لامين يامال رفض ومجلس جوان لابورتا قرر حمايته!.. كواليس امتناع برشلونة عن مبادرة دعم سبتة

واستكمالًا لما سبق.. شرح موقع "le360" مساء اليوم الخميس، قصة الجوهرة الإسبانية لامين يامال و"قميص سبتة"؛ والتي دفعت مجلس إدارة العملاق الكتالوني برشلونة برئاسة جوان لابورتا، لاتخاذ قراره سالف الذكر.
الموقع أعلن رفض يامال، ارتداء "قميص سبتة" نهائيًا؛ وذلك احترامًا لأصوله المغربية، حيث عائلة والده منير نصراوي.
هُنا.. قرر مسؤولو برشلونة على الفور، عدم ارتداء أي لاعب في صفوفه "قميص سبتة"؛ وذلك حتى لا يتم وضع يامال في موقف حرج، أو يتم تعريضه للانتقادات.
بمعنى.. الإدارة البرشلونية شعرت بقلقٍ شديد، من أن عدم ارتداء يامال "قميص سبتة" عكس باقي زملائه؛ سيفتح عليه بابًا من الهجوم الإعلامي والجماهيري، الذي لن ينتهي بسهولة.
ولفت الموقع إلى أن برشلونة، الذي كان مترددًا بالسماح لنجومه بارتداء "قميص سبتة" في البداية؛ اتخذ قرارًا نهائيًا وحاسمًا برفض المشاركة في هذه المبادرة، لحماية جوهرته لامين يامال.