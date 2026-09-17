وأوضح خريج أكاديمية «لا ماسيا» أنه على الرغم من اعترافه بوجود التحيز، فإنه يرفض السماح للتعليقات التمييزية بالتحكم في مشاعره أو التأثير على أدائه في الملعب.
"تعرضت لها ألف مرة!" .. لامين يامال يكسر حاجز الصمت بشأن العنصرية ويتحدث عن واقعة سانتياجو برنابيو
يامال يتأمل في موضوع العنصرية غير المباشرة
قدم يامال نظرة متعمقة حول تجاربه مع التمييز، معترفًا بأنه واجه العنصرية في مناسبات لا حصر لها طوال مسيرته المهنية الناشئة. وفي مقابلة شاملة مع قناة «موفيستار بلس»، أوضح الفائز ببطولة يورو 2024 كيف يتجلى التحيز غالبًا بطرق خفية قد تفوت على العديد من المراقبين.
وعندما سُئل عما إذا كان قد تعرض للعنصرية بأي شكل من الأشكال، ربما بشكل غير مباشر، كان رد يامال حازماً، قائلًا: "نعم، ألف مرة. أعتقد أن الناس يتصرفون بعنصرية غير مباشرة تجاهك، لكنهم ربما لا يدركون ذلك حتى. هناك الكثير من التعليقات، وفي كثير من الأحيان، الكثير من النظرات التي تنطوي على عنصرية، والناس لا يدركون ذلك. وأنا أيضًا آتٍ من بيئة لا تعني فيها أن تتقبل ذلك، لأن الشيء الخاطئ لا يمكن قبوله أبدًا، لكنه لا يزعجك".
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رداً على أحداث البرنابيو
تحولت المحادثة حتماً نحو الحوادث البارزة التي وقعت مؤخراً في الدوري الإسباني، ولا سيما خلال مباريات «الكلاسيكو» في ملعب سانتياجو برنابيو. وخلال إحدى تلك المباريات، تعرض يامال وزملاؤه في برشلونة لإهانات لاذعة من قبل أجزاء من جماهير الفريق المضيف.
وتطرق يامال بشكل خاص إلى لحظة انتشرت على نطاق واسع تتعلق بزميله رافينيا، الذي تعرض هو الآخر لهجوم من المشجعين خلال مباراة في العاصمة الإسبانية. وفي معرض حديثه عن ذلك المساء بالذات، قال اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا: "على سبيل المثال، ذلك الفيديو الذي انتشر من ملعب برنابيو، حيث دافعت عائلتي بأكملها عن رافينيا. فقد فوجئ الناس برد فعلي. في النهاية، أعتقد أن وصف أحدهم لي بالأسود لن يزعجني على الإطلاق. أعني، أنا أسود، ولست من لون آخر. الأمر يختلف بالطبع عندما يقولها أحدهم خصيصًا لإهانتي. عندها يكون ذلك خطأً".
الحفاظ على التركيز وسط الضجيج
بالنسبة ليامال، يُعد التمييز بين الهوية الواقعية والنية الخبيثة أمراً أساسياً في نهجه الذهني. فقد طور أسلوباً في التفكير يتيح له تجريد الإهانات من قوتها، وذلك من خلال رفضه إعطاءها رد الفعل الذي يسعى إليه مرتكبوها غالباً.
وأوضح جناح برشلونة فلسفته تجاه المشجعين الذين يدفعون المال لمشاهدته وهو يلعب، حتى أولئك الذين يتصرفون بشكل سيئ: "لكن ما لن أفعله هو أن ألعب مباراة، وأنا أعلم أنه دفع ثمن تذكرة ليأتي ويشاهدني، ثم أغضب لأنه أهانني".
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صوت ذو خبرة في كرة القدم الإسبانية
تأتي تعليقات يامال في وقت يتعرض فيه الدوري الإسباني لانتقادات شديدة بشأن طريقة تعامله مع الحوادث العنصرية. فقد أعرب لاعبون مثل فينيسيوس جونيور صراحةً عن الحاجة إلى عقوبات أشد وتغيير نظامي، مما أدى إلى نقاشات ساخنة في أوساط الرياضة.
ويقدم نهج يامال وجهة نظر مختلفة لكنها مقنعة بنفس القدر، حيث يركز على التمكين الشخصي ورفض الوقوع ضحية لجهل الآخرين. ولا تزال نضجه يكسبه احترام زملائه في الفريق وخصومه على حد سواء، وهو يتعامل مع ضغوط كرة القدم على أعلى المستويات.
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