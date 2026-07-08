لامين يامال وحلم "الكرة الذهبية": خيبة كأس العالم ترفع أسهم المنافسين.. وقمة مباشرة ستحسم كل شيء!

في الوقت الذي يبحث فيه ملوك كرة القدم المخضرمون، عن حبل نجاة لتمديد سنوات مجدهم؛ يُعيد "مراهق" لم يكمل التاسعة عشر من عمره بعد، رسم خارطة عالم الساحرة المستديرة بقدمه اليسرى الساحرة.

الحديث هُنا عن الإسباني لامين يامال، جوهرة العملاق الكتالوني برشلونة؛ الذي لم يكتفِ بكسر الأرقام القياسية فحسب، بل أصبح منافسًا شرسًا على الجائزة الفردية الأكبر "الكرة الذهبية".

نعم.. يامال احتل المركز الثاني في صراع "الكرة الذهبية"، العام الماضي 2025؛ وذلك خلف النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح نادي باريس سان جيرمان.

وبما أن شخصية يامال لا تقبل بـ"الوصافة" حتى؛ فإن طموحه الآن هو الفوز بهذه الجائزة الكروية الكبرى، في أقرب وقتٍ ممكن.

ويُمني الجوهرة الإسبانية النفس، بأن يكون هذا الوقت القريب هو العام الحالي "2026"؛ الأمر الذي تحدث عنه "راديو ماركا" بالفعل، خلال الساعات القليلة الماضية.

إلا أن بطولة كأس العالم 2026، زادت الشكوك بشأن إمكانية فوز لامين يامال بجائزة "الكرة الذهبية" للعام الحالي؛ رغم أنه لا يزال أمامه فرصة كبيرة للغاية، وهو ما سنستعرضه في السطور التالية..