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أحمد فرهود

لامين يامال عاد إليكم: حطم حاجز الـ"50 هدفًا" ضد رايو فاييكانو.. وإلى أصحاب نظرية الانقلاب "هل اكتفيتم بقُبلته؟!"

فقرات ومقالات
لامين يامال
برشلونة
جول كوندي
هانسي فليك
برشلونة ضد رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
الدوري الإسباني

ماذا قدّم يامال مع برشلونة ضد رايو فاييكانو؟!..

"مرحبًا بعودتك يا لامين يامال".. هكذا من الممكن أن نقول الآن؛ وذلك بعد مشاهدة الجوهرة الإسبانية في مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي رايو فاييكانو، مساء يوم الإثنين.

يامال سجل هدفين؛ ليقود برشلونة للفوز (5-2) ضد رايو فاييكانو، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

وبهذه النتيجة.. استعاد برشلونة "صدارة" الدوري الإسباني، برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات؛ وبفارق الأهداف فقط، عن غريمه التاريخي ريال مدريد.

وبخلاف مكسب "الصدارة"؛ فإن عودة يامال للتسجيل بعد فترة غياب، هو خبر سار للعملاق الكتالوني وجمهوره في كل مكان.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور يامال في مباراة برشلونة ورايو فاييكانو..

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    لامين يامال يفك "خصام الشباك" ضد رايو فاييكانو

    عانى الساحر الإسباني الصغير لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة، من "خصام" مع الشباك، لفترة طويلة للغاية.

    نعم.. يامال لم يسجل في 6 مباريات متتالية مع منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس العالم 2026؛ ثم في أول مواجهتين رسميتين بقميص برشلونة، في الموسم الرياضي الحالي.

    هُنا.. قال البعض إن يامال دخل "مرحلة الشك"؛ ليرد اللاعب البالغ من العمر 19 سنة بقوة، مساء يوم الإثنين.

    جوهرة برشلونة سجل هدفين رائعين؛ وذلك في الدقيقتين 21 و90 من عمر مواجهة نادي رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    - أرقام لامين يامال مع برشلونة:

    * مباريات: 154.

    * مساهمات تهديفية: 103.

    * أهداف: 51.

    * تمريرات حاسمة: 52.

    أي أن لامين يامال بثنائيته في شباك فاييكانو؛ يكون قد تخطى حاجز الـ50 هدفًا مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

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  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    لامين يامال يسكت أصحاب نظرية الانقلاب بـ"قُبلة واحدة"!

    الآن.. لنتطرق إلى احتفالية الجوهرة الإسبانية لامين يامال، نجم العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك بهدفه الأول في شباك نادي رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    لامين بعد تسجيله هذا الهدف، في الدقيقة 21 من عمر المباراة؛ ظهر وهو "يُقبل" شعار برشلونة، في إشارة إلى حبه الكبير لهذا النادي.

    وقد يقول البعض وهم على حق: "ما الغريب في ذلك.. يامال ابن برشلونة، ومن الطبيعي أن يقوم بهذا التصرف".

    لكن عزيزي القارئ، نحن تعمدنا التركيز على هذه اللقطة، في هذا الوقت بالذات؛ نظرًا لكل الجدل الذي أحاط باللاعب، في الأيام القليلة الماضية.

    الجدل الذي صاحب يامال، على مدار الأيام الماضية، يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: يامال لم يعد سعيدًا في برشلونة.

    * ثانيًا: يامال غاضب من تعامل النادي مع أصدقائه.

    * ثالثًا: يامال قد يعيد النظر في مستقبله مع برشلونة.

    كل ذلك حدث بالفعل؛ فالبعض بدأ يتداول صور يامال في المباريات والتدريبات، ويردد أنه أصبح غير سعيد في برشلونة.

    بل أن قطاع من هؤلاء؛ ذهب إلى أن الجوهرة الإسبانية انقلب على إدارة برشلونة، بسبب ضغطها على مواطنه وصديقه المقرب أليخاندرو بالدي للرحيل.

    بينما ذهب قطاع آخر إلى أبعد من ذلك بكثير؛ بالقول إن يامال بدأ يُفكر في مستقبله بالكامل مع برشلونة، إذا استمرت حالة "التعاسة" التي يعيشها الآن.

    لكن لهؤلاء؛ نقول: "هل شاهدتم سعادة يامال في مواجهة رايو فاييكانو؟.. وهل شاهدتم قُبلته لشعار برشلونة؟!".

    سعادة يامال وقُبلته؛ كفيلين لأن يردا على أي مشكك في علاقة هذا اللاعب مع النادي، الذي قضى فيه حياته الكروية بالكامل.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    "ملاحظات مهمة" على أداء لامين يامال ضد رايو فاييكانو

    بعيدًا عن كل ما سبق؛ من الممكن أن نركز على أداء الجوهرة الإسبانية لامين يامال بصفةٍ عامة، في مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي رايو فاييكانو.

    أداء يامال في مباراة برشلونة ورايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط المهمة، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: يامال بدأ يستعيد مستواه الفني "تدريجيًا"؛ بعد الإصابة التي تعرض لها في نهاية الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، وعودته السريعة للمشاركة في بطولة كأس العالم.

    * ثانيًا: يامال بدأ يميل إلى اللعب الجماعي؛ بعد أن كان "فرديًا" بشكلٍ مبالغ فيه، في أول مباراتين مع برشلونة بالموسم الرياضي الحالي.

    * ثالثًا: يامال ورغم إكمال الـ90 دقيقة ضد رايو فاييكانو؛ إلا أنه لا يزال لم يصل إلى "الجاهزية البدنية الكاملة" بعد.

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    إلى هانزي فليك.. لا للعب جول كوندي مع لامين يامال حاليًا!

    ومن حيث انتهينا في السطور الماضية؛ سنختم تقريرنا بخصوص عدم جاهزية الجوهرة الإسبانية لامين يامال، على المستوى البدني.

    نعم.. الألماني هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، يعتمد منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على النجم الإسباني إريك جارسيا كـ"ظهير أيمن".

    جارسيا صلب للغاية من الناحية الدفاعية، حيث تطور بشكلٍ ملحوظ في العامين الأخيرين؛ لذلك كان يغطي الطرف الأيمن لوحده، دون الحاجة إلى مساعدة يامال.

    أما في مواجهة نادي رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني؛ فقد شاهدنا فليك يريح جارسيا، ويشرك الفرنسي جول كوندي كـ"ظهير أيمن" بدلًا منه.

    كوندي بمستواه المتراجع مؤخرًا؛ كان "ثغرة دفاعية" كبيرة للغاية، في مباراة رايو فاييكانو.

    ومع عدم الجاهزية البدنية ليامال أيضًا، الذي لم يعد لمساعدة كوندي دفاعيًا؛ وجدنا مهاجمي رايو فاييكانو يصلون ويجلون على الطرف الأيمن لدفاعات برشلونة.

    لذا.. يجب على فليك عدم تكرار ثنائية كوندي ويامال، في الوقت الحالي على الأقل؛ وذلك في ظل المستوى الفني المتردي للنجم الفرنسي، وعدم الجاهزية البدنية الكاملة للجوهرة الإسبانية.

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