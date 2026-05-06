وعلى الرغم من غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم المحلي، فإن مدرب المنتخب الإسباني واثق من أن الجناح سيعود في الوقت المناسب ليترك بصمة قوية على الساحة الدولية.
"لا أحد يمنح لامين أي شيء" .. دي لا فوينتي يكشف آخر تطورات إصابة يامال ومدى جاهزيته لكأس العالم
نظرة على روتين يامال الشاق للتعافي
وفي كلمته خلال حفل تقديم سيرته الذاتية، «الحياة هي تدريب يومي»، تحدث دي لا فوينتي بصراحة عن النضج المهني للاعب البالغ من العمر 18 عامًا. وسارع مدرب المنتخب الإسباني إلى تبديد أي أساطير تقول إن يامال يعتمد فقط على موهبته الطبيعية، مشيرًا بدلاً من ذلك إلى روتين يومي شاق مصمم لإعادته إلى ذروة لياقته البدنية.
وأوضح دي لا فوينتي: "بصرف النظر عن موهبته الكبيرة، فإنه يتدرب ثلاث ساعات يومياً، ويذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، ويزور أخصائي العلاج الطبيعي، وأخصائي التغذية، وأخصائي علم النفس، ويكرس نفسه لتدريبه غير المرئي، وهو الأمر الأهم. التدريب غير المرئي هو شيء لا يدركه الكثير من الناس. إنه يتعلق بالتفكير في عملك على مدار 24 ساعة. لا أحد يمنح لامين أي شيء".
تطور عملية التعافي ووضع المشاركة في كأس العالم
هناك تفاؤل متزايد بشأن جاهزية الجناح للمشاركة في البطولة التي ستُقام في أمريكا الشمالية، وذلك بعد تعرضه لتمزق عضلي في أواخر أبريل. وقد عاد يامال مؤخرًا إلى التدريبات على العشب في مجمع برشلونة التدريبي. ولا يزال دي لا فوينتي واثقًا من أن نجمه سيكون جاهزًا عندما يحين موعد المشاركة على الساحة الدولية.
وأضاف المدرب: "أتحدث عن لامين لأنني أعرفه جيدًا. سيصل إلى كأس العالم في أفضل حالة ممكنة".
وفي حين لا يزال برشلونة قلقًا بشأن حجم العمل الذي يتحمله اللاعب، يراقب طاقم المنتخب الوطني عن كثب تطور حالته يوميًا لضمان عودته الآمنة إلى المنافسات.
الخطط التكتيكية الخاصة بنجم برشلونة الصاعد
ومع ذلك، قد لا تقرر إسبانيا إلقاء يامال مباشرة في المعمعة. وبالنظر إلى استبعاده عن بقية مباريات الدوري الإسباني، فقد أشار دي لا فوينتي سابقًا إلى إمكانية استخدام المراهق كبديل مؤثر في المراحل الأولى من كأس العالم.
وتتمثل الاستراتيجية في ضمان وصوله إلى كامل لياقته البدنية في المرحلة الحاسمة من البطولة. وأشار المدرب إلى مثال داني أولمو في يورو 2024 كنموذج لإدارة عودة النجوم.
دي لا فوينتي أكمل: "نحن ندرس جميع السيناريوهات. إذا كنت تفوز، أو تخسر، أو إذا بقي الخصم بعشرة لاعبين... هناك لاعبون يمكنهم أن يقدموا 20 دقيقة، وهذا أيضًا له قيمة هائلة. وصل أولمو مصابًا، وكنا على وشك استبعاده، لكنه كان حاسمًا في بطولة أوروبا".
احتمال مشاركة جافي في كأس العالم
كما تطرق مدرب المنتخب الإسباني إلى وضع نجم برشلونة الآخر، جافي، الذي عاد إلى دائرة المنافسة على مكان في التشكيلة بعد تعافيه.
وبعد عدة عروض رائعة على مستوى النادي، يبدو أن أبواب المنتخب الوطني تفتح من جديد أمام لاعب الوسط القوي.
صاحب الـ64 عامًا ختم: "إنه يمر بفترة رائعة. والأفضل من ذلك أنه تعافى. إنه يقدم أداءً رائعاً مع ناديه ونحن سعداء بذلك. هذه هي أفضل الأخبار. بعد ذلك سنقرر ما إذا كنا سنستدعي اللاعب أم لا".