لامين يامال رفض ومجلس جوان لابورتا قرر حمايته!.. كواليس امتناع برشلونة عن مبادرة دعم سبتة

قامت الرابطة الإسبانية المحترفة مؤخرًا، بـ"مبادرة" لدعم مدينة سبتة؛ وذلك من خلال ارتداء نجوم الفرق المحلية المختلفة قمصانًا تحمل بعض الكلمات، خلال مبارياتهم في مسابقة الدوري.

الكلمات التي تتواجد على هذه القمصان، هي "Todos Somos Caballas" بالإسبانية؛ والتي تعني "كلنا كاباياس" بالعربية، في إشارة إلى أن مدينة سبتة إسبانية وليست مغربية.

وأساسًا، المملكة المغربية تعتبر مدينة سبتة جزءًا من أراضيها؛ بينما تؤكد إسبانيا أنها تابعة لها، ومن حقها فرض حكمها وسيادتها عليها.

ومؤخرًا.. اشتعل صراع سياسي عنيف بين إسبانيا والمغرب؛ وذلك في أعقاب عبور عشرات الآلاف من المهاجرين إلى مدينة سبتة، بشكلٍ غير نظامي.