"لن نخاف وسنرى من يفوز في النهاية" .. نجم فرنسا يرد على استفزاز يامال قبل قمة كأس العالم!

ووفق ما ذكرته صحيفة "جلوبو" البرازيلية، فإن نجم المنتخب الفرنسي، إبراهيما كوناتي، وجه ردًا على ما قاله لامين يامال، بشأن الخوف من إسبانيا قبل نصف نهائي كأس العالم.

وقال كوناتي "بصراحة، لم نسمع ما يُقال. لا داعي للخوف من أحد، يجب أن نبقى متواضعين ولا نقع الفخ، خاصة في هذه المرحلة من المنافسة".

وأضاف المدافع المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد، "بإمكانه (لامين يامال) أن يقول ما يشاء، ونحن سنحاول أن نستعد بأفضل طريقة ممكنة، وبعد نهاية المباراة، سنرى من فاز في النهاية".

وفي هذا السياق، تحدث أيضًا مدافع كريستال بالاس، ماكسينس لاكروا، عمّا قاله نجم إسبانيا، معلّقًا "لن أقول إننا خائفون، نحن نعرف نقاط قوتنا، ونعرف أن إسبانيا لديها فريق جيد جدًا وتمرّ بفترة رائعة، نحن نلعب دائمًا من أجل الفوز، وهذا ما سنركز عليه".