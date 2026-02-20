وفقًا لبي بي سي، تتعلق التهم بحادث إطلاق نار أصيب فيه رجل بجروح خطيرة في ساقه في 28 نوفمبر. وقال المفتش كريس كلارك من فريق التحقيق في الأسلحة النارية: "تم تنفيذ هذه المذكرات المنسقة كجزء من تحقيق جاري، وسيمثل الرجال الأربعة أمام المحكمة اليوم.

"عملنا مستمر، لذا أطلب من الأشخاص الذين لم يتقدموا بعد أن يفعلوا ذلك. من فضلكم لا تفترضوا أننا نمتلك المعلومات بالفعل. سيقوم فريقنا بتقييم ذلك، واتخاذ الإجراءات المناسبة. سواء كان لديكم شهادة مباشرة، أو كاميرا سيارة، أو كاميرا مراقبة، أو كاميرا جرس الباب، أو أي لقطات أخرى، تفضلوا بالتقدم."