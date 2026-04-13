(C)Getty Images
ترجمه
لاعب خط وسط أرسنال السابق توماس بارتي ينفي التهم الموجهة إليه في قضيتين جديدتين تتعلقان بالاغتصاب
بارتي يدلي ببيانه أمام المحكمة
مثل بارتي أمام محكمة ساوثوارك كراون يوم الاثنين لينفي تهمة اغتصاب امرأة مرتين في لندن في ديسمبر 2020. وقد أُعلن عن هاتين التهمتين الجديدتين لأول مرة في فبراير من هذا العام، لتضافا إلى القضية القانونية المعقدة التي يواجهها اللاعب الدولي الغاني. ولم يتحدث لاعب خط الوسط، الذي كان يرتدي بنطالاً رمادياً داكناً وسترة سوداء فوق قميص أبيض، إلا لتأكيد هويته وتقديم دفاعه. ويظل بارتي قيد الإفراج بكفالة مع استمرار الإجراءات القانونية، مع فرض شروط صارمة عليه، بما في ذلك حظر الاتصال بأي من الضحايا المزعومات.
- AFP
لاعب خط الوسط يواجه عدة تهم
وتأتي الجلسة الأخيرة في أعقاب سلسلة من الاتهامات السابقة الموجهة ضد نجم أتلتيكو مدريد السابق. وكان بارتي قد اتُهم في يوليو من العام الماضي بخمس تهم أخرى بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي، تتعلق بحوادث منفصلة يُزعم أنها وقعت في عامي 2021 و2022. وكان قد أعلن في وقت سابق براءته من جميع هذه التهم السابقة. وبإضافة التهمتين الجديدتين، يكون قد أعلن الآن براءته من سبع تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي تتعلق بأربع نساء مختلفات. يوم الاثنين، قضى القاضي توني باومغارتنر بأن يتم النظر في جميع الادعاءات معًا.
لاعب أرسنال السابق يلعب الآن مع فياريال
تأتي هذه التطورات القانونية بعد أن أنهى بارتي علاقته مع أرسنال التي استمرت خمس سنوات. وانتقل اللاعب إلى ملعب الإمارات في عام 2020 في صفقة بلغت قيمتها حوالي 45 مليون جنيه إسترليني، لكنه غادر الفريق الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو الماضي للانضمام إلى فريق فياريال الذي يلعب في الدوري الإسباني. وعلى الرغم من القضية المرفوعة أمام المحكمة، لا يزال اللاعب البالغ من العمر 32 عاماً نشطاً في كرة القدم الاحترافية، حيث لعب 26 مباراة مع "الغواصة الصفراء"، ومن المتوقع أن يمثل بلاده في كأس العالم هذا الصيف.
ولم يحضر بارتي جلسة الاستماع السابقة في محكمة ويستمنستر الجزئية، حيث أشار ممثله القانوني إلى نيته رفض التهم الموجهة إليه رسمياً يوم الاثنين.
التأخيرات المحتملة في المحاكمة
وبالنظر إلى المستقبل، أدى دمج التهم إلى تعديل كبير في الجدول الزمني القانوني. فقد يتأجل الآن موعد المحاكمة، الذي كان مقرراً في الأصل في نوفمبر 2026، إلى يناير 2027. ومن المقرر عقد جلسة تمهيدية في 14 مايو لمواصلة مناقشة الجدول الزمني والترتيبات اللوجستية للإجراءات القادمة.