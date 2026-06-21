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Lamine Yamal Saudi Arabia Spain (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

خدعكم بالبلاي ستيشن: 22 يومًا تجعل يامال على خطى بيليه أمام السعودية .. ورسالة مدريدية: لن تخطف الأنظار وحدك!

فقرات ومقالات
إسبانيا
السعودية
كأس العالم
لامين يامال
مارك كوكوريلا

ليس مجرد هدف أمام السعودية..

لم يكن النجم الإسباني لامين يامال، بحاجة لأفضل من اختبار السعودية، كي يعلن عن نفسه أمام الجميع، ويقصّ شريط أهدافه في كأس العالم.

ولعب يامال دورًا في مهرجان أهداف الإسبان على المنتخب السعودي، بنتيجة (4-0)، في مباراة الجولة الثانية من المجموعة السابعة، والتي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز في أتالانتا، ضمن نهائيات كأس العالم 2026، المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

11 دقيقة فقط، كان كافية ليكسر يامال الجدار الدفاعي، ويفتح بوابة الرباعية التي اكتملت بثنائية ميكيل أويارزابال، وهدف ذاتي من حسان تمبكتي.

ومن الخلف، انطلق نجم ريال مدريد الجديد، مارك كوكوريلا، ليضع بصمته أيضًا، في ليلة الرباعية، ويؤكد أن الأضواء لن تكون حكرًا على موهبة برشلونة، أو مهاجم ريال سوسييداد.

وفيما يلي، نستعرض لمحات حول أداء لامين يامال ومارك كوكوريلا في لقاء السعودية وإسبانيا، في كأس العالم..

  • YamalGetty Images

    خدعكم بالبلاي ستيشن وكتب التاريخ

    "سأقول لكم: لقد قضيت الليل كله ألعب البلاي ستيشن وكنت أشعر بالنعاس"، بتلك الكلمات، وجه لامين يامال، انتقادات للصحفيين، بداعي محاولة اختلاق الأشياء، عندما لا يعرفون ماذا يكتبون، وأنه - بالمثل - يفعل ذلك على أرض الملعب، فعندما لا يتمكن من التسجيل، عليه أن يجد طريقة مختلفة للهجوم".

    وكأنها خدعة من لامين يامال، الحديث قبل المباراة، بأنه لن يستطيع المشاركة بنسبة 100%، لأنه ليس جاهزًا بعد، أو أنه يقضي وقته في السهر ليلًا، ولعب البلاي ستيشن.

    ولكن، من قال إن 45 دقيقة، شارك فيها يامال، لن تكون كافية لكتابة التاريخ، بإحراز أول أهدافه في كأس العالم، بل وأن يكون ركيزة الهجوم الإسباني، في الشوط الأول.

    عندما يستلم يامال الكرة، تجد أمامه معاناة متعب الحربي، وكذلك سالم الدوسري الذي تراجع كثيرًا للدفاع، كما حاول تهديد المرمى، أكثر من مرة، قبل أن ينجح بتسديدة خاطفة، في ترجمة عرضية أويارزابال، إلى هدف أول مبكر.

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  • FBL-WC-2026-MATCH38-ESP-KSAAFP

    فأل حسن للماتادور .. يامال يسير على خطى بيليه

    وكما ذكرت سلفًا، فإن هدف يامال، لم يكن مجرد هدف افتتح به موهبة برشلونة، ووصيف الكرة الذهبية، مسيرته التهديفية في كأس العالم، بل إن النجم الإسباني الشاب، أثبت بأنه لا يزال قادرًا على السير على خطى الأساطير.

    وقبل 22 يومًا، من الاحتفال بعامه الجديد، استطاع لامين يامال أن يصبح ثاني لاعب في سن الـ18 فما أقل، يفتتح التسجيل في مباراة بكأس العالم، بعد بيليه، الذي افتتح التسجيل للبرازيل ضد ويلز، في نسخة 1958، وكان في عمر الـ17 عامًا.

    أضف إلى ذلك، أن يامال أثبت بأنه "فأل حسن" على الماتادور، حيث لم يخسر المنتخب الإسباني، أي مباراة يشارك فيها لامين أساسيًا.

    * 22 مباراة شارك فيها يامال أساسيًا.

    * 16 فوزًا.

    * 6 تعادلات.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    رسالة نجم الريال .. لن تخطف الأضواء وحدك يا يامال

    عندما احتفل برشلونة، بمشاركة نجومه في ليلة الانتصار الكبير على السعودية، سواءً بيدري، داني أولمو، فيران توريس، وباو كوبارسي، كان هناك الوافد الجديد لريال مدريد، مارك كوكوريلا، القادم من تشيلسي، ليترك بصمته أيضًا في المباراة.

    ورغم أن كوكوريلا لم يحتج للكثير من الدفاع، في مواجهة شهدت سيطرة مطلقة للإسبان، مع تراجع سعودي حاد إلى الخلف، رغم محاولة التقدم في الشوط الثاني، إلا أن نجم ريال مدريد الجديد، استطاع أن يعيق أي محاولة لمرتدة سعودية في اللقاء، كما أثبت بسرعته في التراجع، عند انطلاقة محمد أبو الشامات في الدقيقة 82، رغم ارتكابه مخالفة ركل في الساق.

    كوكوريلا كان مثالًا للظهير الذي تسبب في إزعاج كبير لدفاع السعوديين، خاصة في الشوط الثاني، عندما قرر أن يتقدم ويصنع الزخم في المنطقة الأمامية، ليترك بصمته، باستغلال هفوة دفاعية جعلته في وضع انفراد داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت بحسان تمبكتي وعانقت الشباك.

    ورغم أن أرقام كوكوريلا لم تظهر تفوقًا في الجانب البدني، بالفوز في التحام ثنائي أرضي واحد من أصل أربعة، إلا أنه تفوق أيضًا في الألعاب الهوائية، بكسب معركتين، فضلًا عن أدواره الدفاعية، باستخلاص الكرة مرة وتشتيتها مرتين، فضلًا عن تقديم تمريرة مفتاحية.

  • كلمة أخيرة..

    على الرغم من أن خطورة إسبانيا، تركزت بشكل أكبر على الجبهة اليمنى، إلا أن مارك كوكوريلا ساهم في شن الخطورة من الطرف الأيسر والعمق، فضلًا عن تحركاته داخل منطقة الأخضر، التي تثبت بأن ريال مدريد كسب خدمات ظهيرًا بخصائص هجومية، سيسبب إزعاجًا كبيرًا للخصوم، في الموسم المُقبل.

    أما عن لامين يامال، فإنه تمكن أخيرًا من كسر نحسه مع الماتادور، وتسجيل أول أهدافه بعد غياب منذ ثنائيته ضد فرنسا، في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، في الخامس من يونيو 2025، أي منذ أكثر من سنة، كما أثبت بأنه - بأهدافه السبعة - نجح في ترك بصمته في البطولات الكبرى، سواءً بهدف في كأس العالم، وآخر في اليورو، وثلاثية في دوري الأمم الأوروبية، وهدفين في تصفيات المونديال.

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