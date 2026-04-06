Goal.com
مباشر
Live Scores, Stats, and the Latest News
علي رفعت

لم يكن دفاعًا عن لامين يا فينيسيوس.. دع يامال وشأنه وحاول التعلم من ابتسامته!

فقرات ومقالات
برشلونة
الدوري الإسباني
ريال مدريد
لامين يامال
فينيسيوس جونيور

يامال يفوز في جولة جديدة أمام فينيسيوس جونيور!

في غمرة الصراعات التي تشهدها الملاعب الإسبانية يطل علينا البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد برسائل تبدو في ظاهرها تضامنية مع لامين يامال لاعب برشلونة. 

لكن التدقيق في فحوى تلك الرسائل وتوقيتها يكشف عن رغبة خفية في سحب اللاعب الشاب إلى منطقة الصراعات الذهنية والاستنزاف النفسي الذي يعاني منه النجم البرازيلي منذ سنوات. 

محاولة تصدير يامال كشريك في معركة النضال ضد العنصرية في هذا التوقيت المبكر من مسيرته لا تبدو دفاعًا عنه بقدر ما تبدو محاولة لتوريطه في ملفات خارج حدود المستطيل الأخضر قد تؤثر سلبًا على تطوره الطبيعي. 

يامال الذي لم يتجاوز عمره 18 عامًا أظهر نضجًا يفوق بمراحل ما يظهره فينيسيوس في كل مباراة رغم فارق الخبرة والسن بينهما.


  • سلاح الابتسامة في مواجهة الصراخ


    يبرز الفارق الجوهري بين اللاعبين في طريقة التعامل مع استفزازات المدرجات التي لا تتوقف، فبينما يختار يامال الرد بابتسامة هادئة أو تجاهل تام ينم عن ثبات انفعالي كبير ينجرف فينيسيوس جونيور وراء كل هتاف معادي بالصياح والاشتباك اللفظي والجسدي أحيانًا.

    هذا الاختلاف ليس مجرد رد فعل عابر بل هو انعكاس للعقلية التي تدير الموهبة داخل الملعب، فالابتسامة التي يواجه بها يامال الهتافات المسيئة تجعل منه طرفًا أقوى وتجبر الخصوم والمدرجات على الصمت أمام بروده القاتل.

    في المقابل نجد أن عصبية فينيسيوس الزائدة تمنح المشجعين ما يبحثون عنه تمامًا وهو رؤية اللاعب فاقدًا للتركيز وخارجًا عن طوره مما يجعله لقمة سائغة للاستفزاز المتكرر في كل مباراة يخوضها خارج ملعب سانتياجو برنابيو.


    • إعلان

  • صراع التركيز بين العشب والمدرج


    عندما يطلق الحكم صافرة البداية تتوجه أنظار يامال نحو الكرة وزملائه والمساحات التي يمكنه استغلالها لضرب دفاعات الخصم.

    هذا التركيز البصري والذهني هو ما يجعل منه لاعبًا حاسمًا رغم صغر سنه حيث يظل منخرطًا في اللعب حتى في أصعب الظروف الجماهيرية مثلما حدث ضد أتلتيكو مدريد قبل أيام.

    أما فينيسيوس فتوزع طاقته الذهنية بين ملاحقة الكرة ومراقبة المدرجات، نراه كثيرًا يترك اللعب ليوجه إشارات للجماهير أو ليدخل في حوارات جانبية مع مشجعي أو نجوم الخصم مما يخرجه تمامًا من أجواء اللقاء.

    هذا التشتت لا يضر فينيسيوس وحده بل يمتد أثره ليشمل منظومة فريقه بالكامل التي تجد نفسها مضطرة للتعامل مع توتر نجمها الأول بدلًا من التركيز على تنفيذ الخطط الفنية.

    يامال يقدم درسًا مجانيًا في كيفية عزل النفس عن الضوضاء الخارجية وتحويل الضغط إلى وقود للإبداع الكروي الخالص.


  • Xabi Alonso ViniciusGetty Images

    رفض الانكسار أمام بروتوكول الضحية


    المفارقة العجيبة تكمن في كيفية استحضار الإجراءات القانونية والاحتجاجية عند وقوع حوادث عنصرية، يامال تعرض لهتافات مسيئة في مباريات كبرى كان آخرها أمام أتلتيكو مدريد لكنه رفض تمامًا لعب دور الضحية المنكسرة.

    فبعد صدور بيانه الرسمي بعد لقاء مصر عاد فورًا للتركيز على التدريبات والمباريات دون أن يطلب توقف اللعب أو يثير الجلبة في كل هجمة.

    على النقيض تمامًا نجد فينيسيوس يسعى في بعض الأحيان إلى توقيف سير المباراة لإثبات أنه ضحية لإساءات المدرجات وهو فعل رغم مشروعيته القانونية إلا أنه يستهلك طاقة اللاعب وفريقه ويخلق جوًا من العدائية المستمرة.

    الفرق بين من يطالب بحقه وهو واقف على قدميه ومن يستمر في الشكوى لإثبات المظلومية هو ما يجعل تجربة يامال أكثر إلهامًا لمن يريد النجاح في بيئة صعبة كالدوري الإسباني.


  • Lamine Yamal Barcelona 2026Getty Images

    لغة الأرقام تحسم الفوارق الذهنية


    في نهاية المطاف تبقى النتائج هي المعيار الحقيقي لمدى نجاح اللاعب في السيطرة على أعصابه، يامال في أغلب المناسبات التي تعرض فيها لضغوط جماهيرية عنيفة خرج بثلاث نقاط كاملة وبإشادات واسعة لمستواه الفني العالي وهدوئه المثير للإعجاب.

    أما فينيسيوس فغالبًا ما تنتهي نوباته العصبية بحصوله على إنذار أو حتى تعرضه للطرد في حالات معينة مما يضع فريقه في مأزق فني كبير.

    التوتر الذي ينقله فينيسيوس لزملائه في الملعب يؤدي في كثير من الأحيان إلى نتائج سلبية وتراجع في الأداء الجماعي.

    لذا فإنه من الأجدر بنجم ريال مدريد أن يتوقف عن توجيه النصائح لمن هو أصغر منه سنًا وأكثر منه ثباتًا وأن يبدأ هو في تعلم كيفية الحفاظ على هدوء الأعصاب من هذا الفتى الذي يواجه العالم بضحكة الواثق بدلاً من صراخ المنهك.


  • بيت القصيد


    تتلخص الحكاية في أن نضج اللاعب لا يقاس بعدد سنواته في الملاعب بل بقدرته على فصل مشاعره الشخصية عن التزاماته المهنية.

    يامال يمثل النموذج الحديث للاعب الذي يعلم أن الرد الأقوى على العنصرية والجهل يكون عبر التميز الفني والانتصار الرياضي بينما لا يزال فينيسيوس غارقًا في دوامة ردود الفعل التي تستنزفه وتستنزف فريقه.

    الرسالة الحقيقية التي يجب أن تصل هي أن حماية المواهب الشابة تبدأ من تركها تنمو بسلام بعيدًا عن صراعات الآخرين وتجاربهم التي شابتها الأخطاء المتكررة.

    أتركوا يامال يستمتع بكرته ودعوه يعلمنا جميعًا أن الابتسامة في وجه القبح هي أقصى درجات القوة والانتصار.




الدوري الإسباني
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
جيرونا crest
جيرونا
جيرونا
الدوري الإسباني
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
إسبانيول crest
إسبانيول
إسبانيول