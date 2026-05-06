"لا أحد يمنح لامين أي شيء" .. دي لا فوينتي يكشف آخر تطورات إصابة يامال ومدى جاهزيته لكأس العالم

وفي كلمته خلال حفل تقديم سيرته الذاتية، «الحياة هي تدريب يومي»، تحدث دي لا فوينتي بصراحة عن النضج المهني للاعب البالغ من العمر 18 عامًا. وسارع مدرب المنتخب الإسباني إلى تبديد أي أساطير تقول إن يامال يعتمد فقط على موهبته الطبيعية، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى روتين يومي شاق مصمم لإعادته إلى ذروة لياقته البدنية.

وأوضح دي لا فوينتي: "بصرف النظر عن موهبته الكبيرة، فإنه يتدرب ثلاث ساعات يومياً، ويذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ويزور أخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي التغذية، وأخصائي علم النفس، ويكرس نفسه لتدريبه غير المرئي، وهو الأمر الأهم. التدريب غير المرئي هو شيء لا يدركه الكثير من الناس. إنه يتعلق بالتفكير في عملك على مدار 24 ساعة. لا أحد يمنح لامين أي شيء".