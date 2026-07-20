في وقت يشعر به العالم أجمع بالغضب من المشهد اللا أخلاقي الذي انتهى به نهائي كأس العالم 2026 بين الأرجنتين وإسبانيا، تعامل جمهور لا روخا ونجومه مع الواقعة بسخرية كبيرة.
فيديو | "نراكم في أمسية العام" .. لامين يامال يسخر من اعتداء باريديس على جافي بنهائي كأس العالم 2026
ما القصة؟
أول أمس الأحد، توج المنتخب الإسباني بطلًا لكأس العالم 2026 بالفوز أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، سجله فيران توريس في الأشواط الإضافية.
وعقب إطلاق صافرة النهائية، بادر لياندرو باريديس؛ نجم التانجو، بالاعتداء على عدد من لاعبي لا روخا، وعلى رأسهم بابلو جافي.
باريديس أسقط جافي أرضًا، ولكمه في وجه، قبل أن يواصل ضرباته، لولا تدخل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني، للسيطرة على غضب لاعبه.
حاليًا وبحسب عدة تقارير، فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقًا في تلك الواقعة، في انتظار توقيع عقوبات على الجانب الأرجنتيني.
سخرية يامال
عادت بعثة المنتخب الإسباني أمس الإثنين، إلى العاصمة الإسبانية مدريد حاملة كأس العالم لأول مرة بعد غياب سنوات.
وجابت حافلة مكشوفة شوارع مدريد، حيث التقى اللاعبون بالجماهير، في احتفال حمل عديد اللفتات، لكن تلك الخاصة بواقعة الاعتداء كانت الأكثر لفتًا للنظر..
الجمهور الإسباني حمل لافتة كتب عليها: "أمسية العام النسخة السابعة: باريديس ضد جافي"، في إشارة إلى نزال الملاكمة للهواة الذي ينظمه صانع المحتوى الإسباني إيباي يانوس.
تلك اللافتة التقطها اللاعبون، ليرد لامين يامال؛ نجم برشلونة، ساخرًا: "نراكم هناك في النزال".
مشوار إسبانيا في كأس العالم 2026
حقق لا روخا اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخه، حيث كانت المرة الأولى في جنوب إفريقيا 2010.
وفي نسخة 2026، حصد إسبانيا سبع نقاط في مرحلة المجموعات، بالتعادل أمام كاب فيردي (0-0)، والفوز أمام السعودية (4-0)، وأخيرًا الانتصار أمام أوروجواي (1-0).
فيما كان العبور من دور الـ32 على حساب النمسا (3-0)، ثم الانتصار أمام البرتغال (1-0) في دور الـ16.
أما في ربع النهائي، حقق رفاق يامال الفوز أمام بلجيكا (2-1)، ثم الفوز أمم فرنسا (2-0) في نصف النهائي، وأخيرًا الانتصار أمام الأرجنتين (1-0) في النهائي.
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مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2026
رغم المستوى المتواضع لنجوم الأرجنتين في نسخة 2026 من المونديال باستثناء ليونيل ميسي إلا أنهم نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات بثلاثة انتصارات أمام الجزائر (3-0)، النمسا (2-0)، والأردن (3-1).
وفي دور الـ32، كان الفوز أمام كاب فيردي (3-2) في الأشواط الإضافية، ثم الانتصار الجدلي أمام مصر (3-2) في دور الـ16.
وفي ربع النهائي ونصفه، كان الفوز أمام سويسرا (3-1)، وإنجلترا (2-1)، على الترتيب، قبل الهزيمة أمام إسبانيا في النهائي (0-1).
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