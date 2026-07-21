لم يختم اللعبة بعد: لا تقلق يا برشلونة من تشبُع لامين يامال.. تحديات أصعب تننتظره و"نيمار الضائع" سيفيده!

في عالم كرة القدم، عادة ما تكون الهزائم هي ما يُؤرق عشاق اللعبة؛ لكن في كتالونيا اليوم، يصنع المجد الاستثنائي كوابيسه الخاصة.

نعم.. بينما تنام إسبانيا على وقع الاحتفالات التاريخية، بالتتويج بلقب بطولة كأس العالم 2026؛ يجد جمهور العملاق الكتالوني نفسه أمام تساؤل يحبس الأنفاس، وهو: "ماذا بعد أن تختم اللعبة وأنت في سن التاسعة عشر فقط؟!".

الحديث هُنا عن الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ الذي حقق كل شيء في مسيرته الرياضية تقريبًا، وهو في سن التاسعة عشر.

يامال حقق جميع البطولات المحلية مع برشلونة؛ بالإضافة إلى التتويج بأمم أوروبا 2024 بقميص منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، ثم اللقب الأهم كأس العالم 2026.

هُنا.. بدأ الخوف يتسرب في كتالونيا، من عقلية يامال وتشبُعه الكروي مبكرًا؛ حيث لامس هذا اللاعب المجد الجماعي والفردي، مع تحقيق الكثير من المكاسب المالية.

لكن رغم كل ذلك؛ هُناك مؤشرات يُمكن أن تُطمئن برشلونة وعشاقه في كل مكان، أن لامين يامال لا يزال أمامه الكثير ليُحققه في مسيرته الكروية.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف يُمكن أن يطمئن برشلونة وعشاقه بخصوص مستقبل يامال، بعد مخاوف التشبُع الكروي المبكر..