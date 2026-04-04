أفسد لقطة الأساطير: من مصر إلى أتلتيكو مدريد .. درس شديد اللهجة إلى لامين يامال قبل دوري الأبطال!

انتهى اختبار "لاروخا" على خير، وعاد لامين يامال - دون إصابات - ليشارك مع برشلونة، في قمة أتلتيكو مدريد، وها هو البلوجرانا، ينجح في الثأر من وداع كأس الملك، لينتزع فوزًا مثيرًا بهدفين مقابل هدف، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

في ثلاث دقائق، اهتزت شباك الفريقين، بعد تقدم جوليانو سيميوني لأتلتيكو مدريد "د39"، ثم تعادل ماركوس راشفورد سريعًا لبرشلونة "د42"، فيما جاء هدف النقاط الثلاث بـ"حظ" روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة 87.

مباراة أكملها الروخي بلانكوس، منقوصًا، منذ الدقيقة 45+7، بعد تلقي نيكولاس جونزاليس، بطاقة حمراء، فيما أنقذ جيرارد مارتين، مدافع برشلونة، من الطرد، بفضل تقنية الفيديو، في الدقيقة 49.

ولم تنجح كتيبة دييجو سيميوني في تعطيل قطار انتصارات برشلونة، ليصل البلوجرانا إلى النقطة 76، في صدارة ترتيب الليجا، مستفيدًا من تعثر ريال مدريد، الذي سقط أمام مايوركا، ليبقى الميرينجي في الوصافة بـ69 نقطة، بينما جاء أتلتيكو في المركز الرابع بـ57 نقطة.

ماذا صنع لامين يامال في قمة برشلونة وأتلتيكو؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..