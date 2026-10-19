من لامين يامال إلى أردا جولر: كاميرات "سانتياجو برنابيو" في قفص الاتهام.. وريال مدريد بريء حتى إشعار آخر!

يبدو أن ملعب "سانتياجو برنابيو" الخاص بالعملاق الإسباني ريال مدريد، يتحوّل إلى لغز كبير للغاية، من موسم إلى آخر.

نعم.. هذا الملعب العملاق أثار الجدل بشأن تكلفة تجديده بالمقارنة مع التصميم النهائي؛ بالإضافة إلى أرضيته وما تتركه من لون أخضر على ملابس اللاعبين، وكذلك كاميرات البث التلفزيوني وتلك المتعلقة بتقنية الفيديو "فار".

وآخر حلقات مسلسل "سانتياجو برنابيو" وإثارة الجدل؛ كانت خلال مباراة ريال مدريد ضد نادي إشبيلية، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

في هذه المباراة تحديدًا، تجدد الجدل بشأن كاميرات البث وتقنية الفيديو "فار"؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..