ويعتقد الجناح البالغ من العمر 19 عاماً أن موهبته الفريدة وقدرته على إمتاع الجماهير تميزانه عن معظم لاعبي النخبة في كرة القدم الأوروبية اليوم.
"قليلون من يلعبون مثلي وأنا ومبابي لم نخطئ!" .. لامين يامال يطلق تصريحًا جريئًا بشأن جائزة الكرة الذهبية
يبرز يامال قيمته الفريدة
مع احتلال فترة التوقف الدولية مركز الصدارة، بلغت الأحاديث الدائرة حول الفائز القادم بجائزة الكرة الذهبية ذروتها. وقد برز يامال كأحد أبرز المرشحين للفوز بالجائزة بعد موسم استثنائي، حصد خلاله لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني مع ناديه قبل أن يرفع كأس العالم مع المنتخب الإسباني.
ويعتقد المهاجم الشاب أن أسلوبه الفريد نادر في كرة القدم الحديثة. وفي حديثه عن هويته كلاعب كرة قدم خلال مقابلة مع قناة TVE، قال يامال: «سواء من حيث أسلوب لعبتي أو من حيث شخصيتي. في الوقت الحالي، في كرة القدم الأوروبية — لأن ميسي سيظل موجوداً دائماً وسيستمتع الناس بمشاهدته — هناك عدد قليل من اللاعبين الذين يلعبون بالطريقة التي ألعب بها، والذين يجلبون هذا النوع من المتعة، وأنا أشعر بذلك. هذا هو هدفي. كان نيمار قدوتي لهذا السبب. جائزة الكرة الذهبية تدور حول هذا: أن تكون أفضل لاعب، واللاعب الذي تستمتع بمشاهدته أكثر من غيره، وأن تكون متفوقاً بخطوة على البقية. هذا هو ما يميزني".
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أرقام مذهلة وطموح بلا حدود
إن مطالبة يامال بالجائزة الفردية الأسمى في عالم كرة القدم مدعومة بأرقام مذهلة على أرض الملعب. فقد قدم هذا الشاب الموهوب موسمًا مذهلاً في الموسم الماضي، حيث سجل 24 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة لبرشلونة. وقد واصل هذا المستوى الرائع بسلاسة في الموسم الحالي، حيث ساهم بشكل مباشر في 14 هدفًا — بتسجيله ثمانية أهداف وتقديمه ست تمريرات حاسمة — في ثماني مباريات فقط في جميع المسابقات.
كما تطرق يامال إلى الانتقادات المتزايدة التي واجهها هو وكيليان مبابي بسبب إعلانهما صراحةً عن طموحهما للفوز بالجائزة. ولم يكترث المراهق بالردود السلبية، بل تمسك بقوة بتصريحاته قائلاً: «لو لم نتحدث أنا ومبابي، لكان الناس يتساءلون عن سبب صمتنا. يُطلب منا أن نكون صادقين، لكن عندما نكون كذلك، نتعرض للنقد. لقد عبرت بوضوح عما أعتقده، ولا أندم على ذلك».
الفرصة الأخيرة لإثارة الإعجاب في ويمبلي
يُعد توقيت المباريات المقبلة حاسماً، حيث من المقرر أن تُغلق فترة التصويت على الجائزة يوم الاثنين 28 سبتمبر. وهذا يترك ليامال فرصة أخيرة بارزة للتأثير على لجنة التحكيم: مباراة قوية ضمن دوري الأمم ضد إنجلترا في استاد ويمبلي مساء هذا السبت.
ورغم أن المعايير الرسمية لجائزة الكرة الذهبية تشمل عادةً الأداء حتى نهاية كأس العالم، إلا أن واقع عملية التصويت غالبًا ما يعتمد بشكل كبير على الانطباعات الأخيرة التي تركها المرشحون على أكبر المسارح. ويدرك يامال أن تقديم أداء مميز في لندن قد يكون العامل الحاسم بالنسبة لأولئك الذين لم يحسموا أمرهم بعد.
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إجماع على دعم المراهق
إن الإشادة التي حظي بها يامال ليست مجرد لفتات مجاملة؛ بل تعكس إعجابًا حقيقيًّا بما يحققه في هذا العمر الصغير. وقد أشار جناح برشلونة أنتوني جوردون مؤخرًا إلى مدى روعة أداء يامال، موضحًا أن ما يفعله وهو في التاسعة عشرة من عمره هو ببساطة «أمر جنوني».
ويُبرز هذا المستوى من الاحترام الذي يحظى به من زملائه البارزين التأثير الذي أحدثه على الساحة الأوروبية. فقد تطور من موهبة واعدة إلى قائد حقيقي لكل من ناديه ومنتخب بلاده، متحملًا المسؤولية التي تأتي مع القميص الأيقوني رقم 10.
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