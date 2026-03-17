لاعب واعد سابق في توتنهام يشارك في دوري «بالر ليج» البريطاني دون إذن من ناديه الحالي، في ظل صدور بيان غاضب

تلقى نادي الدوري الوطني صدمة مفاجئة ليلة الاثنين عندما شوهد ساك حسن وهو يشارك في بطولة «بالر ليغ» البريطانية. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، والذي قضى سنوات تكوينه في أكاديمية توتنهام هوتسبير، شارك مع فريق «برايم إف سي» - الذي يقوده نجم يوتيوب كي إس آي - في الفوز بنتيجة 7-3 على فريق «إن 5 إف سي».

سرعان ما اكتسبت هذه المشاركة زخماً على الإنترنت، حيث حصدت ملايين المشاهدات وتركت مسؤولي ويلدستون في حالة من عدم التصديق. اضطر النادي إلى التعامل مع الموقف علناً بعد أن بدأت صور لاعبه المتعاقد تشارك في هذه المسابقة الصغيرة ذات الشهرة الواسعة تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.