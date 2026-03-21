يقدم بوروسيا دورتموند الدعم لإمري كان في هذه الفترة الصعبة، ويجدد عقد قائده المصاب لمدة عام إضافي حتى عام 2027. أعلن نادي بوروسيا دورتموند ذلك صباح السبت، قبل ساعات قليلة من مباراة الدوري الألماني ضد هامبورغ (الساعة 18:30/Sky).
"لاعب محترف بامتياز": بوروسيا دورتموند يمدد عقد أحد لاعبيه الأساسيين
قال المدير الرياضي لارس ريكن: "إمري هو قائدنا ومحترف نموذجي بكل ما للكلمة من معنى. إنه قائد، يمضي قدماً ويضع مصلحة الفريق دائماً في المقام الأول"، مضيفاً: "لم نكن نخطئ عندما أعلنا مباشرة بعد إصابته الخطيرة أننا سنواصل دعمه، لأنه عنصر مهم في بوروسيا دورتموند".
وأضاف المدير الرياضي سيباستيان كيل: "نحن ندرك أهمية كان في غرفة الملابس والخبرة التي يمنحها لفريقنا".
كان (32 عامًا)، قائد فريق بوروسيا دورتموند منذ صيف 2023، قد تعرض لتمزق في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال المباراة الكبرى في الدوري الألماني ضد بايرن ميونيخ (2-3) في أواخر فبراير. منذ انتقاله من يوفنتوس تورينو إلى دورتموند عام 2020 (مقابل 25 مليون يورو)، خاض 220 مباراة رسمية مع بوروسيا دورتموند، سجل خلالها 23 هدفًا.
وأعرب كان عن رغبته في "التعبير عن خالص شكره" للنادي على دعمه، قائلاً: "هدفي هو التعافي في أسرع وقت ممكن، والعودة إلى الملعب مع زملائي، وتحقيق النجاح مع النادي."
تنتهي صلاحية هذه العقود مع نادي بوروسيا دورتموند في عام 2026
اللاعب المركز العمر نيكلاس سولي مدافع 30 عامًا صالح أوزكان لاعب وسط 28 عامًا جوليان براندت لاعب وسط 29 عامًا