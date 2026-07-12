"لن نخاف وسنرى من يفوز في النهاية" .. نجم فرنسا يرد على استفزاز يامال قبل قمة كأس العالم!

لنعد قليلًا إلى الوراء، وتحديدًا في ليلة التاسع من يوليو 2024، في حضور أكثر من 62 ألف متفرج في ملعب أليانز أرينا، حيث كان الصدام المنتظر بين فرنسا وإسبانيا، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية.
البطولة التي كتبت شهادة ميلاد نجم برشلونة، يامال، أمام العالم، فبينما نجح المنتخب الفرنسي في التقدم مبكرًا عن طريق راندال كولو مواني في الدقيقة التاسعة، استطاع الماتادور أن يردّ بهدفين سريعين من خلال لامين يامال وداني أولمو في الدقيقتين 21 و25.
المفارقة في قصة اليورو، أن ثلاثة من المتأهلين إلى نصف النهائي، هم ذاتهم الذين تأهلوا إلى دور الأربعة في كأس العالم 2026، سواءً إسبانيا وفرنسا في الطرف الأول، أو إنجلترا في الطرف الآخر.
منتخب إنجلترا واجه حينها نظيره الهولندي، وتمكن من إقصائه بهدفين مقابل هدف، ليتأهل الأسود الثلاثة إلى نهائي اليورو، إلا أن كتيبة دي لافوينتي حسمت اللقب، بالفوز على رفاق هاري كين بنتيجة (2-1) عن طريق نيكو ويليامز وميكيل أويارزابال.
تكرار سيناريو نهائي اليورو في مونديال 2026، سيحتاج بدوره إلى نجاح المنتخب الإسباني في إقصاء فرنسا من نصف النهائي، وكذلك تمكن إنجلترا من التغلب على الأرجنتين، حاملة اللقب.