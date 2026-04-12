لاعب توتنهام يحصل على تقييم قاسٍ بـ«صفر» بعد أن انتقد جيمي أوهارا فريقه السابق «المثير للشفقة» عقب الهزيمة أمام سندرلاند

لم يتردد لاعب وسط توتنهام السابق جيمي أوهارا في تقييمه للفريق الحالي عقب الهزيمة الصعبة في ملعب ستاديوم أوف لايت.

وفي تعليقه بعد المباراة على قناة X، قدم المحلل تقييماً لاذعاً للأداء الجماعي، واصفاً فريقه السابق بـ"المزري" والافتقار إلى الروح القتالية المطلوبة في معركة البقاء.

وبلغت الإحباط ذروته عندما خص أوهارا المهاجم دومينيك سولانكي بتقييم قاسي بلغ صفرًا، مما يعكس أداءً لم يقدم أي شيء للفريق. كما منح تقييمًا 1/10 لكل من ريتشارليسون وراندال كولو مواني، إلى جانب تقييمين بلغا نقطتين فقط لكل من كونور غالاغر وديستيني أودوجي.

وفي تغريدة منفصلة، كتب أوهارا: "أداء مخزٍ مرة أخرى من توتنهام، إن الافتقار إلى الجودة لدى هؤلاء اللاعبين أمر لا يصدق، لقد رأيت أداءً أفضل في دوريات غير محترفة، ولا أرى أي شيء يدل على أننا قادرون على البقاء في الدوري".



