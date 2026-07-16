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محمود خالد

الفيفا عاقب الأرجنتين مسبقًا بسببها .. لافتة "جزر فوكلاند" تورط رفاق ليونيل ميسي قبل نهائي كأس العالم!

الأرجنتين
إنجلترا
كأس العالم
جيوفاني لو سيلسو

بعد تأهل الأرجنتين لملاقاة إسبانيا في نهائي المونديال..

رغم تأكيد المدرب ليونيل سكالوني، بأن مواجهة إنجلترا، لن تتخطى كونها "مباراة لكرة القدم"، إلا أن ردّ فعل لاعبي منتخب الأرجنتين، بعد صافرة النهاية، أكد عكس ذلك.

المنتخب الأرجنتيني كتب التاريخ، بقلبه الطاولة على إنجلترا، وتحويل تأخره في النتيجة، للفوز بنتيجة (2-1)، ليحجز مقعدًا في نهائي كأس العالم 2026، للمرة الثانية على التوالي، حيث يلتقي حامل اللقب، بنظيره الإسباني.

  • "جزر فوكلاند أرجنتينية"

    ودائمًا ما تحمل مباراة إنجلترا والأرجنتين، طابعًا سياسيًا "بحتًا"، في ظل التوترات السياسية بين البلدين بشأن جزر فوكلاند، والتي تصاعدت إلى حدة الصراع العسكري الذي استمر لمدة 74 يومًا في عام 1982، وأسفر عن مقتل 655 جندي أرجنتيني و255 جندي بريطاني، وثلاثة أشخاص من الجزر.

    وقام عدد من لاعبي منتخب الأرجنتين، عقب إطلاق صافرة نهاية مباراة إنجلترا، برفع لافتة "جزر فوكلاند أرجنتينية"، ثم تركوها على أرض الملعب.

    صراع طويل الأمد حول سيادة الجزر، (التي تبعد عن بريطانيا بحوالي 8000 ميل، و300 ميل عن البر الرئيس للأرجنتين)، حيث تطالب الأرجنتين بالاعتراف بأن جزر فوكلاند، تعد جزءًا من أراضيها، وذلك بعد أن أرسلت قوات بهدف "استعادة" الجزر وتخليصها من التبعية البريطانية، عام 1982، فيما اعتبرتها الحكومة البريطانية بأنها بمثابة غزو لإقليم كان مستعمرة تابعة للمملكة المتحدة منذ عام 1841، مع اعتبار غالبية سكان الجزر الذين سكنوها منذ أوائل القرن التاسع عشر، من المستوطنين البريطانيين.

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    عقوبات في انتظار الأرجنتين؟

    وذكرت شبكة "إي إس بي إن"، بأن تصرف لاعبي الأرجنتين، يخالف لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومجلس الاتحاد الدولي "أيفاب"، في ظل الموقف المتشدد تجاه رفع الأعلام والشعارات والرموز السياسية من قِبل الفرق أو المشجعين في البطولات الكبرى.

    وبحسب لوائح "IFAB"، فإنه "يجب ألا تحتوى المعدات على أي شعارات، بيانات، صور سياسية أو دينية أو شخصية، كما يجب ألا يكشف اللاعبون عن ملابس داخلية تحمل شعارات أو بيانات أو صور سياسية أو دينية أو شخصية، أو إعلانات بخلاف شعار الشركة المصنعة، وفي حالة ارتكاب أي مخالفة، يتم معاقبة اللاعب أو الفريق من قِبل منظم البطولة أو الاتحاد الوطني أو الفيفا".

    وكان لاعبو "الألبيسيليستي" قد رفعوا لافتة مماثلة، تحمل عبارة "جزر فوكلاند أرجنتينية"، قبل مباراة ودية ضد سلوفينيا، في عام 2014، والتي تسببت في قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بفرض عقوبة على الاتحاد الأرجنتيني، بقيمة 20 ألف جنيه استرليني.

