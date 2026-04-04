محمود خالد

أفسد لقطة الأساطير: من مصر إلى أتلتيكو مدريد .. درس شديد اللهجة إلى لامين يامال قبل دوري الأبطال!

لمحات من أداء يامال في قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد..

انتهى اختبار "لاروخا" على خير، وعاد لامين يامال - دون إصابات - ليشارك مع برشلونة، في قمة أتلتيكو مدريد، وها هو البلوجرانا، ينجح في الثأر من وداع كأس الملك، لينتزع فوزًا مثيرًا بهدفين مقابل هدف، على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، في قمة الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني، بموسم 2025-2026.

في ثلاث دقائق، اهتزت شباك الفريقين، بعد تقدم جوليانو سيميوني لأتلتيكو مدريد "د39"، ثم تعادل ماركوس راشفورد سريعًا لبرشلونة "د42"، فيما جاء هدف النقاط الثلاث بـ"حظ" روبرت ليفاندوفسكي، في الدقيقة 87.

مباراة أكملها الروخي بلانكوس، منقوصًا، منذ الدقيقة 45+7، بعد تلقي نيكولاس جونزاليس، بطاقة حمراء، فيما أنقذ جيرارد مارتين، مدافع برشلونة، من الطرد، بفضل تقنية الفيديو، في الدقيقة 49.

ولم تنجح كتيبة دييجو سيميوني في تعطيل قطار انتصارات برشلونة، ليصل البلوجرانا إلى النقطة 76، في صدارة ترتيب الليجا، مستفيدًا من تعثر ريال مدريد، الذي سقط أمام مايوركا، ليبقى الميرينجي في الوصافة بـ69 نقطة، بينما جاء أتلتيكو في المركز الرابع بـ57 نقطة.

ماذا صنع لامين يامال في قمة برشلونة وأتلتيكو؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الدقيقة 60: إحياء لمسيرة الأساطير

    لكل مشجع كتالوني شاهد إعجاز ميسي، ومراوغات رونالدينيو، وسحر إنيستا في الخروج من ضغط المنافسين، فإنه بالتأكيد سيكمل متعته بما يراه من مداعبة يامال للكرة بأقدامه، وخاصة في الدقيقة "60"، التي كاد يامال أن يوقع بها على هدف سيحفر في تاريخ البلوجرانا لولا سوء الحظ.

    شاهدنا كيف ليامال أن مرّ بين "4" لاعبين، بمهارة فردية كسر بها الحواجز الدفاعية، إلا أنه أساء الإنهاء، بتسديدة غريبة مرت بجوار القائم.

    صحيح أن يامال قدم الكثير من الهدايا لزملائه، بين كرتين لفيرمين لوبيز في أول ربع ساعة، وتسديدة في القائم، كما تسبب في "طرد" نيكولاس جونزاليس، و"إنذار" ضد لينجليه، ولكن تبقى لقطة الدقيقة "60"، شاهدة على موهبة لامين الاستثنائية التي لا تشوبها شائبة.

    أضف إلى ذلك، لقطة يامال المهارية الرائعة في الدقيقة 14، وتمريرة التريفيلا المذهلة، التي منحت انفرادًا إلى فيرمين لوبيز قبل أن يرسل بجوار المرمى.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    الوجه الآخر للعملة: أتلتيكو يكرر "مفاجأة" مصر!

    بين مخاوف برشلونة، خاض لامين يامال مباراتي إسبانيا في فترة التوقف، أمام صربيا ومصر؛ الأولى عانده الحظ بكرات في العارضة والقائمين، والثانية كان أشبه بأنه في "جيب" ثنائي الفراعنة، أحمد فتوح بمساندة إسلام عيسى.

    ورغم أن يامال ظهر في أكثر من لقطة، وهو قادر على اختراق حصون أتلتيكو، ولكن تبقى هناك نقطة لا تصب في صالحه، وهو عدم إيجاد الحلول، خارج "الطرف الأيمن".

    يامال بدا ملتزمًا بشن الفرص من الطرف، وغابت عنه شجاعة التوغل إلى العمق، فكان بمثابة "كتاب مفتوح" أمام دييجو سيميوني، من أجل تكثيف تواجد لاعبي أتلتيكو من الناحية اليسرى.

    من رقابة نيكو جونزاليس - قبل الطرد - إلى تواجد ماتيو روجيري وعودة أليخاندرو باينا، للمساندة، وغيرها من الحلول التي لجأ إليها أتلتيكو، من أجل إيقاف لامين يامال، ما كان سببًا أدعى لأن يتخلى يامال عن الالتزام بالطرف، ويبدي قدرًا من المرونة، في الدخول للعمق، خاصة مع نزول كوندي الذي كان بإمكانه أن يغطي منطقة لامين، ويترك له مساحة للتخلي عن منطقته الآمنة.

  • نحس أتلتيكو في الليجا: لا هدف ولا أسيست!

    باستثناء هدف وحيد أحرزه يامال في الدور الثاني من موسم 2024-2025، استمرت معاناة لامين يامال مع أتلتيكو مدريد في الليجا، بالفشل في التسجيل عبر أربع مباريات.

    يامال قدم العديد من الفواصل المهارية المثيرة في قمة اليوم، إلا أنه عانى من سوء إنهاء زملائه، أيضًا، فكانت الحصيلة، لا هدف ولا أسيست.

    الحارس خوان موسو، الذي كان أحد أبرز نجوم اللقاء، أبدع في حرمان يامال من فرصة تمريرة حاسمة أرسلها إلى كانسيلو بالدقيقة 66، بل إن لامين أيضًا صنع "بري أسيست"، بكرة لم تجد طريقها نحو المرمى من الأساس في الدقيقة 78.

    هدايا يامال ترجمت على أرض الواقع - أكثر - في كأس ملك إسبانيا، بـ3 تمريرات حاسمة في ثلاث مباريات، بواقع "أسيست" لكل مباراة، وكان آخرها في إياب نصف النهائي، بهذا الموسم، الذي لم حقق فيه برشلونة ريمونتادا "غير مكتملة".

  • Lamine Yamal Barcelona Julian Alvarez Atletico de Madrid(C)Getty Images

    كلمة أخيرة .. درس ليامال قبل تشامبيونزليج

    يظل لامين يامال هو مصدر الخطورة على الطرف الأيمن، ولكن ما حدث أمام أتلتيكو مدريد، ربما كان بمثابة درس لصاحب الـ18 عامًا، قبل قمة دوري الأبطال.

    اللقاء سيتجدد بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والذهاب يوم الأربعاء المُقبل، والإياب في 14 إبريل.

    وقبل مواجهة التشامبيونزليج، يجب على يامال أن يتحلى بالقليل من التمرد، بالتوغل إلى العمق، وهو أمر ليس بجديد عليه، حتى لا يتحول إلى "عصفور في القفص"، أمام منافس عرف كيف يقصي برشلونة من كأس الملك، فباتت السيناريوهات "مفتوحة" على مصراعيها قبل مواجهتي التشامبيونزليج.

