجهة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.

برشلونة يستضيف منافسه المدريدي مساء اليوم الأربعاء، في إطار ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، في مواجهة تعني الكثير بين الثنائي، خاصة بعد إقصاء أتلتيكو لنظيره الكتالوني من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

الجناح الشاب لامين يامال يعتبر المحرك الرئيسي والعنصر الأهم في برشلونة، وجوده أمر حاسم للفريق الكتالوني وغيابه يعني تضاؤل فرصه في عبور أتلتيكو أو الفوز بشكل عام سواء محليًا أو قاريًا.

ولذلك، قرر سيميوني الخروج بحيلة، ستخرج يامال ذهنيًا من مباراة الذهاب، وتبعده تمامًا "جسديًا" عن مواجهة العودة يوم الثلاثاء القادم لسبب إداري!



