Getty Images Entertainment
ترجمه
لاعب خط وسط تشيلسي وأرسنال السابق ينتقد نجم البوب تشابيل روان بسبب معاملته "غير المتناسبة على الإطلاق" لابنته البالغة من العمر 11 عامًا
مزاعم بشأن سلوك أمني عدواني
جورجينيو، الذي يلعب حالياً مع فريق فلامنغو البرازيلي، توجه إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليحكي تفاصيل "موقف مزعج للغاية" جمع بين عائلته ومغنية أغنية "HOT TO GO!". كانت زوجة لاعب خط الوسط، كاثرين هاردينغ، في أحد فنادق ساو باولو لحضور مهرجان "لولابالوزا" برفقة ابنتها آدا، التي يبلغ والدها الممثل الهوليوودي جود لو. ووفقًا للفائز بدوري أبطال أوروبا، كانت الفتاة الصغيرة متحمسة لرؤية أحد أبطالها أثناء الإفطار، لكنها واجهت معاملة عدائية من حاشية المغني.
وتصاعدت حدة الموقف عندما قام أحد أفراد فريق الأمن التابع لروان بمواجهة العائلة على طاولتهم. ووصف جورجينيو رد الفعل بأنه "غير متناسب على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن الحارس تحدث "بأسلوب عدواني للغاية" مع كل من زوجته وطفلته البالغة من العمر 11 عامًا. وبحسب ما ورد، اتهم مسؤول الأمن الفتاة الصغيرة بـ"التحرش" وهدد بتقديم شكوى رسمية إلى إدارة الفندق بينما كانت تجلس هناك تبكي.
يورجينيو ينتقد نجم البوب
في بيان مطول، أوضحت السيدة البالغة من العمر 34 عامًا: "ابنتي، كأي طفلة أخرى، تعرفت عليها، وشعرت بالحماس، وأرادت فقط التأكد من أنها هي بالفعل. والأسوأ من ذلك أنها لم تقترب منها حتى. لقد مرت ببساطة بجانب طاولة المغنية، ونظرت لتتأكد من أنها هي، وابتسمت، ثم عادت لتجلس مع أمها. لم تقل أي شيء، ولم تطلب أي شيء.
"بصراحة، لا أعرف متى يمكن اعتبار مجرد المرور بجانب طاولة والنظر للتأكد من وجود شخص ما فيها مضايقة. حتى أنه قال إنه سيقدم شكوى ضدهم إلى الفندق، بينما كانت ابنتي البالغة من العمر 11 عاماً جالسة هناك وهي تبكي. كانت ابنتي مصدومة للغاية وبكت كثيراً."
Jorginho Instagram
لاعب خط الوسط يستند إلى مسيرته الكروية لانتقاد
أبرز لاعب خط الوسط، الذي قضى فترة حافلة بالبطولات في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي وأرسنال، الافتقار إلى التوازن الذي أظهره الوفد المرافق للمغنية. واستناداً إلى تجاربه الشخصية مع الشهرة والتفاعل مع المشجعين، وصف رد الفعل بأنه «غير متناسب على الإطلاق» ويفتقر إلى الفهم الأساسي لإعجاب المشجعين.
وأوضح قائلاً: "لقد كنت منخرطاً في عالم كرة القدم، وفي الأضواء، ومع أشخاص مشهورين، لسنوات عديدة، وأعرف جيداً ما هو الاحترام والحدود". "ما حدث هناك لم يكن كذلك. كان مجرد طفل معجب بشخص ما".
- Getty Images
تحذير شديد اللهجة للمشجعين عقب الحادث
أثار الانتقاد العلني الذي وجهه نجم فريق فلامنغو منذ ذلك الحين جدلاً واسعاً في البرازيل حول امتيازات المشاهير ومعاملة أفراد الأمن للمشجعين الصغار. ولم يتردد جورجينيو في تقييمه النهائي للنجمة، مشيراً إلى أن الفنانين عليهم واجب معاملة معجبيهم بمزيد من اللطف. وفي رسالة موجهة مباشرة إلى المغنية، صرح قائلاً: "لولا معجبيك لما كنتِ شيئاً. أما بالنسبة للمعجبين، فهي لا تستحق حبكم. لا ينبغي لأحد أن يمر بهذه التجربة، ناهيك عن طفل".
إعلان