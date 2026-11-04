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أحمد فرهود

درس مجاني للامين يامال: نجم أيك أثينا يكتب "تاريخ موريتانيا" أمام ريال مدريد.. وبديل كريم بنزيما الفاشل شريك في الإنجاز!

فقرات ومقالات
لوكا يوفيتش
أبوبكاري كويتا
لامين يامال
كريم بنزيما
أي إي ك أثينا ضد ريال مدريد
أي إي ك أثينا
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا

ليلة رائعة للثنائي رغم الهزيمة..

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في الوقت الذي انتظرنا فيه تألق أكثر من نجم بصفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ قام نادي أيك أثينا بمفاجأتنا بشكل كبير للغاية، في مباراة ليلة الأربعاء.

نعم عزيزي القارئ، أيك أثينا خسر (2-3) ضد ضيفه ريال مدريد، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027؛ ولكنه قدّم لنا مستوى أكثر من رائع جماعيًا، مع تألق بعض اللاعبين فرديًا.

أبرز هؤلاء اللاعبين الذين تألقوا في صفوف الفريق اليوناني؛ الجناح الموريتاني أبوبكاري كويتا، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش.

وأساسًا.. يوفيتش كانت الأنظار موجهة إليه قبل المباراة، باعتبار أنه سبق له اللعب مع ريال مدريد؛ بينما استغل كويتا هذه الليلة الأوروبية الكبيرة، من أجل كتابة التاريخ.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور يوفيتش وكويتا ضد ريال مدريد..

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    لوكا يوفيتش.. بديل كريم بنزيما "الفاشل" في ريال مدريد

    في البداية.. يجب الإشارة إلى مسيرة المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، مع العملاق الإسباني ريال مدريد؛ والتي جاءت على النحو التالي:

    * أولًا: التعاقد معه من نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني صيف عام 2019، مقابل 60 مليون يورو.

    * ثانيًا: العودة مجددًا إلى فرانكفورت "معارًا" من ريال مدريد، في الفترة من يناير إلى يونيو 2021.

    * ثالثًا: الانتقال نهائيًا من ريال مدريد إلى نادي فيورنتينا الإيطالي صيف 2022، بشكل مجاني.

    ووسط كل ذلك؛ سجل يوفيتش 3 أهداف فقط وصنع 5 آخرين، خلال 51 مباراة رسمية مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

    أي إن المهاجم الصربي فشل في إثبات نفسه مع "الميرينجي"؛ كما أن معظم مشاركاته كانت كـ"بديل"، ولم يحصل على فرصة كاملة لمنافسة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما وقتها.

    المهم.. بعد رحيله عن ريال مدريد؛ ذهب يوفيتش إلى فيورنتينا - كما ذكرنا -، ومنه إلى العملاق الإيطالي ميلان ثم نادي أيك أثينا اليوناني.

  • imago-sport-1085510938.jpgZUMA Press Wire

    ريال مدريد.. لوكا يوفيتش أتعب دفاعك ولكن!

    الآن.. لنتحدث عن ما قدمه الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم نادي أيك أثينا اليوناني؛ وذلك في مواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    يوفيتش قدم مستوى جيدًا للغاية، خاصة في الشوط الأول من عمر المباراة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صناعة الهدف الأول لزميله الموريتاني أبوبكاري كويتا، في الدقيقة 12.

    * ثانيًا: محطة مهمة لاستلام الكرات الطولية، وبناء الهجمات.

    * ثالثًا: التغلب على دفاعات ريال مدريد في بعض اللقطات، بمهارة فنية رائعة.

    وأساسًا.. يوفيتش كاد أن يسجل في المباراة؛ لولا تألق البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

  • FBL-EUR-C1-AEK-REAL MADRIDAFP

    أبوبكاري كويتا يكتب تاريخ موريتانيا أمام ريال مدريد

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نؤكد أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش كان شريكًا في إنجاز زميله الموريتاني أبوبكاري كويتا، جناح نادي أيك أثينا اليوناني.

