أسد على أستون فيلا ونعامة أمام ريال مدريد .. الأكذوبة التي يرددها أعداء "مرعب الصغار" لامين يامال!

لا جديد .. ليلة أوروبية جديدة يتألق فيها لامين يامال مع رافينيا، في انتصار مستحق للفريق الكتالوني بنتيجة 3/0 على أستون فيلا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

الخطأ ممنوع أمام يامال، حقيقة تغافل عنها زيون سوزوكي حارس أستون فيلا وخط دفاعه، ليدفع الفريق الإنجليزي الثمن بالمباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء، تحت قيادة مدربه أوناي إيمري.

الهدف الأول جاء عن طريق يامال في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء، بخطأ قاتل من الفريق الخصم، قبل أن يأتي رافينيا بتسديدة رائعة بالهدف الثاني بالدقيقة 53، ثم أضاف الثالث في وقت لاحق، ليحصل برشلونة على 3 نقاط جديدة في مشواره الأوروبي، ليتعافى من هزيمته 4/2 أمام باريس سان جيرمان.

المستوى الذي ظهر به يامال يؤكد لنا الحالة المميزة التي يعيشها النجم الشاب خلال الموسم الجاري 2026/2027، ولكنه أيضًا أكد بعض التشكيكات القادمة ممن لا يحبون نجم الفريق الكتالوني.

"أسد على الصغار وأمام الكبار نعامة"، تلك الجملة التي يرددها معناها البعض لانتقاد يامال هذا الموسم، ولكن ما مدى صحة هذه المقولة؟