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    ماذا حدث في المباراة؟

    وكان الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وإنجلترا، عبارة عن "صراعات بدنية"، بين اللاعبين، فيما سجل الشوط رقمًا قياسيًا سلبيًا، بأنه لأول مرة منذ عام 1966، لا يتم صناعة أي فرص على مدار أولى 30 دقيقة.

    الأمر انقلب خلال الشوط الثاني، فبعدما ترجم منتخب إنجلترا تفوقه نسبيًا، بهدف أنتوني جوردون في الدقيقة 55، تحوّلت المباراة إلى "سيطرة" أرجنتينية، وضغط متواصل، شهد تألق الحارس جوردان بيكفورد في التصدي لأكثر من كرة، مع اصطدام كرة ماك أليستر في القائم.

    وكعادته في الدقائق العشر الأخيرة، التي امتاز بها المنتخب الأرجنتيني في الأدوار الإقصائية من مبارياته بكأس العالم 2026، لعب القائد ليونيل ميسي، دورًا في قلب الطاولة على الأرجنتين، بعدما صنع تمريرتين حاسمتين، سجل منهما إنزو فيرنانديز ولاوتارو مارتينيز، هدفين في الدقيقتين 85 و90+2.

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  • "مجرد مباراة في كرة القدم!"

    وسلط الصحفي أجوستين فانتازيا، الضوء على لقطة أخرى، تعكس لقطة "انتماء" لاعبي الأرجنتين، وتثبت بأن مواجهة إنجلترا، رغم كونها بالفعل مباراة في كرة القدم، تعد دليلًا عمليًا على أن اللعبة أكثر بكثير في نفوس الشعب الأرجنتيني، حيث أبدى اللاعبون "حميّة" أشبه بالصراخ، في ترديد النشيد الوطني قبل المباراة.

    وقال فانتازيا إن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل هي هوية وذاكرة وانتماء، متحدثًا عن لقطة اللافتة بقوله "لهذا السبب تظهر إنجلترا في أغانينا، ولهذا تظهر جزر مالفيناس (فوكلاند) أيضًا؛ ليس لأن الأمور تتداخل، ولا لأن مباراة ما تمتلك القدرة على إصلاح أضرار حرب، بل لأن كرة القدم هي المكان الذي يوجه فيه مجتمعنا عواطفه وذكرياته وشعوره بالانتماء".

    وأضاف "العلم الذي رفعه لو سيلسو في نهاية المباراة، لا يغير التاريخ، ولا يهدف إلى ذلك، إنه ببساطة يؤكد أن كرة القدم دائمًا، بالنسبة للأرجنتينيين، وسيلة للتعبير عن هويتنا".

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    الأرجنتين في نهائي المونديال

    وضرب منتخب الأرجنتين، موعدًا مع إسبانيا، التي أقصت فرنسا من دور الأربعة، في نهائي كأس العالم 2026، حيث تقام المباراة على ملعب ميتلايف، في العاشرة مساء الأحد المُقبل، بتوقيت مكة المكرمة.

    ونجح ليونيل ميسي ورفاقه في تحقيق مسيرة مميزة، خلال مشوار البطولة، حيث حققوا العلامة الكاملة في المجموعة العاشرة، بعدما تغلبوا على الجزائر بنتيجة (3-0)، والنمسا (2-0) والأردن (3-1).

    واتسم أداء المنتخب الأرجنتيني بالنتائج الدراماتيكية في الأدوار الإقصائية، بعدما أحبطوا مفاجأة كاب فيردي، بالفوز عليه بنتيجة (3-2)، ثم قلبوا الطاولة على مصر (3-2) في دور الـ16، وسط اتهامات حول جدل تحكيمي، فيما نجحوا في إقصاء سويسرا من ربع النهائي، بنتيجة (3-1)، قبل التغلب على إنجلترا في نصف النهائي (2-1).

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