    وكما ذكرنا.. يوفيتش صنع هدف كويتا، في الدقيقة 12 من عمر المواجهة ضد العملاق الإسباني ريال مدريد، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    وبهذا الهدف؛ أصبح كويتا أول لاعب موريتاني في التاريخ، يسجل هدفًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

    وما أجمل أن يتحقق هذا الإنجاز التاريخي، أمام فريق بحجم ريال مدريد؛ إلا أن اللاعب أبى أن يكتفي بذلك، حيث صنع الهدف الثاني لزميله ستافاروس بيليوس في الدقيقة 75.

    وبالتالي؛ نحن أصبحنا أمام واقع موريتاني جديد بعد مباراة أيك أثينا وريال مدريد، وهو:

    * أولًا: كويتا أول لاعب موريتاني يسجل هدفًا في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

    * ثانيًا: كويتا صنع هدفًا في المباراة نفسها، ليضيف بصمة هجومية أخرى إلى إنجازه التاريخي.

    * ثالثًا: كويتا أول لاعب موريتاني في التاريخ، يسجل ويصنع في مباراة واحدة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

    ولكن هل تعلم عزيزي القارئ؛ أن هذا اللاعب الذي وُلِد في السنغال كان يمني النفس بأن يمثل "أسود التيرانجا"، قبل أن يرتدي قميص منتخب موريتانيا - حيث أصول عائلته -.

    ولم يشأ كويتا البالغ من العمر 28 سنة، أن ينتظر منتخب السنغال كثيرًا؛ فلبى نداء موريتانيا في النهاية، وليكتب تاريخ هذا البلد الكروي في دوري أبطال أوروبا.

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    لامين يامال.. درس مجاني من نجم أيك أثينا أمام ريال مدريد

    أخيرًا.. دعونا نركز على نقطتين مهمتين للغاية؛ قبل أن نسدل الستار على تقريرنا، وهما:

    * أولًا: هدف النجم الموريتاني أبوبكاري كويتا؛ جاء أمام الظهير الإسباني مارك كوكوريلا.

    * ثانيًا: ليلة كويتا التاريخية ضد العملاق الإسباني ريال مدريد؛ انتهت بشكل غير جيد على الإطلاق.

    وبخصوص النقطة الأولى عزيزي القارئ؛ فنحن طرحناها لسبب وليس عشوائيًا، وهو أن كوكوريلا من الأظهرة الصعب مراوغتها وتجاوزها.

    وربما الجوهرة الإسبانية لامين يامال، جناح العملاق الكتالوني برشلونة، أكثر من يعلم هذا الأمر؛ حيث واجه صعوبات كبيرة أمام كوكوريلا، سواء عندما كان الأخير لاعبًا في نادي تشيلسي الإنجليزي أو الآن بقميص ريال مدريد.

    ومن هنا؛ يجب أن يتعلم يامال مما فعله كويتا في مباراة نادي أيك أثينا اليوناني ضد ريال مدريد، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2026-2027.

    كويتا عندما سجل هدفه في الدقيقة 12، استلم الكرة أمام كوكوريلا بالذات؛ ثم قام بتعديل وضع جسده، قبل أن يسدد داخل الشباك المدريدية.

    وهذا ما نقصده من تعلم يامال؛ فبالطبع الجوهرة الإسبانية أفضل بعشرات المرات من كويتا، ولكنه عندما يواجه كوكوريلا يحتفظ بالكرة كثيرًا ويحاول مراوغته، فتكون النتيجة أنه يخسرها.

    أما فيما يتعلق بالنهاية السيئة للنجم الموريتاني؛ فهو تحصل على "كارت أحمر"، بعد إطلاق صافرة نهاية مواجهة أيك أثينا وريال مدريد.

    "طرد" كويتا جاء بعد احتجاجه على الحكم؛ حيث كشفت تقارير صحفية يونانية أنه وجّه إليه عبارة بذيئة باللغة الإنجليزية، وهي "Fuck off".

    ومن هنا.. ليلة أبوبكاري كويتا، التي كتب فيها تاريخ موريتانيا الكروي، انتهت بشكل غير جيد على الإطلاق.

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