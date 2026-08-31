لامين يامال عاد إليكم: حطم حاجز الـ"50 هدفًا" ضد رايو فاييكانو.. وإلى أصحاب نظرية الانقلاب "هل اكتفيتم بقُبلته؟!"

الآن.. لنتطرق إلى احتفالية الجوهرة الإسبانية لامين يامال، نجم العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك بهدفه الأول في شباك نادي رايو فاييكانو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

لامين بعد تسجيله هذا الهدف، في الدقيقة 21 من عمر المباراة؛ ظهر وهو "يُقبل" شعار برشلونة، في إشارة إلى حبه الكبير لهذا النادي.

وقد يقول البعض وهم على حق: "ما الغريب في ذلك.. يامال ابن برشلونة، ومن الطبيعي أن يقوم بهذا التصرف".

لكن عزيزي القارئ، نحن تعمدنا التركيز على هذه اللقطة، في هذا الوقت بالذات؛ نظرًا لكل الجدل الذي أحاط باللاعب، في الأيام القليلة الماضية.

الجدل الذي صاحب يامال، على مدار الأيام الماضية، يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: يامال لم يعد سعيدًا في برشلونة.

* ثانيًا: يامال غاضب من تعامل النادي مع أصدقائه.

* ثالثًا: يامال قد يعيد النظر في مستقبله مع برشلونة.

كل ذلك حدث بالفعل؛ فالبعض بدأ يتداول صور يامال في المباريات والتدريبات، ويردد أنه أصبح غير سعيد في برشلونة.

بل أن قطاع من هؤلاء؛ ذهب إلى أن الجوهرة الإسبانية انقلب على إدارة برشلونة، بسبب ضغطها على مواطنه وصديقه المقرب أليخاندرو بالدي للرحيل.

بينما ذهب قطاع آخر إلى أبعد من ذلك بكثير؛ بالقول إن يامال بدأ يُفكر في مستقبله بالكامل مع برشلونة، إذا استمرت حالة "التعاسة" التي يعيشها الآن.

لكن لهؤلاء؛ نقول: "هل شاهدتم سعادة يامال في مواجهة رايو فاييكانو؟.. وهل شاهدتم قُبلته لشعار برشلونة؟!".

سعادة يامال وقُبلته؛ كفيلين لأن يردا على أي مشكك في علاقة هذا اللاعب مع النادي، الذي قضى فيه حياته الكروية بالكامل.