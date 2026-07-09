"فليتقدم إلى أفضل نادٍ في العالم" .. لامين يامال يوجه نداءً جديدًا إلى خوليان ألفاريز بارتداء قميص برشلونة!

الأمر تحول من رسالة مباشرة إلى طلب "ملحّ"، هكذا فعل نجم برشلونة، لامين يامال، الذي كرر أمنيته بانضمام خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، إلى قلعة البلوجرانا، مؤكدًا أنه الخيار المثالي والذي يملك جميع الصفات المطلوبة للنجاح في ظل المتطلبات التكتيكية للعملاق الكتالوني.

نجم أتلتيكو صاحب الـ26 عامًا، لعب دورًا بارزًا في قيادة "روخي بلانكوس"، إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم أن الدولي الأرجنتيني، الذي سجل 4 أهداف في مونديال قطر، وقاد بلاده لتحقيق اللقب، لا يزال يبحث عن هدفه الأولى مع رفاق ليونيل ميسي، في كأس العالم 2026، مع الوصول لربع نهائي البطولة المُقامة على أرض الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.